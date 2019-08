Le gouvernement du Canada annonce un investissement dans les programmes de sport et d'activité physique destinés aux communautés autochtones de l'Alberta

Une aide financière sera versée à l'Indigenous Sports Council Alberta par l'entremise du Programme de soutien au sport

EDMONTON, le 12 août 2019 /CNW/ - Le sport et l'activité physique jouent un rôle déterminant dans les communautés dynamiques et en santé, en plus de renforcer l'estime de soi et les capacités de leadership.

C'est pourquoi l'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports, a annoncé aujourd'hui une contribution maximale de 47,5 millions de dollars sur cinq ans pour élargir la portée des programmes de sport et d'activité physique dans les communautés autochtones du Canada. De ce montant, près d'un million de dollars seront versés, sur deux ans, à l'Indigenous Sports Council Alberta (ISCA).

Sans but lucratif, l'ISCA est un organisme de services multisports provincial enregistré représentant tous les jeunes des Premières Nations ainsi que des communautés métisses et inuites de l'Alberta. L'organisme fait la promotion des programmes de loisirs et de sports et il offre des formations de leadership, et ce, à tous les niveaux. De plus, l'ISCA soutient les personnes qui font de la compétition et se hissent parmi les meilleurs.

Les fonds permettront la tenue de diverses activités sportives sécuritaires et accueillantes, allant de simples loisirs à des programmes plus encadrés. Ce faisant, l'ISCA proposera des activités sportives et physiques à un plus grand nombre d'Autochtones de la province et travaillera à bâtir des communautés plus fortes et plus saines.

Citations

« La participation à des activités physiques et sportives contribue à donner confiance aux jeunes, à améliorer l'assiduité scolaire, à faire la promotion de modes de vie sains et à bâtir des communautés fortes et en santé. Le financement que nous annonçons aujourd'hui permettra aux jeunes Autochtones de l'Alberta et d'ailleurs au Canada d'acquérir des habiletés fort utiles pour nous doter de communautés fortes et saines. »

− L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports

« C'est un honneur pour l'Indigenous Sport Council Alberta d'accueillir la ministre Duncan venue annoncer des fonds dans le volet Sport au service du développement social dans les communautés autochtones de l'Alberta. Il nous reste beaucoup de travail à accomplir, et nous sommes reconnaissants envers Sport Canada qui fait de nos jeunes Autochtones une priorité. Grâce à ces nouveaux fonds, nous pourrons, à l'ISCA, continuer de tisser des liens avec les communautés par l'entremise des sports, des activités physiques et autres programmes ayant pour but le mieux-être, et nous avons hâte d'entreprendre nos démarches en ce sens. »

− Mme Shannon Dunfield, présidente, ISCA

« Le Cercle sportif autochtone est ravi que la ministre Duncan ait annoncé un financement national destiné spécifiquement aux programmes de sport et d'activité physique autochtones au Canada. Cet appui permettra aux communautés autochtones de miser sur leurs compétences et d'offrir de meilleures possibilités à leurs membres. En tant que porte-parole national des Autochtones du Canada dans les domaines du sport, de la condition physique, de la culture et des loisirs, le Cercle sportif autochtone appuie cette étape vers la réconciliation. »

-- Mme Carey Calder, directrice générale, Cercle sportif autochtone

Les faits en bref

Le 31 mai 2019, le gouvernement du Canada a donné le coup d'envoi au volet Sport au service du développement social dans les communautés autochtones (SSDSCA) du Programme de soutien au sport, offert par Patrimoine canadien (Direction générale de Sport Canada).

Le SSDSCA comporte quatre grands objectifs : améliorer la santé, l'éducation et l'employabilité des Autochtones du Canada, et réduire les comportements à risque.

Axé sur l'élargissement de la portée des programmes de sport et d'activité physique dans pas moins de 300 communautés autochtones au Canada, le financement est réparti entre deux composantes :

première composante : chaque année, 5,3 millions de dollars seront mis à la disposition des 13 organismes provinciaux et territoriaux de sport autochtone et du Cercle sportif autochtone pour mettre en œuvre des projets communautaires voués au sport et à l'activité physique;

deuxième composante : chaque année, 3,6 millions de dollars seront mis à la disposition des gouvernements, des communautés et des organismes autochtones, y compris les organismes de prestation de services qui travaillent en collaboration avec les communautés autochtones, pour réaliser des projets favorisant la participation au sport et à l'activité physique dans les communautés autochtones.

Le gouvernement du Canada est le plus important bailleur de fonds du système sportif au pays. Il appuie la pratique du sport et l'excellence par l'entremise de politiques et de programmes fédéraux.

