Le gouvernement du Canada annonce les nominations au sein de l'Organisation canadienne d'élaboration de normes d'accessibilité

OTTAWA, le 14 août 2019 /CNW/ - Le but de l'accessibilité au Canada consiste à créer des communautés, des milieux de travail et des services qui permettent à tout un chacun de participer pleinement à la société. Le gouvernement du Canada croit que tous les Canadiens méritent les mêmes possibilités et chances de succès.

La ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, l'honorable Carla Qualtrough, a rendu publique aujourd'hui la nomination de Philip Rizcallah au poste de président‑directeur général, de Paul‑Claude Bérubé au poste de président, et de Mary Reid au poste de vice-présidente de l'Organisation canadienne d'élaboration de normes d'accessibilité (OCENA). Huit membres du conseil de direction ont aussi été nommés aujourd'hui. Toutes les nominations entreront en vigueur le 26 août 2019.

L'OCENA est une nouvelle organisation, créée par la Loi canadienne sur l'accessibilité. Elle est dirigée par un conseil de direction composé en majorité de personnes en situation de handicap. Elle assurera l'élaboration de normes d'accessibilité pour les secteurs sous réglementation fédérale, en collaboration avec la communauté des personnes en situation de handicap et l'industrie.

Ces nominations sont fondées sur la nouvelle approche du gouvernement du Canada à l'égard des nominations par le gouverneur en conseil. Cette approche fait appel à des processus de sélection ouverts et transparents fondés sur le mérite qui visent à assurer la parité hommes-femmes et à refléter la diversité du Canada. Elle aide les ministres à faire des recommandations concernant les nominations à des postes au sein de leur portefeuille en leur fournissant de l'information et de l'orientation.

« Je suis ravie d'annoncer les 11 nominations au sein de l'Organisation canadienne d'élaboration de normes d'accessibilité. Leur connaissance approfondie, individuelle et collective, ainsi que leur vaste expérience dans le domaine de l'accessibilité, de changements sociaux, de droits de la personne et de défense de l'inclusion, constitueront un atout majeur pour l'Organisation. Cette étape représente un tournant important qui nous rapproche de notre objectif ultime : un Canada accessible et inclusif. »

- L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité

La Loi canadienne sur l'accessibilité a été élaborée à la suite des consultations les plus inclusives et accessibles de l'histoire du pays menées auprès de la communauté des personnes en situation de handicap. Plus de 100 organismes axés sur l'accessibilité et 6 000 Canadiens ont partagé leur point de vue et leurs idées au sujet d'un Canada accessible.

Philip Rizcallah - Président-directeur général

Au cours des sept dernières années, Philip Rizcallah a dirigé des équipes au Conseil national de recherches du Canada à titre de directeur de programme. Auparavant, il était directeur de l'Unité de ressources - Règlement de construction.

M. Rizcallah est connu pour sa capacité à gérer efficacement des programmes composés d'équipes multidisciplinaires. Il a dirigé des propositions de projets stratégiques, assuré des engagements financiers et mis sur pied des équipes efficaces afin de réaliser ces projets. Il a aussi établi et tiré parti de ses liens avec bon nombre de partenaires stratégiques au sein du gouvernement et de l'industrie de la construction, y compris des groupes canadiens axés sur l'accessibilité.

M. Rizcallah était un joueur clé de la Table de conciliation et coopération en matière de réglementation (TCCR) et un représentant fédéral du groupe de travail fédéral-provincial-territorial. Il a consacré ses efforts à l'harmonisation des codes nationaux et mis en place des codes librement accessibles. Il a aussi contribué à l'élaboration de l'entente de la TCCR. Une entente qui sera essentielle dans l'harmonisation des exigences en matière d'accessibilité partout au pays.

En outre, M. Rizcallah était responsable de Codes Canada à titre de directeur des ressources. Les activités de Codes Canada relèvent des exigences en matière d'accessibilité pour les immeubles.

Ingénieur dans la province de l'Ontario, M. Rizcallah est titulaire d'un baccalauréat en génie mécanique (Technical University of Nova Scotia) et d'un baccalauréat ès sciences avec honneurs en mathématiques (Université Dalhousie).

Paul-Claude Bérubé - Président

Paul-Claude Bérubé est avocat à Saint‑Jean‑sur‑Richelieu, au Québec. Membre de l'initiative International Senior Lawyers Project (ISLP) depuis 2009, M. Bérubé offre bénévolement des aides juridiques aux gouvernements et organisations de la société civile en Inde, en Afrique du Sud et au Kenya. Les efforts de M. Bérubé au sein d'ISLP ont aussi ciblé Haïti, plus particulièrement lorsqu'il avait offert de la formation sur l'élaboration de réglementations et textes de loi, sur une base annuelle, de 2009 à 2013.

De 1999 à 2008, il avait été président national du conseil d'administration de Vie autonome Canada. Cette organisation vise à améliorer l'indépendance des gens qui vivent avec différentes formes de handicaps, grâce à des engagements significatifs. M. Bérubé possède aussi une vaste expérience de la politique municipale, des secteurs de l'éducation et de la santé.

M. Bérubé est titulaire d'un baccalauréat en droit (Université Laval). Il a été admis au Barreau du Québec en 1984, et est devenu membre de son tribunal d'arbitrage en 2012. Il a également été nommé membre honorifique du Barreau de Port-au-Prince en Haïti en 2015.

Mary Reid - Vice-présidente

Mary Reid est une spécialiste en matière d'accessibilité et d'inclusion. Elle a 35 ans d'expérience dans l'application de ce principe au développement communautaire, à la gestion de la prestation de services et à l'élaboration de politiques et textes de loi.

Mme Reid était directrice du Disability Policy Office du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, de 2009 à 2 018. Elle avait mis en place un point central concernant l'accessibilité et l'inclusion au sein du gouvernement provincial. Elle avait également occupé les postes de coordonnatrice de l'accessibilité pour la Ville d'Ottawa et de directrice exécutive pour Independent Living Resource Centre à St. John's.

Mme Reid a une vaste expérience dans l'élaboration et la proposition de normes et réglementation. Elle s'en était chargée pour la province de l'Ontario en vue de la Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario. Elle avait également été membre du comité de direction pour le Conseil des Canadiens avec déficiences.

Mme Reid est titulaire d'un baccalauréat ès arts en psychologie et sociologie (Université Mount Alison).

Joe McLaughlin - Directeur

Joe McLaughlin est le fondateur de McLaughlin Educational Consulting Services et président de l'antenne canadienne de l'International Catholic Deaf Association, depuis 2012. Il utilise l'American Sign Language.

Les recherches entreprises par M. McLaughlin s'étendent de la justice sociale, au développement des organisations sans but lucratif, et aux études sur la surdité. Il a été doyen des études sur la surdité et des services spéciaux au collège Ohlone, à Freemont en Californie, de 2004 à 2008. Il est professeur auxiliaire à l'Université de la Colombie-Britannique.

M. McLaughlin est titulaire d'un baccalauréat ès arts en psychologie (Gallaudet University, Washington, D.C.) et d'une maîtrise ès arts en psychologie de l'éducation et de l'orientation (Université de la Colombie-Britannique). Il est également titulaire d'un doctorat en éducation dans l'administration des études supérieures (Alliant International University, San Francisco, Californie).

Maureen Haan - Directrice

Maureen Haan est présidente-directrice générale du Conseil Canadien de la Réadaptation et du Travail. Cet organisme voue à aider les gens en situation de handicap afin qu'ils puissent surmonter les obstacles à l'emploi, et aussi à aider les employeurs à devenir des chefs de file dans l'embauche et le maintien en poste des employés en situation de handicap.

Mme Haan utilise couramment l'American Sign Language. Elle possède une vaste expérience professionnelle et bénévole dans le domaine de la défense des droits et de la réhabilitation. De 2001 à 2012, elle a été directrice administrative de Silent Voice, une organisation sans but lucratif qui offre des programmes et des services accessibles aux adultes et aux enfants sourds, et à leur famille, en American Sign Language.

Mme Haan défend les droits des personnes en situation de handicap et a été membre de nombreux conseils d'administration, groupes d'experts et comités. Présentement, elle est membre du conseil d'administration de l'Association canadienne de soutien à l'emploi et récemment, a été membre du conseil d'administration du College of Vocational Rehabilitation Professionals. Elle est également membre du comité technique de l'Association canadienne de normalisation, qui vise à élaborer une norme pour les systèmes de gestion des handicaps. Elle est la fondatrice et membre principale du comité directeur de la Conférence pancanadienne - Invalidité et travail au Canada.

Mme Haan est titulaire d'un baccalauréat ès arts en psychologie (Université York).

Penny Hartin - Directrice

Penny Hartin a une vaste expérience en haute gestion dans les secteurs sans but lucratif et bénévole. Tout au long de sa carrière, elle a consacré ses efforts à la défense des droits de la personne, à l'inclusion et aux lois assurant les droits des personnes en situation de handicap. Elle a dirigé des organisations à plusieurs niveaux à l'échelon communautaire, provincial, national et international.

Mme Hartin a passé 27 ans au sein de l'Institut national canadien pour les aveugles (INCA), y occupant divers postes de la haute direction. En 2006, elle a été nommée la première présidente-directrice générale de l'Union Mondiale des Aveugles, où elle est demeurée jusqu'à sa retraite en juin 2018. Mme Hartin a également été membre du groupe d'experts des Nations Unies sur la question des personnes en situation de handicap, supervisant les Règles des Nations Unies pour l'égalisation des chances des personnes en situation de handicap.

Elle est membre du conseil d'administration national de l'Institut national canadien pour les aveugles, du comité des Services communautaires surdicécité de l'INCA, de la Canadian Blind Sailing Association, et du conseil d'administration de la World Braille Foundation.

Mme Hartin est titulaire d'un doctorat en droit (honoris causa) et d'un baccalauréat ès sciences spécialisé en langues (Université Laurentienne).

William Adair - Directeur

William Adair est directeur administratif de Lésions médullaires Canada. Cet organisme de bienfaisance aide les personnes vivant avec des lésions médullaires et autres handicaps physiques à atteindre l'indépendance, l'autonomie et une pleine participation au sein de leur communauté.

M. Adair possède une vaste expérience professionnelle et communautaire dans le domaine des soins de santé et des handicaps. Il est membre fondateur de l'Alliance canadienne concernant les politiques reliées au handicap, de l'Ontario Neurotrama Foundation, et de Candlelighters Canada. Plus récemment, il a apporté son leadership et expertise au gouvernement du Canada dans le cadre des activités de l'Alliance pour une loi fédérale sur l'accessibilité, du groupe de travail sur la documentation en format alternatif pour les personnes en situation de handicap, et du conseil consultatif sur la Cité parlementaire.

M. Adair est titulaire d'un baccalauréat ès sciences (University of Minnesota). Il a terminé une formation en leadership exécutif sur la gestion des organisations sans but lucratif (Harvard University). Il est lauréat de la Médaille de service méritoire du Canada en 2016.

Brad McCannell - Directeur

Brad McCannell est vice-président, Accès et inclusion, de la Fondation Rick Hansen. Il est responsable du contenu, de l'intégrité du Programme d'agrément et certification en matière d'accessibilité pour la Fondation ainsi que de la formation d'évaluateurs connexe. Il est également membre actif du groupe de travail sur l'accès du Comité international paralympique et du Conseil canadien des normes. Il y apporte son expertise en matière d'accessibilité dans tout l'environnement bâti. M. McCannell est quadriplégique C6, il utilise un fauteuil roulant et est accompagné d'un chien d'assistance tous les jours.

Consultant professionnel en matière d'accessibilité depuis 1992, M. McCannell a créé l'entreprise Canadian Barrier Free Design Inc. afin de combler l'écart entre les exigences du code du bâtiment et les besoins réels des personnes en situation de handicap, des adultes âgés et des aînés.

Il possède une vaste expérience dans l'application réelle de la conception universelle et la recherche de solutions d'accessibilité visant à créer un accès significatif pour les individus de toutes capacités. Il a offert des services de consultation en matière d'accessibilité pour de nombreux immeubles, organisations et événements. Il a notamment agi à titre de consultant principal pour l'aéroport international de Vancouver et les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Vancouver 2010. De plus, il a élaboré et soutenu des initiatives liées à l'accessibilité pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2008, 2012 et 2016, ainsi que pour la Ville de Vancouver et de nombreux campus d'éducation postsecondaire.

M. McCannell partage également son expérience et son expertise dans le cadre de conférences au Canada et aux États-Unis.

Kory L. Earle - Directeur

Kory L. Earle est un défenseur des droits des personnes en situation de handicap. Il est actuellement le président de Personnes d'abord du Canada, une organisation nationale sans but lucratif pour les personnes ayant une déficience intellectuelle. L'organisation vise à sensibiliser et à influencer les communautés et le gouvernement en faveur de l'inclusion de tous.

M. Earle était activement impliqué aux activités de sa section locale de Personnes d'abord depuis 2006, et en est devenu le président en l'espace de trois ans. Il était également actif au sein de l'antenne provinciale, Personnes d'abord de l'Ontario. En 2009, M. Earle a été nommé jeune représentant au conseil d'administration de Personnes d'abord du Canada, et à date, siège à ce conseil.

Doté d'une grande expérience vécue, M. Earle a consacré une grande partie de ses efforts à bâtir un système d'éducation plus inclusif pour les personnes ayant une déficience intellectuelle.

La mission de M. Earle est de s'assurer que toutes personnes en situation de handicap soient incluses et accueillies dans tous les volets de la société canadienne et que chaque individu, qu'il ait un handicap ou non, soit traité avec dignité et respect.

Laurie Ringaert - Directrice

Laurie Ringaert est propriétaire et consultante principale de Changeweavers Consulting. Cette entreprise aide les organisations qui souhaitent changer leur fonctionnement interne, ou qui s'attaquent à des enjeux social ou communautaire complexe, ou à des enjeux liés au système de santé.

Mme Ringaert possède une vaste expérience, acquise au cours de trente ans, en matière d'accessibilité, de conception universelle, de handicap et de vieillissement.

Elle a dirigé des centres axés sur l'accessibilité, a élaboré et dispensé des cours et formations concernant l'accessibilité. Elle a aussi participé à des recherches innovatrices sur l'accessibilité et a ainsi influencé la politique au pays et à l'étranger.

Mme Ringaert est membre du comité de l'Association canadienne de normalisation et a récemment été nommée vice-présidente du Comité permanent sur un environnement sans obstacle.

Elle est titulaire d'un baccalauréat ès sciences, d'un baccalauréat en réhabilitation médicale en ergothérapie et d'une maîtrise en science de la santé communautaire (Université du Manitoba).

Rabia S. Khedr - Directrice

Rabia Khedr est une chef de file communautaire dévouée à aider les autres afin de régler les enjeux liés à l'équité et à la justice qui touchent les personnes en situation de handicap, les femmes et les communautés diverses.

Elle a récemment été commissaire de la Commission ontarienne des droits de la personne. Elle est actuellement présidente-directrice générale des services de soutien du Disability Empowerment Equality Network, un organisme qui aide les personnes en situation de handicap de l'Ontario. Elle est aussi directrice administrative du Conseil musulman de Peel, soutenant les organisations sans but lucratif et caritatives.

Mme Khedr est fondatrice de la Canadian Alliance on Race and Disability. Cette organisation représente les personnes en situation de handicap et les organisations racialisées lors de consultations locales, provinciales et nationales. Elle est également membre du comité consultatif de l'accessibilité de Mississauga.

Motivatrice et commentatrice documentaire, Mme Khedr a reçu de nombreux prix pour son travail humanitaire, notamment la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II.

Mme Khedr est titulaire d'un baccalauréat ès arts (Université de Toronto) et d'une maîtrise ès arts (Université York).

DOCUMENT D'INFORMATION - Lettre de mandat

Monsieur Bérubé,

Félicitations pour votre nomination en tant que premier président du conseil d'administration de l'Organisation canadienne d'élaboration de normes d'accessibilité (OCENA), à compter du 26 août 2019. Le travail que vous avez mené à l'échelle nationale en vue de promouvoir une société inclusive et accessible grâce à la participation active et significative des personnes en situation de handicap, ainsi que votre formation juridique et votre connaissance de l'élaboration des lois et des règlements seront des atouts importants pour l'organisation.

Nous cherchons à assurer un avenir meilleur aux personnes en situation de handicap. Notre gouvernement travaille avec acharnement à renforcer leurs droits et à promouvoir une culture d'inclusion qui valorise la contribution de tous à la société. C'est à cette fin que le gouvernement a récemment adopté la Loi canadienne sur l'accessibilité, qui vise à avantager toutes les personnes, surtout les personnes en situation de handicap, et à contribuer à la création d'un Canada exempt d'obstacle.

La Loi canadienne sur l'accessibilité appuiera un changement de culture longuement attendu. Elle envoie un message clair aux Canadiens : les personnes en situation de handicap ne seront plus traitées comme une considération secondaire et les systèmes seront conçus pour être inclusifs dès le départ. Ce sont nos systèmes, nos politiques, nos pratiques et nos lois qui doivent être corrigés, pas nos citoyens. Réaliser des progrès tangibles et durables exigera que notre attitude et notre perception de l'accessibilité, de l'inclusion et des personnes en situation de handicap évoluent. Favoriser ce changement de culture sera au cœur de votre travail à partir de maintenant.

Ayant pour mandat de contribuer à la création d'un Canada exempt d'obstacle, l'OCENA est chargée d'élaborer et d'examiner les normes d'accessibilité, de promouvoir la recherche sur la reconnaissance, la prévention et l'élimination des obstacles et de transmettre l'information sur l'accessibilité.

L'OCENA jouera un rôle crucial dans l'atteinte des objectifs de cette loi historique. En tant que président du conseil d'administration, vous, ainsi que le président directeur général, devrez assurer la mise sur pied rapide de l'organisation, faire en sorte que le travail qu'elle effectue reflète les priorités et les nombreuses expériences des personnes en situation de handicap, et garantir une reddition de comptes transparente aux Canadiens.

Dans l'exécution de son mandat, l'OCENA s'appuiera sur l'expérience et l'expertise des personnes en situation de handicap et des organismes qui les représentent, des Autochtones, de leurs organisations et de leurs gouvernements, des pouvoirs publics provinciaux, territoriaux et municipaux, des experts techniques et de l'industrie. Elle devra également veiller au caractère ouvert et inclusif de l'élaboration des normes et des processus d'examen.

L'importance des normes qui seront créées par l'OCENA ne peut être sous-estimée. Elles orienteront la réglementation, serviront de ressource aux gouvernements et aux entreprises ne relevant pas de la compétence fédérale et pourraient s'appliquer sur la scène internationale à titre de pratiques exemplaires en matière d'accessibilité.

Dans le contexte canadien, l'harmonisation des normes entre le gouvernement fédéral et les provinces et les territoires sera essentielle pour veiller à ce que l'expérience des personnes en situation de handicap soit uniforme dans tout le pays.

Voici certains points sur lesquels vous devrez vous concentrer dans les débuts de l'OCENA :

Établir, en consultation avec les personnes en situation de handicap, les priorités pour la création des normes d'accessibilité. Vous noterez que pendant les consultations visant à orienter l'élaboration de la Loi canadienne sur l'accessibilité , la communauté des personnes en situation de handicap a déterminé que l'emploi et la gestion des services d'urgence, dans le domaine des communications et de la prestation de services, étaient des priorités clés.



, la communauté des personnes en situation de handicap a déterminé que l'emploi et la gestion des services d'urgence, dans le domaine des communications et de la prestation de services, étaient des priorités clés. Établir, en consultation avec les personnes en situation de handicap, les priorités en matière de recherche, appuyées par les programmes de subventions et de contributions, afin de guider les prochaines normes d'accessibilité.



Tenir compte du contexte des normes existantes et de la manière dont celles-ci peuvent être intégrées et améliorées afin de constituer le fondement de base pour l'élaboration des premières normes d'accessibilité.



Donner la priorité aux pratiques d'accessibilité et d'inclusion pour les employés afin de favoriser un vaste changement de culture. L'OCENA devrait être perçue comme un modèle de milieu de travail inclusif et accessible.

L'OCENA est la première organisation du genre au Canada. Elle est l'une des rares au monde qui veille à ce que les personnes en situation de handicap disposent du leadership nécessaire pour identifier les normes d'accessibilité requises. L'OCENA incarne la philosophie de la communauté des personnes en situation de handicap : « Rien sans nous ».

Je sais que je peux compter sur vous pour assumer les importantes responsabilités qui vous ont été confiées. En retour, sachez que vous avez mon soutien dans votre rôle de président du conseil d'administration. Je me réjouis à la perspective d'entretenir une relation de travail productive et axée sur la collaboration avec vous.

Cordialement,

La ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité,

L'honorable Carla Qualtrough, C.P., députée

