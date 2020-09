MISSISSAUGA, ON, le 3 sept. 2020 /CNW/ - Tandis que les aînés assurent leur sécurité en restant à la maison pendant la pandémie de COVID-19, il est essentiel d'offrir un soutien supplémentaire aux aînés et de réduire leur isolement social. La distanciation physique ne doit pas se transformer en éloignement social.

Aujourd'hui, la ministre des Aînés, l'honorable Deb Schulte, et le députée fédérale de Mississauga--Erin Mills, Iqra Khalid, ont annoncé plus de 1 000 nouveaux projets que des organismes communautaires de partout au pays mettront en œuvre pour soutenir les aînés pendant la pandémie de COVID-19. Ces projets sont financés au moyen d'un investissement de 20 millions de dollars dans le programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA).

Les organismes recevront jusqu'à 25 000 $ pour offrir aux aînés des activités d'assistance et de relance immédiates liées à la COVID-19. Les projets comprendront des activités visant notamment à :

encourager l'acquisition de connaissances en informatique et les activités virtuelles, comme les séances d'exercice, chez les aînés;

soutenir la livraison de nourriture et de médicaments ou la surveillance personnalisée des aînés par téléphone ou par vidéoconférence;

aider les aînés à accomplir leurs activités essentielles, comme les visites chez le médecin;

embaucher du personnel pour remplacer la perte de capacité de bénévolat en raison de la pandémie;

renseigner les aînés sur la façon de prendre soin d'eux-mêmes compte tenu des expériences se rapportant à la pandémie;

offrir de la formation sur la prévention des maladies, l'utilisation de l'équipement de protection individuelle ou la préparation à la levée des restrictions de distanciation physique.

La ministre Schulte a fait cette annonce en collaboration avec Shubh Helping Hands, à Mississauga, en Ontario. L'organisme recevra 25 000 dollars pour un projet visant à élaborer et à faciliter des activités menées en distanciation physique sous forme de réunions virtuelles. On présentera notamment de la danse, de l'exercice, du yoga, de même que des formations sur des sujets comme l'utilisation d'équipement de protection individuelle et le soutien en santé mentale relativement à l'isolement engendré par la pandémie de COVID-19.

Les projets ont été sélectionnés de façon à ce que les fonds soient répartis équitablement dans tout le pays, compte tenu des projets déjà en cours dans les collectivités. La priorité a été accordée aux projets qui sont axés sur les populations vulnérables ou qui servent des collectivités rurales ou éloignées.

Ces projets supplémentaires aideront à faire en sorte que le plus grand nombre possible de collectivités du Canada profitent de projets visant à réduire l'isolement des aînés dans la communauté, à améliorer leur qualité de vie et à les aider à maintenir un réseau de soutien social pendant la pandémie.

Citations

« Nous ne pouvons permettre que la distanciation physique se transforme en isolement social. Grâce à ces fonds supplémentaires, nous contribuons à faire en sorte que le plus grand nombre possible de collectivités partout au Canada obtiennent du soutien et demeurent connectées durant la pandémie. Nous voulons aider les aînés de tout le pays le plus rapidement possible. »

- L'honorable Deb Schulte, ministre des Aînés

« Je suis très heureuse d'appuyer les efforts de Shubh Helping Hands dans l'organisation d'activités virtuelles qui permettront aux aînés de notre collectivité de se réunir en toute sécurité durant la pandémie. Ce projet fera une réelle différence pour la qualité de vie des aînés à l'échelle locale. Notre ville est résiliente et nous ne laisserons pas la pandémie étouffer l'esprit de communauté qui nous définit. »

- Iqra Khalid, députée fédérale de Mississauga--Erin Mills

« Je tiens à remercier la ministre Schulte et le gouvernement fédéral pour cet important financement en faveur de Mississauga. Ces bourses changeront la manière dont nous soutenons les aînés pendant cette période difficile en les aidant à demeurer en santé, engagés et connectés avec leur collectivité. Nos aînés sont forts, résilients et déterminés. Il est important de faire tout en notre possible pour réduire l'isolement social et améliorer leur santé mentale et leur bien-être. Ensemble, nous allons passer à travers la pandémie de COVID-19. »

- Bonnie Crombie, mairesse de Mississauga

Les faits en bref

Dans le cadre du PNHA, le gouvernement du Canada finance des milliers de projets liés à la COVID-19 partout au Canada , dans des collectivités de chaque province et territoire.

finance des milliers de projets liés à la COVID-19 partout au , dans des collectivités de chaque province et territoire. Le 12 mai 2020, le premier ministre a annoncé un investissement supplémentaire de 20 millions de dollars dans le PNHA pour aider les aînés à gérer les répercussions de la pandémie.

En plus des projets annoncés aujourd'hui, dans le cadre du PNHA, le gouvernement a également :

versé 9 millions de dollars à Centraide United Way Canada pour qu'il les distribue à des organismes communautaires de tout le pays qui fournissent des services essentiels aux aînés canadiens touchés par la COVID-19;



permis aux organismes dont les projets ont été approuvés en 2019-2020 d'utiliser leur financement pour répondre aux besoins particuliers des aînés touchés par la COVID-19, peu importe la nature du projet précédemment approuvé.

Afin d'assurer une distribution efficace des fonds, nous avons communiqué avec les organismes ayant fait l'objet d'une évaluation qui ont présenté une demande dans le cadre de l'appel de propositions de 2019-2020 du PNHA pour nous assurer que le financement était rapidement versé aux collectivités.

Les activités des projets financés se dérouleront entre juillet 2020 et le 31 mars 2021.

le 31 mars 2021. Le prochain cycle de réception des demandes dans le cadre du PNHA devrait commencer en septembre.

Les Canadiens âgés de 65 ans ou plus qui contractent la COVID-19 sont plus susceptibles d'être gravement malades. Des conseils pour les personnes à risque sont accessibles ici.

Le premier ministre a également instauré un certain nombre de mesures additionnelles pour aider les aînés canadiens et leur offrir une meilleure sécurité financière en cette période de crise.

Produit connexe

Liens connexes

Liens connexes

