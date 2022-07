Le gouvernement du Canada annonce un appui financier à Nordiq Canada

Cet investissement contribuera à rehausser la résilience de l'organisme ainsi que l'innovation, la transformation et la sécurité du sport.

CANMORE, AB, le 12 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir, du terrain de jeu au podium, les Canadiens et Canadiennes qui font du sport. Il tient également à aider la communauté sportive à faire bouger les Canadiens, à inspirer les jeunes et à rassembler la population dans un esprit de saine compétition.

Aujourd'hui, Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et de la ministre des Sports, au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, a annoncé un investissement de 432 035 dollars à Nordiq Canada au cours de l'exercice 2022-2023. La majorité de l'investissement proviendra du Fonds d'aide et de relance, et un montant supplémentaire de 50 000 dollars sera consacré à la sécurité dans le sport.

L'investissement du Fonds d'aide et de relance vient s'ajouter aux subventions actuelles de Nordiq Canada. Il permettra de soutenir plus d'entraîneurs et d'améliorer le milieu d'entraînement quotidien des athlètes. Les fonds donneront également à l'organisme et aux particuliers les moyens financiers de poursuivre l'innovation et la transformation des entreprises pour que le ski de fond et le ski paranordique bénéficient des toutes dernières technologies de pointe.

L'investissement dans la sécurité dans le sport fait partie du travail continu du gouvernement avec les organismes de sport pour rendre le sport plus sécuritaire partout au Canada.

Le gouvernement travaillera avec ses partenaires pour assurer la reprise et la croissance du secteur du sport et contribuera également à faire en sorte que les organismes sportifs qui reçoivent des fonds fédéraux respectent des normes précises en matière de gouvernance, de reddition de comptes et de sécurité du sport.

« Améliorer les conditions dans lesquelles nos athlètes s'entraînent chaque jour en toute sécurité est une priorité pour notre gouvernement. C'est pourquoi nous soutenons Nordiq Canada dans ses efforts pour offrir un environnement d'entraînement sûr et optimal aux athlètes et aux entraîneurs. Ce sont des conditions essentielles pour que les athlètes canadiens puissent pratiquer leur sport et atteindre leur plein potentiel. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

« Le gouvernement du Canada est fier d'aider Nordiq Canada à soutenir les athlètes et les entraîneurs afin qu'ils disposent des outils et des ressources nécessaires pour atteindre leurs objectifs, compétitionner à l'échelle internationale et inspirer les Canadiens et Canadiennes. »

- Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et de la ministre des Sports

« Nordiq Canada est enchanté que Sport Canada lui accorde des fonds une fois de plus pour la relance et la sécurité du sport. Alors que la pandémie de COVID-19 n'est pas terminée, il demeure difficile pour nous de continuer à appliquer les politiques et les meilleures pratiques dont nos athlètes, nos entraîneurs et notre personnel ont besoin pour atteindre nos objectifs de performance en toute sécurité. Tout cela a un coût accru et, par conséquent, l'aide financière de Sport Canada est essentielle pour nous. Grâce aux fonds versés, nous pourrons continuer à offrir un environnement sécuritaire à nos athlètes, à nos entraîneurs et aux autres personnes qui appuient nos athlètes, sans compromettre la qualité du soutien et des conditions dont nos athlètes ont besoin pour réussir au plus haut niveau. Nordiq Canada s'engage à fournir un milieu sportif sécuritaire et accueillant pour que tout le monde puisse profiter de notre sport. Les fonds annoncés aujourd'hui contribueront certainement à la mise en œuvre réussie de nos politiques de sécurité du sport et de notre mécanisme de reddition de comptes indépendant. »

- Stéphane Barrette, chef de direction, Nordiq Canada

Nordiq Canada est responsable du ski de fond et du ski paranordique au Canada. L'organisme finance 80 000 membres.

À compter du 1er avril 2023, Sport Canada modifiera les accords de contribution avec les organismes qui respectent les nouveaux critères d'admissibilité du Cadre de financement et de responsabilité en matière de sport. L'objectif est de s'assurer que les organismes de sport qui reçoivent des fonds fédéraux respectent des normes précises en matière de gouvernance, de responsabilité et de sécurité du sport.

Cet investissement provient du Fonds de relance pour les secteurs des arts, de la culture, du patrimoine et du sport qui s'appuiera sur les programmes existants pour verser 300 millions de dollars sur deux ans aux organismes qui se remettent des effets de la pandémie.

