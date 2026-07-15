Déclaration de la ministre Hajdu et de la secrétaire d'État Gainey à l'occasion de la Journée mondiale des compétences des jeunes 2026

GATINEAU, QC, le 15 juill. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, et la secrétaire d'État à l'enfance et à la Jeunesse, l'honorable Anna Gainey, ont publié la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale des compétences des jeunes 2026 :

« Il s'agit d'un moment déterminant pour le Canada. Le monde du travail évolue rapidement, et les jeunes Canadiens en ressentent les répercussions. Bien que les défis soient nombreux, le gouvernement fédéral agit rapidement et de façon ciblée. À l'occasion de la Journée mondiale des compétences des jeunes, notre message est clair : il ne s'agit pas seulement de créer des emplois, mais aussi d'offrir aux jeunes des parcours de carrière durables.

La réussite de la prochaine génération sera déterminante pour la prospérité, la résilience et la compétitivité future du Canada. Nous devons construire davantage de logements, renforcer et moderniser les infrastructures essentielles, et faire avancer les priorités économiques et nationales à long terme du pays. Pour relever ce défi, il faudra réaliser un investissement audacieux et durable dans les personnes et le développement des compétences. Le moment est venu d'agir, car notre capacité à bâtir un Canada fort repose sur la mobilisation et la certification d'une nouvelle génération de travailleurs qualifiés.

Le gouvernement du Canada a un plan pour renforcer l'économie canadienne et permettre à la prochaine génération d'y jouer un rôle de premier plan. Grâce à l'initiative Une Équipe Canada forte, jusqu'à 100 000 nouveaux travailleurs des métiers spécialisés désignés Sceau rouge pourront être recrutés, formés et embauchés au cours des cinq prochaines années pour soutenir la réalisation des priorités du Canada en matière de logement, d'infrastructures et de défense.

Nous investissons dans un but clair : bâtir un Canada plus fort et plus résilient, et veiller à ce que les jeunes disposent des compétences et des possibilités dont ils ont besoin pour y contribuer. Dans le cadre de cet investissement, l'initiative Une Équipe Canada forte pour les stages des jeunes offrira aux jeunes âgés de 15 à 30 ans une première expérience professionnelle rémunérée dans les secteurs des métiers spécialisés et de la construction, afin de les aider à explorer des possibilités de carrière, à acquérir une expérience pratique et à faire la transition vers l'apprentissage. Ces possibilités permettront aux jeunes Canadiens de développer des compétences recherchées, de gagner un revenu et de contribuer directement aux projets d'envergure nationale qui façonneront l'avenir du Canada.

Il est tout aussi important de veiller à ce que les jeunes aient les outils nécessaires pour réussir dans une économie numérique marquée par les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle et l'évolution constante du monde du travail. Pour les aider à saisir ces occasions, le gouvernement du Canada crée environ 175 000 possibilités d'emploi et de perfectionnement des compétences pour les jeunes et les étudiants dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse, du programme Emplois d'été Canada et du Programme de stages pratiques pour étudiants. Bon nombre de ces possibilités se trouvent dans des secteurs émergents et à forte demande, ce qui permet aux jeunes Canadiens d'acquérir une expérience précieuse, de développer des compétences recherchées et de jeter des bases solides pour leur réussite future.

Aujourd'hui, nous soulignons le talent, le travail acharné et le potentiel illimité des jeunes partout au Canada. En soutenant leur épanouissement et leur développement dès aujourd'hui, nous préparons la relève de demain : les bâtisseurs, les innovateurs, les entrepreneurs et les chefs de file de demain. En investissant sans réserve dans leurs talents, leurs aspirations et leur potentiel, nous contribuons à bâtir un Canada plus fort, plus innovant, plus inclusif et plus prospère pour les générations à venir. »

Liens connexes

Journée mondiale des compétences des jeunes (en anglais seulement)

Découvre des carrières dans les métiers spécialisés

Les jeunes au Canada

Emplois d'été Canada - Ce qu'offre ce programme

Guichet-Emplois

Une Équipe Canada forte

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Demandes des médias : Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 1-819-994-5559, [email protected]