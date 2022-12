Grâce à cet investissement, l'organisme pourra faire la promotion de l'escrime au Canada et améliorer les pratiques de sport sécuritaire

GATINEAU, QC, le 8 déc. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les Canadiens et Canadiennes pour les aider à être actifs, du terrain de jeu jusqu'au podium. Un appui à la pratique du sport incite les jeunes à bouger tout en contribuant à rassembler les communautés de partout au pays dans un esprit de saine compétition.

Aujourd'hui, l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, a annoncé l'octroi de 680 800 dollars à la Fédération canadienne d'escrime pour 2022-2023, dont 3 000 dollars seront consacrés à la sécurité dans le sport.

Cet investissement aidera l'organisme à mener ses activités quotidiennes, à promouvoir l'escrime auprès de la population canadienne, et à appuyer les athlètes de haut niveau qui nous représentent sur les scènes nationales et internationales. De cette somme, 100 000 dollars serviront à accueillir la Coupe du monde d'escrime de 2022 à Vancouver, du 8 au 11 décembre.

L'investissement en faveur du sport sécuritaire s'inscrit dans le cadre du travail continu du gouvernement avec les organismes de sport afin d'assurer un milieu sportif sécuritaire aux athlètes partout au Canada.

À titre de plus important bailleur de fonds du système sportif au pays, le gouvernement du Canada est fier d'investir dans le développement des athlètes canadiens et les organismes nationaux et multisports qui les soutiennent, ainsi que dans la tenue de rencontres sportives internationales.

Citations

« À titre de ministre des Sports, je suis fière de soutenir nos organismes nationaux de sport pour qu'ils puissent mieux servir leurs athlètes et leurs membres. Grâce à notre appui, la Fédération canadienne d'escrime sera en mesure d'offrir des milieux d'entraînement plus sécuritaires pour tout le monde. Quand nos athlètes ont plus d'occasions de mettre leurs habiletés à l'épreuve sur la scène internationale, c'est tout le monde qui en profite. Voilà exactement ce qu'accomplira la Coupe du monde d'escrime de 2022 à Vancouver, en plus d'inciter les jeunes à tendre vers l'excellence et à rester actifs. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec.

« Vancouver une ville sportive de calibre mondial, et nous sommes prêts à accueillir les athlètes, leur famille, leurs équipes de soutien et les visiteurs du monde entier à la Coupe du monde d'escrime de Vancouver. Bonne chance à tous les athlètes qui prennent part à cette compétition, et bravo à tous ceux et celles qui ont attiré cette épreuve dans notre ville. »

- L'honorable Hedy Fry, C. P., députée de Vancouver-Centre

« La Fédération canadienne d'escrime est très heureuse d'accueillir à nouveau les meilleurs escrimeurs et escrimeuses à Vancouver pour la première fois depuis 2019. La compétition de cette année comprendra des épreuves individuelles et par équipe chez les femmes et les hommes. L'accueil de cette rencontre internationale de premier plan est pour nos athlètes une excellente occasion de se mesurer à l'élite mondiale, en sol canadien. Nul doute qu'ils sauront inspirer la prochaine génération de jeunes athlètes canadiens à viser l'excellence. »

- David Howes, directeur exécutif/directeur technique, Fédération canadienne d'escrime

Les faits en bref

La Fédération canadienne d'escrime est l'organisme officiel qui régit l'escrime au Canada. L'organisme compte 4 682 membres inscrits.

Les fonds versés aux organismes de sport nationaux proviennent principalement du Programme de soutien au sport de Sport Canada. Une partie de l'investissement de cette année provient du Fonds de relance pour les secteurs des arts, de la culture, du patrimoine et du sport, qui est administré par divers programmes existants et sera notamment mis à contribution à hauteur de 300 millions de dollars sur 2 ans pour aider les organismes à se remettre de la pandémie. Quant à la somme consacrée à l'organisation de la Coupe du monde d'escrime de 2022 à Vancouver, elle est rattachée au Programme d'accueil de Sport Canada.

Pour pouvoir bénéficier d'un financement, tous les organismes de sport doivent avoir une politique en matière de harcèlement, d'abus et de discrimination, offrir une formation obligatoire sur ces questions, et donner accès à un tiers indépendant pour recevoir et gérer les plaintes. Progressivement, les organismes que finance le gouvernement fédéral devront avoir recours aux services du Bureau du Commissaire à l'intégrité dans le sport, qui est le mécanisme tiers indépendant désigné.

À compter du 1er avril 2023, Sport Canada modifiera les accords de contribution avec les organismes qui satisfont aux nouvelles exigences d'admissibilité du Cadre de financement en matière de sport. Le but est de s'assurer que les organismes de sport subventionnés par le gouvernement fédéral respectent des normes précises en matière de gouvernance, de reddition des comptes et de sport sécuritaire.

Le Bureau du Commissaire à l'intégrité dans le sport est responsable d'appliquer le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport au moyen de processus qui tiennent compte des traumatismes, et qui sont compatissants et efficaces, en plus de traiter toutes les parties concernées de façon juste, respectueuse et équitable.

Le gouvernement du Canada fait le point et annonce des mesures en matière de sport sécuritaire

Budget de 2022 - 16 millions de dollars sur trois ans, à partir de 2022-2023, pour appuyer les mesures visant à créer un système sportif plus sûr.

Sport Canada

Fédération canadienne d'escrime

Bureau du commissaire à l'intégrité dans le sport : signataires du programme

