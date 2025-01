OTTAWA, ON, le 28 janv. 2025 /CNW/ - Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Le logement apporte stabilité, sécurité et est la pierre angulaire du bien-être général. Malheureusement, pour un trop grand nombre de Canadiens, le logement demeure hors de portée et ils ne peuvent pas accéder aux soutiens essentiels dont ils ont besoin. Partout au pays, nos rues, nos terrains de jeux, nos parcs et nos places publiques sont devenus le dernier refuge pour trop de personnes. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'est engagé à travailler avec ses partenaires pour passer à l'action, offrir de vraies solutions aux Canadiens et veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte.

Aujourd'hui, l'honorable Jenna Sudds, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, et Mark Sutcliffe, maire d'Ottawa, ainsi que l'honorable Mona Fortier, députée d'Ottawa-Vanier, et Yasir Naqvi, député d'Ottawa-Centre, ont annoncé plus de 39 millions de dollars pour soutenir les personnes sans logement, y compris dans les campements.

Dans le cadre d'une entente signée dans le cadre de l'Initiative de lutte contre l'itinérance hors refuge et les campements, la Ville d'Ottawa versera plus de 24 millions de dollars, tandis que le gouvernement fédéral versera plus de 10,4 millions de dollars sur deux ans.

Le financement appuiera la mise en œuvre du Plan de réponse communautaire aux campements (PRCC) de la ville. Pour Ottawa, ce financement servira à appuyer la mise en œuvre du Plan d'intervention pour les campements communautaires d'Ottawa. Plus précisément, le financement soutiendra un site de répit ouvert 24 heures sur 24 qui élargira la gamme de services offerts aux personnes en situation d'itinérance sans refuge. En plus des besoins de base comme les toilettes et les repas, ainsi que les services de santé et de santé mentale, les sites de répit offriront des services de gestion de cas de logement pour aider les gens à trouver et à conserver un logement permanent.

Au total, le gouvernement fédéral verse plus de 88 millions de dollars à 10 municipalités de l'Ontario.

De plus, le gouvernement fédéral investit pour soutenir les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, par l'intermédiaire de Vers un chez-soi : Stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance. Dans le cadre de ce programme, Ottawa recevra un peu plus de 21 millions de dollars pour la Ville d'Ottawa et un peu plus de 8 millions de dollars pour la Fédération des centres d'amitié autochtones de l'Ontario.

À ce jour, le gouvernement fédéral a investi un total de 154 465 770 $ dans le cadre du volet Collectivités désignées, géré par la Ville d'Ottawa, et de 41 002 757 $ dans le cadre du volet Itinérance chez les Autochtones, géré par la Fédération des centres d'amitié autochtones de l'Ontario.

Au total, dans le cadre de Vers un chez-soi, le gouvernement fédéral investit 1,6 milliard de dollars en Ontario.

Enfin, pour répondre aux besoins immédiats en matière de logement, le gouvernement fédéral a investi dans la création de nouveaux logements abordables permanents dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements. Au total, 72 926 649 $ ont été investis à Ottawa depuis 2021.

Aucun ordre de gouvernement ne peut à lui seul résoudre la crise du logement ou fournir le soutien dont les personnes en situation d'itinérance ont besoin. En collaborant avec tous les ordres de gouvernement, nous pouvons en faire plus pour les Canadiens. Ces initiatives ne sont que quelques exemples de la façon dont le gouvernement du Canada favorise les partenariats afin d'apporter des changements réels et durables et de veiller à ce que chaque Canadien ait la possibilité de vivre dans un logement sûr, stable et abordable. Grâce à des investissements et à des actions continues, nous nous engageons à mettre fin à l'itinérance et à fournir des solutions à long terme qui ont un impact significatif et positif sur les personnes et les communautés d'Ottawa et de tout le pays.

Citations:

« Tout le monde mérite d'avoir un toit sûr et accessible au-dessus de sa tête, mais pour trop de gens ici à Ottawa, cela reste hors de portée. Grâce à ce financement, nous aiderons les plus vulnérables à faire un pas vers la recherche d'un chez-soi. Cela permettra également de faire en sorte que les quartiers de notre ville soient des endroits sûrs et dynamiques dont tout le monde peut profiter. - L'honorable Jenna Sudds, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et députée de Kanata-Carleton

« Je vois de mes propres yeux dans ma communauté à quel point la crise du logement a touché tant de gens. L'augmentation de l'itinérance à Ottawa nous rappelle que notre travail n'est jamais terminé. Nous continuerons d'investir dans notre ville et dans les gens qui en font ce qu'elle est. Le financement annoncé aujourd'hui servira à soutenir les Canadiens les plus vulnérables afin qu'ils puissent avoir un endroit sûr et accessible où rester. » - L'honorable Mona Fortier, whip en cheffe du gouvernement, députée d'Ottawa-Vanier

« L'investissement fédéral dans l'intervention d'Ottawa en matière de campement est une étape cruciale vers la lutte contre l'itinérance au centre-ville. En créant de nouvelles places dans les refuges, en augmentant les options de logement de transition et en offrant des services de gestion de cas, ce financement aidera les personnes qui vivent sans refuge à faire la transition vers un logement sûr et permanent tout en s'attaquant aux répercussions plus larges sur notre communauté. Cela améliorera également la sécurité et créera un environnement plus accueillant pour les personnes qui vivent, travaillent et visitent la capitale nationale. » - Yasir Naqvi, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et député d'Ottawa-Centre

Faits en bref:

Malgré les tentatives de conclure une entente qui verrait les gouvernements fédéral et provinciaux travailler en collaboration pour soutenir les personnes les plus vulnérables de nos collectivités, l' Ontario et la Saskatchewan n'ont pas été en mesure de s'entendre à temps pour recevoir le financement avant l'hiver. Par conséquent, le gouvernement fédéral a travaillé directement avec les principales villes de ces provinces.

et la n'ont pas été en mesure de s'entendre à temps pour recevoir le financement avant l'hiver. Par conséquent, le gouvernement fédéral a travaillé directement avec les principales villes de ces provinces. L'Initiative sur l'itinérance sans refuge et les campements aidera à réduire le nombre de personnes sans refuge en situation d'itinérance, en particulier celles qui vivent dans des campements. Il repose sur le déploiement d'un Plan de Réponse Communautaire aux Campements dans chaque communauté ciblée, en adoptant une approche qui favorise la stabilité du logement avec des services d'accompagnement pour assurer la dignité des individus.

Le financement fédéral accordé à cet accord fait partie d'un engagement de 250 millions de dollars, décrit dans le budget de 2024, pour s'attaquer au problème urgent des campements et de l'itinérance sans refuge partout au Canada .

. L'investissement de 250 millions de dollars du gouvernement fédéral devait servir d'outil pour coordonner les fonds de contrepartie des gouvernements provinciaux et territoriaux afin de lutter contre les campements partout au pays.

Vers un chez-soi : La Stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance appuie les objectifs du Plan du Canada sur le logement et de la Stratégie nationale sur le logement, c'est-à-dire répondre aux besoins des Canadiens les plus vulnérables et améliorer l'accès à un logement sûr, stable et abordable.

sur le logement et de la Stratégie nationale sur le logement, c'est-à-dire répondre aux besoins des Canadiens les plus vulnérables et améliorer l'accès à un logement sûr, stable et abordable. Ce financement s'ajoute aux investissements fédéraux effectués dans le cadre de Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance, qui fournit du financement et du soutien aux collectivités urbaines, autochtones, territoriales, rurales et éloignées pour les aider à répondre à leurs besoins locaux en matière d'itinérance.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a aidé près de deux millions de Canadiens à trouver un chez-soi.

