OTTAWA, ON, le 4 déc. 2020 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a souligné le rôle critique joué par les travailleurs du secteur des services de soutien à la personne dans notre système de santé. La pénurie de préposés aux services de soutien à la personne prend de l'ampleur depuis plusieurs années et a considérablement augmenté avec la pandémie actuelle.

C'est pourquoi aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, a annoncé un financement de 23,2 millions de dollars pour Collèges et instituts Canada (CICan) aux fins de l'élaboration et de la mise en œuvre d'un programme en ligne accéléré pour former environ 4 000 nouveaux stagiaires en tant que préposés aux services de soutien à la personne. Le programme comprend six semaines de formation en ligne suivie d'un stage rémunéré de quatre mois en apprentissage intégré au travail auprès d'un employeur dans le domaine des soins de longue durée ou des soins à domicile. Ce nouveau programme de formation sera offert gratuitement aux stagiaires. Tout au long de leur formation en milieu de travail, ces nouveaux stagiaires offriraient aux employés de soins de longue durée un appui dont ils ont grandement besoin.

Dans le cadre de ce projet, CICan travaillera en collaboration avec les provinces, les territoires, les employeurs, les organisations de travailleurs, les syndicats et les fournisseurs de formation afin d'entamer un dialogue national sur les normes de formation pour le secteur des services de soutien à la personne.

Cela fait partie du plan global du gouvernement visant à soutenir les travailleurs et le secteur. Comme le souligne l'Énoncé économique de l'automne, le gouvernement est déterminé à travailler avec ses partenaires pour trouver des solutions et améliorer le recrutement, le maintien en poste et les options d'épargne-retraite pour les travailleurs ayant un revenu faible ou modeste, particulièrement pour ceux qui ne disposent pas d'une protection en matière de pension, comme les préposés aux bénéficiaires. Le gouvernement est également résolu à collaborer avec les provinces et les territoires afin d'établir de nouvelles normes nationales pour les soins de longue durée. En outre, comme il a été annoncé dans l'Énoncé économique de l'automne, le gouvernement a proposé d'établir un nouveau fonds pour la sécurité des soins de longue durée, doté de 1 milliard de dollars, dans le but de mieux soutenir ceux qui habitent dans des établissements de soins de longue durée et ceux qui y travaillent.

Aider ce secteur à faire face à la pénurie actuelle de main-d'œuvre s'inscrit dans l'engagement du gouvernement de faire le plus important investissement de formation de toute l'histoire du Canada. Il vise notamment à offrir aux travailleurs touchés par la pandémie de la COVID-19 la possibilité d'acquérir de nouvelles compétences et de commencer une nouvelle carrière dans un secteur en pleine croissance. Le nouveau programme annoncé aujourd'hui peut servir de modèle en matière d'accès à la formation professionnelle pour d'autres emplois en demande à l'avenir, ce qui est vital pour la relance économique du Canada.

Citations



« Le gouvernement reconnaît le travail incroyable de nos préposés aux services de soutien à la personne dans tout le pays. Ils prennent soin de nos proches dans une période de grande incertitude. Ce projet offre un moyen de former rapidement un plus grand nombre de préposés afin de répondre aux besoins croissants du Canada en matière de soins de longue durée et de soins à domicile. Alors que nous cherchons à faire des investissements historiques dans la formation, nous devons innover dans notre approche et offrir des possibilités de formation qui mènent à des parcours de carrière précis. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough

« La pandémie de COVID-19 a mis en lumière le rôle essentiel que jouent les préposés aux soins personnels qui sont aux premières lignes de notre système de santé. Malheureusement, elle a également révélé certaines lacunes et de graves pénuries de main-d'œuvre, ce qui montre qu'il est urgent de mettre en place des options de formation accélérées et flexibles. Avec le soutien d'Emploi et Développement social Canada, des collèges et des instituts de tout le Canada unissent leurs forces pour concevoir et offrir un programme de formation en intervention rapide et un stage subventionné qui permettront de remédier à la pénurie de main-d'œuvre à court terme et d'offrir aux étudiants des parcours de carrière précis vers une certification complète dans leurs provinces et territoires. Cette réponse concertée à la crise souligne l'engagement du système de collèges et d'instituts à combler les besoins de formation des apprenants et des communautés. »

- Denise Amyot, présidente-directrice générale de Collèges et instituts Canada

Les faits en bref

À l'issue de leur stage, les stagiaires reçus recevront un micro-certificat en reconnaissance des compétences et de l'expérience acquises, ce qui facilitera et accélérera l'obtention subséquente de la certification complète de préposés aux services de soutien à la personne dans le cadre d'un programme d'enseignement régulier.





L'inscription au programme de formation accélérée en ligne sera ouverte au printemps 2021, ce qui permettra de commencer les stages à l'été.





Toutes les personnes légalement autorisées à travailler au Canada peuvent participer à ce programme de formation.

Lien connexe



Collèges et instituts Canada

Liens connexes

