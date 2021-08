OTTAWA, le 13 août 2021 /CNW/ - Les programmes de sécurité routière protègent les Canadiens en mettant en avant des moyens d'améliorer la sécurité de tous les usagers de la route tout en réduisant les risques de collisions. C'est pour cette raison que Transports Canada finance de nouveaux projets à l'échelle nationale pour relever les défis permanents liés à la sécurité routière.



Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a fait l'annonce de 29 nouveaux projets qui ont été sélectionnés pour recevoir un financement dans le cadre du Programme amélioré de paiements de transfert de la sécurité routière.

Le Programme fournira 12,5 millions de dollars pour financer des projets partout au Canada qui amélioreront la sécurité des véhicules et réduiront le risque de collision, y compris de nouveaux outils pour amenuiser le problème de la conduite avec capacités affaiblies par la drogue et pour améliorer la sécurité des cyclistes, de nouveaux capteurs pour les véhicules connectés et automatisés, et des outils pour réduire la distraction au volant et l'occurrence d'excès de vitesse.

Voici des exemples de projets clés :

élaborer un simulateur de réalité virtuelle pour les conducteurs de véhicules commerciaux afin d'améliorer la sécurité routière;

évaluer l'incidence de la technologie de simulation sur la formation des camionneurs et déterminer si cette technologie est utile pour créer des conditions favorables à l'intégration des femmes dans l'industrie du camionnage;

créer un poste de contrôle routier de véhicules commerciaux avec des opérations virtuelles;

surveiller la conduite avec facultés affaiblies au Canada ;

; accroître la sensibilisation du public afin de trouver des indices visuels pour promouvoir la sécurité routière.

Les gouvernements provinciaux et territoriaux, les organisations non gouvernementales, les universités, les organismes de sécurité et les entreprises du secteur privé figurent parmi les bénéficiaires du financement. Transports Canada verse une contribution maximale qui pourra s'élever à 75 % du total des coûts admissibles d'un projet.

Le Programme amélioré de paiements de transfert de la sécurité routière appuie directement les priorités nationales du Canada en matière de sécurité routière. Une liste de tous les projets retenus, y compris ceux des années précédentes, est accessible en ligne.



Citation

« Comme je l'ai déjà dit, nous tirons tous parti des bonnes idées en matière de sécurité routière. Le Programme amélioré de paiements de transfert de la sécurité routière permet de financer de nouvelles initiatives novatrices en matière de sécurité routière. Les projets annoncés aujourd'hui donneront des résultats concrets qui amélioreront la sécurité routière pour les Canadiens partout au pays. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Les faits en bref

Transports Canada verse une contribution annuelle aux provinces, aux territoires et au Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé pour soutenir la mise en œuvre des normes du Code national de sécurité, ainsi que la gestion du programme national de formation et de certification des instructeurs dans le cadre du Programme de paiements de transfert de la sécurité routière déjà existant. Le budget de 2019 a renforcé ces efforts en ajoutant du financement supplémentaire dans le cadre du Programme amélioré de paiements de transfert de la sécurité routière.

verse une contribution annuelle aux provinces, aux territoires et au Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé pour soutenir la mise en œuvre des normes du Code national de sécurité, ainsi que la gestion du programme national de formation et de certification des instructeurs dans le cadre du Programme de paiements de transfert de la sécurité routière déjà existant. Le budget de 2019 a renforcé ces efforts en ajoutant du financement supplémentaire dans le cadre du Programme amélioré de paiements de transfert de la sécurité routière. Le Programme amélioré de paiements de transfert de la sécurité routière finance des projets visant à créer des outils qui répondent aux défis en matière de sécurité routière. Le programme offre du financement à des organismes gouvernementaux et à des organisations non gouvernementales pour appuyer des initiatives de sécurité routière.

Le financement du Programme amélioré de paiements de transfert de la sécurité routière pour 2020-2021 est de 12,5 millions de dollars, soit une augmentation de 2 millions de dollars par rapport à l'année précédente et le montant le plus élevé à ce jour.

Les deux programmes combinés, c'est-à-dire le programme existant et le programme amélioré, offrent jusqu'à 43,2 millions de dollars sur trois ans pour augmenter la sécurité routière au Canada .

