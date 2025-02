SHEDIAC, NB, le 7 févr. 2025 /CNW/ - Notre Programme national d'alimentation scolaire fournit des repas sains aux enfants et les met sur la voie du succès. Il permet du même coup aux familles d'économiser des centaines de dollars par année sur leurs factures d'épicerie.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds, la première ministre du Nouveau‑Brunswick, l'honorable Susan Holt, et la ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau‑Brunswick, l'honorable Claire Johnson, ont annoncé une entente qui aidera le Nouveau‑Brunswick à financer des programmes de déjeuners dans 160 écoles supplémentaires dans la province. En tout, plus de 57 000 enfants de plus profiteront de ces programmes pendant l'année scolaire en cours. Cette entente aidera le Nouveau-Brunswick à atteindre son objectif de mettre en place un programme universel de déjeuners dans toutes les écoles de la province.

Le Programme national d'alimentation scolaire du gouvernement du Canada est un investissement direct pour la classe moyenne. Il aide les enseignants, tout en allégeant le quotidien des familles de travailleurs. Il constitue également un filet de sécurité pour les enfants qui en ont le plus besoin.

Dans le cadre de l'entente conclue avec le Nouveau-Brunswick, le gouvernement du Canada investira donc environ 11,2 millions de dollars au cours des trois prochaines années pour élargir et améliorer l'accès aux programmes d'alimentation dans les écoles du Nouveau-Brunswick, afin qu'un plus grand nombre d'enfants puissent en profiter. Ces fonds serviront notamment à acheter de l'équipement de cuisine, à embaucher des coordonnateurs de programme régionaux et à élaborer de nouvelles lignes directrices pour les programmes. Ils serviront aussi à planifier la mise en place d'un programme de dîners à contribution volontaire, qui sera lancé dans les prochaines années.

Dans la foulée des ententes récemment conclues avec Terre-Neuve-et-Labrador, le Manitoba, l'Ontario et l'Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick est la cinquième province à travailler en partenariat avec le gouvernement du Canada pour accroître l'accès à des repas nutritifs dans les écoles du pays. Le gouvernement fédéral continuera d'ailleurs de travailler de concert avec l'ensemble des provinces, des territoires, des partenaires autochtones et des intervenants pour que chaque enfant au Canada ait accès à des aliments sains à l'école.

Le Programme national d'alimentation scolaire s'inscrit dans les efforts du gouvernement fédéral visant à améliorer la situation financière des familles. Le gouvernement du Canada prend aussi des mesures pour créer de bons emplois pour la classe moyenne, construire plus de logements, rendre les soins dentaires abordables, créer des places abordables en garderies, et donner un congé de taxe à tous les Canadiens afin qu'ils puissent se procurer ce dont ils ont besoin et mettre de l'argent de côté.

Citations

« La faim est un obstacle à l'apprentissage. C'est pourquoi nous redoublons d'efforts pour que les enfants aient accès aux aliments sains dont ils ont besoin pour vivre pleinement leur vie d'enfant et atteindre leur plein potentiel. De plus, cette entente permettra aux parents d'économiser des centaines de dollars en épicerie. Cela change vraiment la donne pour tout le monde. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds

« C'est merveilleux de constater que les progrès se poursuivent dans le cadre de ce nouveau partenariat avec le gouvernement du Nouveau‑Brunswick. Cette entente permettra d'établir des liens entre les écoles et les organismes alimentaires communautaires locaux et de créer des occasions pour nos vaillants agriculteurs, mais surtout, de veiller à ce que plus d'enfants reçoivent des repas nutritifs à l'école. »

- Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Lawrence MacAulay

« Chaque enfant mérite un déjeuner nutritif pour bien commencer la journée. Le programme national d'alimentation scolaire favorise non seulement l'éducation des enfants, mais il aide aussi les familles à économiser de l'argent, ce qui enlève un poids sur les épaules des parents. La faim ne sera plus un obstacle à l'atteinte du plein potentiel de chaque enfant au Nouveau-Brunswick. »

- Le ministre des Finances et des Affaires intergouvernementales, l'honorable Dominic LeBlanc

« Veiller à ce que chaque enfant au Nouveau-Brunswick se rende à l'école le ventre plein, c'est leur donner les moyens de réussir. Avec notre programme national d'alimentation en milieu scolaire, nous investissons dans leur avenir et leur bien-être. En collaborant avec des organismes locaux comme Food Depot Alimentaire, nous faisons en sorte que l'accès à des repas gratuits et sains devienne une réalité pour un plus grand nombre d'enfants dans notre province et notre pays. »

- Présidente du Conseil du Trésor, l'honorable Ginette Petitpas Taylor

« Un programme d'alimentation scolaire permet non seulement de remplir des estomacs, il nourrit également les esprits. En établissant un programme de déjeuners gratuits et en l'élargissant à toutes les écoles publiques de la province, nous donnons aux élèves un accès universel à l'un des outils essentiels dont ils ont besoin pour réussir dans la vie, et nous aidons à rendre la vie plus abordable pour les familles du Nouveau-Brunswick. »

- La première ministre du Nouveau‑Brunswick, l'honorable Susan Holt

« En tant que diététiste, je sais à quel point une alimentation saine est importante pour soutenir les élèves en pleine croissance. Grâce à ce financement de nos partenaires fédéraux, nous pourrons offrir un déjeuner nutritif à tous les élèves des écoles publiques du Nouveau-Brunswick, et ce, peu importe leur situation socio-économique ou leur lieu de résidence. »

- La ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau‑Brunswick, l'honorable Claire Johnson

« Le Programme national d'alimentation scolaire du gouvernement du Canada vise également à maximiser les possibilités de s'approvisionner en aliments locaux et de renforcer les liens avec les producteurs, les transformateurs et les fournisseurs d'aliments locaux. Notre ministère est déterminé à soutenir le rôle de notre industrie alimentaire dans le cadre de cette initiative. »

- Le Ministre de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches, l'honorable Pat Finnigan

« Aujourd'hui est une grande victoire pour les enfants du Nouveau-Brunswick et leurs familles. Grâce au travail acharné de nombreux groupes qui militent depuis des années pour l'accès à des repas sains à l'école, et grâce à l'engagement de notre gouvernement envers un Programme national d'alimentation scolaire, nous franchissons une étape essentielle. Mon projet de loi C-322 visait à faire avancer cette cause, et je suis fier de voir que ces efforts portent fruit. Ensemble, nous faisons en sorte qu'aucun enfant ne commence sa journée le ventre vide. »

- Serge Cormier, le député pour Acadie-Bathurst

Faits en bref

L'investissement d'un milliard de dollars sur cinq ans prévu dans le budget de 2024 comprend un financement fondé sur les distinctions pour les membres des Premières Nations vivant dans une réserve ainsi que pour les Inuit, les Métis et les signataires de traités modernes et d'ententes sur l'autonomie gouvernementale. Le gouvernement du Canada travaille d'ailleurs directement avec ses partenaires autochtones à la mise en œuvre de ce financement, dont les détails seront dévoilés ultérieurement.

travaille d'ailleurs directement avec ses partenaires autochtones à la mise en œuvre de ce financement, dont les détails seront dévoilés ultérieurement. Outre le Programme national d'alimentation scolaire, au cours de la prochaine année, Agriculture et Agroalimentaire Canada mettra en œuvre le Fonds pour l'infrastructure alimentaire scolaire (FIAS), doté de 20,2 millions de dollars, pour appuyer l'achat et l'installation d'infrastructures et d'équipement qui augmentent la capacité des organismes communautaires de produire, de transformer, d'entreposer et de distribuer des aliments pour les programmes d'alimentation dans les écoles.

Le 31 janvier 2025, le gouvernement du Canada a annoncé les 10 bénéficiaires initiaux, qui distribueront le financement du FIAS aux organismes sans but lucratif admissibles. Les organismes communautaires admissibles sont invités à utiliser l'outil de recherche de bénéficiaires initiaux du FIAS afin de trouver l'organisme correspondant le mieux à leur zone géographique et à leurs besoins. Parmi les bénéficiaires initiaux figure Food Depot Alimentaire, un organisme de Moncton , au Nouveau‑Brunswick.

a annoncé les 10 bénéficiaires initiaux, qui distribueront le financement du FIAS aux organismes sans but lucratif admissibles. Les organismes communautaires admissibles sont invités à utiliser l'outil de recherche de bénéficiaires initiaux du FIAS afin de trouver l'organisme correspondant le mieux à leur zone géographique et à leurs besoins. Parmi les bénéficiaires initiaux figure Food Depot Alimentaire, un organisme de , au Nouveau‑Brunswick. La Politique nationale d'alimentation scolaire, qui a été publiée le 20 juin 2024, jette les bases d'une action concertée et complémentaire de tous les ordres de gouvernement pour faire avancer le dossier de l'alimentation en milieu scolaire au Canada .

. Selon les estimations de Statistique Canada, en 2022, 22,3 % des familles et plus de 2,1 millions d'enfants de moins de 18 ans au Canada ont vécu de l'insécurité alimentaire au cours des 12 mois précédents.

ont vécu de l'insécurité alimentaire au cours des 12 mois précédents. Les familles participantes ayant deux enfants d'âge scolaire peuvent économiser en moyenne 800 $ par année grâce aux programmes d'alimentation en milieu scolaire. Ainsi, alors que les parents réduisent leurs factures d'épicerie, les enfants se voient offrir des repas à l'école, ce qui les aide à apprendre, à grandir et à avoir le meilleur départ possible dans la vie.

Depuis l'exercice 2023-2024, le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick investit 2 millions de dollars par année dans les programmes d'alimentation en milieu scolaire dans le cadre d'un partenariat avec Food Depot Alimentaire.

Environ 51 700 élèves dans 135 écoles ont accès aux programmes d'alimentation en milieu scolaire financés par la province en partenariat avec Food Depot Alimentaire. Grâce aux fonds fédéraux prévus dans l'entente relative au Programme national d'alimentation scolaire, plus de 57 000 élèves supplémentaires auront accès à ces programmes dans 160 écoles du Nouveau-Brunswick.

Le Nouveau-Brunswick compte au total 295 écoles, qui accueillent 108 869 élèves.

