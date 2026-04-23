EDMONTON, AB, le 23 avril 2026 /CNW/ - Le contexte mondial change rapidement, et de nombreux Canadiens, y compris des aînés, se trouvent confrontés à une incertitude économique attribuable à des facteurs tels que la hausse du coût de la vie. En réponse à cet enjeu, le gouvernement s'est engagé à bâtir une économie forte et résiliente qui permet d'améliorer la qualité de vie des Canadiens âgés. Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) joue un rôle clé à cet égard en facilitant l'implication sociale et la participation active de milliers d'aînés au sein de leur communauté.

Aujourd'hui, la secrétaire d'État (Aînés), l'honorable Stephanie McLean, aux côtés de la ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), l'honorable Eleanor Olszewski, et du député d'Edmonton Riverbend, Matt Jeneroux, a annoncé un investissement de plus de 54 millions de dollars en faveur de plus de 2 600 projets communautaires qui appuient les aînés. Plus de 400 collectivités partout au Canada bénéficieront de ces initiatives.

Elle a fait cette annonce à la Sage Seniors Association, à Edmonton, en Alberta, qui a reçu un financement de 25 000 dollars. Ce soutien financier permettra à l'organisation de continuer à offrir des activités sociales et éducatives, des ateliers financiers, des séances de formation numérique et des rencontres communautaires mensuelles conçus pour promouvoir la participation sociale et favoriser la littératie numérique des aînés.

Ce financement a été alloué à la suite de l'appel de propositions de 2025-2026 pour des projets communautaires dans le cadre du PNHA.

Ce programme permet de verser des fonds à une grande variété de projets qui appuient les principales priorités du gouvernement, comme des initiatives en matière de littératie numérique, des programmes de prévention de la fraude et de conscientisation à celle-ci, et des activités de mentorat intergénérationnel, le tout visant à soutenir les aînés et à favoriser des communautés plus fortes et mieux connectées.

L'appel de propositions de 2026-2027 sera lancé plus tard ce printemps, moment auquel seront également annoncés les changements au programme, dont la hausse à 50 000 $ du plafond de financement par projet.

Le gouvernement a mis en place nombre de mesures d'importance pour rendre la vie plus abordable pour les Canadiens âgés. Celles-ci comprennent l'augmentation de la Sécurité de la vieillesse pour les personnes de 75 ans et plus, l'élargissement de l'exemption de gains pour le Supplément de revenu garanti, la mise en œuvre du Régime canadien de soins dentaires ainsi que l'amélioration de l'accès à des services Internet abordables. La nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels constituera un soutien financier supplémentaire aux ménages à revenu faible ou modeste, et cela inclut les aînés, dans un contexte de hausse continue du coût de la vie. L'ensemble des mesures prises visent à aider les aînés à mieux répondre à leurs besoins quotidiens.

Citations

« Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés a pour objectif de financer des initiatives qui permettent aux aînés de s'impliquer dans leur communauté et qui leur offre de nombreuses occasions de participer à la vie sociale et d'être inclus. Les projets annoncés aujourd'hui aideront les aînés aux quatre coins du pays à demeurer actifs et à maintenir leurs liens sociaux. »

- La secrétaire d'État (Aînés), l'honorable Stephanie McLean

« Le soutien continu de notre nouveau gouvernement au programme Nouveaux horizons pour les aînés se traduit par des retombées concrètes pour les aînés d'Edmonton et des communautés de partout au pays. Dans un monde plus incertain, nous misons sur ce que nous pouvons maîtriser : investir dans les gens et bâtir des communautés inclusives où personne n'est laissé pour compte, afin que les aînés puissent vivre dans la dignité et la sécurité et ressentir un véritable sentiment d'appartenance. »

- La ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), l'honorable Eleanor Olszewski

« Ce programme se distingue par l'accent qui est mis sur les forces et les contributions des aînés, tout en permettant l'investissement dans les organismes communautaires dont ils ont besoin pour les appuyer et les mobiliser. En privilégiant l'inclusion sociale et en s'attaquant à des enjeux tels que la maltraitance des aînés, le programme Nouveaux Horizons pour les aînés contribue à rendre les communautés plus saines. Sage salue l'engagement continu du gouvernement du Canada envers ce travail essentiel. »

- Karen McDonald, directrice générale, Sage Seniors Association

Faits en bref

On s'attend à ce que les aînés représentent près de 25 % de la population d'ici 2059. Ce segment de la population pourrait compter 11 millions de personnes d'ici 15 ans.

Le volet communautaire du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) consacre des fonds à des projets qui ont une incidence importante sur les communautés et qui contribuent à améliorer la qualité de vie des aînés. Dans le cadre de l'appel de propositions de 2025-2026, les organisations pouvaient recevoir jusqu'à 25 000 dollars en subvention pour des projets d'une durée maximale de 52 semaines.

Le financement du programme appuie des projets qui visent au moins un des cinq objectifs du programme : promouvoir le bénévolat auprès des aînés et des membres des autres générations; favoriser la participation des aînés par le mentorat; accroître la sensibilisation aux mauvais traitements envers les aînés, y compris l'exploitation financière; appuyer la participation sociale et l'inclusion des aînés; fournir une aide à l'immobilisation pour les programmes et projets communautaires, nouveaux et existants, destinés aux aînés.

Les aînés doivent jouer des rôles essentiels dans la direction, la planification ou l'exécution des projets proposés.

Depuis sa création en 2004, le programme a financé plus de 45 000 projets dans des centaines de communautés de tout le Canada. L'investissement total du gouvernement du Canada dans ces projets dépasse 1 milliard de dollars.

Selon les données des deux dernières années, plus de 900 000 aînés participent aux projets communautaires du PNHA chaque année.

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Document d'information : Programme Nouveaux Horizons pour les aînés

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Kirstie Hudson, Attachée de presse, Cabinet de la secrétaire d'État (Aînés), [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]