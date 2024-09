EDMONTON, AB, le 5 sept. 2024 /CNW/ - La demande de travailleurs spécialisés devrait demeurer élevée à mesure que l'économie continue de croître. Des investissements judicieux doivent être faits pour soutenir les Canadiens qui commencent leur formation en apprentissage maintenant et pour les aider à démarrer leur carrière dans les métiers spécialisés. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit pour attirer plus de jeunes, de femmes et d'autres groupes méritant l'équité vers ces emplois gratifiants où la demande est très forte.

Aujourd'hui, le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault, a annoncé que plus de 1,1 million de dollars seront investis dans trois projets financés dans le cadre du volet Investissements dans l'équipement de formation de la Stratégie canadienne de formation en apprentissage. Ces projets, issus d'un appel de propositions lancé en 2023, favorisent la formation par l'achat d'équipement et de matériel.

Un financement s'élevant à 886 683 dollars a été alloué au Northern Alberta Institute of Technology pour l'achat d'équipement destiné aux apprentis dans les secteurs de la construction, de la fabrication et du transport.

Un financement s'élevant à 131 979 dollars a été alloué au Portage College pour l'acquisition d'équipement de soudure, notamment de composantes destinées à divers postes de soudage et cabines.

Un financement s'élevant à 149 980 dollars a été alloué à One Beauty Grande Prairie Inc. pour la modernisation de son programme de formation grâce à l'achat d'équipement de coiffure.

Le financement versé dans le cadre du volet Investissements dans l'équipement de formation de la Stratégie canadienne de formation en apprentissage vise à améliorer la qualité de la formation pour les apprentis dans les métiers désignés Sceau rouge. Ce volet de financement faisait autrefois partie du Programme de formation et d'innovation en milieu syndical.

La Stratégie canadienne de formation en apprentissage fait partie de la réponse du gouvernement aux besoins les plus pressants de la main-d'œuvre qualifiée, notamment l'élimination des obstacles à l'entrée dans les métiers spécialisés, la résolution de la crise du logement et l'augmentation de la construction carboneutre.

Le gouvernement du Canada investit près de 1 milliard de dollars par an dans le soutien à l'apprentissage par le biais de subventions, de prêts, de crédits d'impôt, de prestations d'assurance-emploi pendant la formation scolaire, de financement de projets et de soutien au programme du Sceau rouge, afin de contribuer à la mise sur pied pour l'avenir d'une solide main-d'œuvre qualifiée, inclusive, certifiée et productive.

Citations

« Nous offrons une solution à la crise du logement en formant la prochaine génération de personnes de métier qualifiées. L'annonce faite aujourd'hui permettra de fournir de l'équipement et des emplois, en plus de faire progresser les entreprises, un projet à la fois. »

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault

« Des investissements dans l'équipement de formation postsecondaire en apprentissage pour des programmes comme le Programme de formation et d'innovation en milieu syndical sont essentiels pour les professionnels des métiers spécialisés d'aujourd'hui et de demain. Le financement annoncé aujourd'hui nous a permis d'acheter de l'équipement qui sera utilisé dans l'ensemble des programmes d'apprentissage du Northern Alberta Institute of Technology dans les domaines de la construction, de l'usinage, de l'automobile et du transport, notamment une nouvelle grue tout-terrain de 70 tonnes métriques. »

- La présidente et directrice générale du Northern Alberta Institute of Technology, Laura Jo Gunter

Faits en bref

Depuis la création du Programme de formation et d'innovation en milieu syndical en 2017, le gouvernement du Canada a investi près de 305 millions de dollars en subventions et contributions.

Le budget de 2024 et le Plan du Canada pour le logement prévoient rendre disponibles 3,87 millions de nouveaux logements d'ici 2031. Le Canada doit donc embaucher et former des milliers de nouvelles personnes de métier spécialisées qui pourront aider à bâtir ces logements.

Selon ConstruForce Canada, l'industrie de la construction devra recruter 351 800 nouveaux travailleurs d'ici 2033, principalement en raison du départ à la retraite prévu de 263 400 travailleurs (21 % de la main-d'œuvre de 2023).

Pour aider à répondre au besoin croissant de travailleurs spécialisés, le gouvernement a annoncé dans le budget de 2024 son intention d'investir 90 millions de dollars pour le Service d'apprentissage afin d'aider les petits et moyens employeurs à créer des placements pour les apprentis et 10 millions de dollars pour le Programme de sensibilisation et de préparation aux métiers spécialisés afin d'encourager les Canadiens à explorer les carrières dans les métiers spécialisés et à s'y préparer.

Le gouvernement du Canada apporte un soutien financier aux apprentis tout au long de leur formation technique. Ainsi, les apprentis peuvent recevoir des prestations d'assurance-emploi pendant leur formation technique et obtenir un prêt canadien aux apprentis sans intérêt d'un montant maximal de 20 000 $, ainsi que des subventions aux apprentis pouvant atteindre 4 000 $.

Le site Web de la campagne (Canada.ca/metiers-specialises) fournit aux Canadiens des renseignements sur ce que sont les métiers spécialisés, sur la façon de devenir une personne de métier et sur les mesures de soutien financier qui leur sont offertes pendant leur formation.

