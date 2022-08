OTTAWA, ON, le 2 août 2022 /CNW/ - Des études postsecondaires, par exemple dans une école de métiers, un collège, une école polytechnique ou une université, sont essentielles à une future carrière et à la réussite à long terme auxquelles aspirent les étudiants, y compris les étudiants en situation de handicap. C'est pourquoi le gouvernement du Canada continue d'améliorer les mesures de soutien offertes aux étudiants en situation de handicap dans le cadre du Programme canadien d'aide financière aux étudiants.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, a annoncé de nouvelles mesures dans le cadre du Programme. Les soutiens financiers postsecondaires sont devenus plus accessibles à compter du 1er août 2022, puisque le gouvernement a augmenté les soutiens aux personnes en situation de handicap dans le cadre du Programme canadien d'aide financière aux étudiants afin d'inclure les personnes ayant une incapacité persistante ou prolongée. De plus, le gouvernement a augmenté la souplesse en ce qui a trait aux documents qui peuvent être acceptés lors de la présentation d'une demande de soutien aux personnes en situation de handicap dans le cadre du Programme canadien d'aide financière aux étudiants.

Ces changements correspondent à la mise en œuvre par le gouvernement du Canada du Programme de développement durable à l'horizon 2030 adopté par les Nations Unies pour aider à bâtir des communautés plus fortes, plus sûres et plus inclusives qui ne laissent personne de côté. En particulier, les changements appuient l'engagement du Canada à l'égard d'une éducation de qualité inclusive et équitable et de possibilités d'apprentissage continu pour tous, afin d'aider à atteindre le quatrième objectif de développement durable : une éducation de qualité.

« Une étape essentielle vers la création d'un Canada plus inclusif à l'égard des personnes en situation de handicap consiste à revoir les mesures de soutien gouvernementales et les services offerts pour faire en sorte qu'ils tiennent compte des besoins des personnes en situation de handicap. C'est pourquoi nous améliorons l'aide financière aux étudiants, afin que davantage d'étudiants en situation de handicap puissent avoir accès à l'éducation qu'ils méritent et aux possibilités qui en découlent. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough

« Nous applaudissons cette importante annonce du gouvernement du Canada et de la ministre Qualtrough visant à fournir une aide financière à des milliers d'étudiants supplémentaires chaque année qui ont des incapacités persistantes et prolongées. Cette mesure contribuera grandement à rendre les études collégiales et universitaires plus abordables et plus accessibles pour les étudiants qui doivent souvent composer avec des coûts et des défis supplémentaires en raison de leur incapacité. L'accès aux bourses d'études postsecondaires est particulièrement important pour les étudiants que nous représentons en tant qu'organisation canadienne d'étudiants et de diplômés en situation de handicap. Nous apprécions vraiment que nos voix aient été entendues lorsque le gouvernement a mené des consultations pour modifier et améliorer le Programme canadien d'aide financière aux étudiants. Les personnes en situation de handicap talentueuses, passionnées et qualifiées méritent d'être pleinement incluses et de participer aux études supérieures et au marché de l'emploi. »

- Coordonnateur de l'Association nationale des étudiant(e)s handicapé(e)s au niveau postsecondaire, Frank Smith

« L'élargissement du Programme canadien d'aide financière aux étudiants pour inclure les étudiants ayant une incapacité persistante ou prolongée est une étape importante dans l'amélioration de l'accès équitable aux études postsecondaires dans l'ensemble du Canada. La reconnaissance des expériences vécues par les étudiants en situation de handicap est essentielle pour garantir que les études postsecondaires sont accessibles, abordables, novatrices et de la plus haute qualité. »

- Christian Fotang, président du conseil d'administration de l'Alliance canadienne des associations étudiantes (ACAE) et vice-président externe du syndicat étudiant de l'Université de l'Alberta.

Enquête canadienne sur l'incapacité de 2017 a révélé qu'un Canadien sur cinq âgé de 15 ans et plus - soit environ 6,2 millions de personnes - déclare avoir une incapacité.

On estime à 40 000 le nombre de bénéficiaires dont l'incapacité est persistante ou prolongée qui bénéficieront chaque année de ce soutien élargi aux personnes en situation de handicap le cadre du Programme canadien d'aide financière aux étudiants.

Les étudiants admissibles ayant une incapacité, y compris maintenant les incapacités persistantes ou prolongées, pourraient avoir droit à des subventions pouvant atteindre 24 000 $, à des mesures de soutien en cours d'études et à une aide spécialisée pour le remboursement de leurs prêts.

Le Québec, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut ne participent pas au Programme canadien de prêts aux étudiants. Le gouvernement du Canada leur verse des montants compensatoires destinés à l'administration de leurs propres mesures d'aide financière aux étudiants.

ne participent pas au Programme canadien de prêts aux étudiants. Le gouvernement du leur verse des montants compensatoires destinés à l'administration de leurs propres mesures d'aide financière aux étudiants. Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 est un cadre mondial de 15 ans adopté en 2015 par le Canada et les 192 autres États membres des Nations Unies.

et les 192 autres États membres des Nations Unies. Publiée en février 2021, la Stratégie nationale du Canada pour le Programme 2030 : aller de l'avant ensemble, vise à promouvoir l'atteinte des objectifs de développement durable au moyen d'une approche sociétale. Le Programme 2030 repose sur les 30 mesures et les 5 principes fondamentaux énoncés dans la Stratégie, sur les commentaires recueillis lors de consultations en personne et en ligne ainsi que sur les activités de sensibilisation tenues partout au Canada .

