OTTAWA, ON, le 2 nov. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada accorde la priorité à la santé et à la sécurité de tous les Canadiens en continuant d'adopter une approche fondée sur le risque et mesurée pour la réouverture de la frontière. L'approche progressive du Canada en matière d'assouplissement des mesures à la frontière repose sur la surveillance continue des données disponibles et des preuves scientifiques, y compris le taux de vaccination des Canadiens et la situation épidémiologique mondiale qui s'améliore.

Les exigences strictes imposées aux voyageurs concernant la vaccination, qui seront pleinement en vigueur d'ici le 30 novembre, et la possibilité d'adopter une preuve de vaccination pancanadienne pour les voyageurs offrent l'occasion aux Canadiens vaccinés de voyager en toute sécurité.

À titre de prochaine étape visant à accroître les possibilités de voyages, Transports Canada assouplit les restrictions imposées aux arrivées de vols internationaux. Le Ministère étend ainsi la portée de son avis aux aviateurs (NOTAM) qui canalise actuellement les vols internationaux de passagers vers dix aéroports au Canada.

À partir du 30 novembre 2021, les vols internationaux de passagers seront autorisés à atterrir aux aéroports canadiens supplémentaires suivants :

Aéroport international de St. John's ;

; Aéroport international John C. Munro de Hamilton ;

; Aéroport international de la région de Waterloo;

Aéroport international de Regina;

Aéroport international John G. Diefenbaker de Saskatoon ;

; Aéroport international de Kelowna ;

; Aéroport international d' Abbotsford ;

; Aéroport international de Victoria .

Ces aéroports, en collaboration avec l'Agence de la santé publique du Canada, l'Agence des services frontaliers du Canada et Transports Canada, s'efforcent de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour commencer à accueillir en toute sécurité les voyageurs de vols internationaux à partir du 30 novembre.

Des aéroports supplémentaires seront considérés à l'avenir conformément aux conditions, notamment en fonction de la demande, de leur capacité opérationnelle, de la situation épidémiologique au Canada et des recommandations de l'Agence de la santé publique du Canada.

Le gouvernement du Canada continue de travailler en étroite collaboration avec les transporteurs et les exploitants aériens pour veiller à ce que les procédures adéquates soient mises en place pour protéger les voyageurs et le personnel.

Les mesures à la frontière et les mesures de santé publique demeurent sujettes à changement selon l'évolution de la situation épidémiologique.

Citation

« L'augmentation du taux de vaccination nous permet de rouvrir ces aéroports canadiens supplémentaires aux vols internationaux de passagers en toute sécurité. Cette mesure nous aidera à veiller à ce que les voyageurs aient accès à plus d'aéroports régionaux pour voyager à l'international cet hiver, tout en continuant de soutenir l'approche mesurée du gouvernement du Canada pour la réouverture de la frontière. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Les faits en bref

Les dix aéroports canadiens qui accueillent, à l'heure actuelle, des passagers de vols internationaux sont : l'Aéroport international Stanfield d' Halifax , l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec, l'aéroport international Montréal-Trudeau, l'Aéroport international Macdonald - Cartier d' Ottawa , l'Aéroport international Toronto Pearson, l'Aéroport Billy Bishop de Toronto , l'Aéroport international James- Armstrong - Richardson de Winnipeg , l'Aéroport international d' Edmonton , l'aéroport international de Calgary , l'aéroport international de Vancouver .

Liens connexes

