OTTAWA, ON, le 4 mars 2025 /CNW/ - Les travailleurs sont l'épine dorsale de la prospérité du Canada. En faisant équipe avec les syndicats, l'industrie et les peuples autochtones, les pouvoirs publics peuvent ouvrir de précieux débouchés professionnels pour les travailleurs du secteur de l'énergie pendant la transition vers une économie carboneutre. C'est pourquoi la Loi canadienne sur les emplois durables a constitué le Conseil du partenariat pour des emplois durables, dont les travaux aideront le gouvernement à mettre en place un plan efficace pour concrétiser ces possibilités, dans l'intérêt des travailleurs et des collectivités de tout le pays.

Aujourd'hui, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé la nomination des coprésidents du Conseil pour mandat de trois ans :

Michelle Llambias Meunier , actuellement présidente-directrice générale de Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents au Québec.

, actuellement présidente-directrice générale de Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents au Québec. Doté de plus de 35 ans d'expérience dans le monde syndical, Lionel Railton a occupé le poste de directeur régional canadien de l'International Union of Operating Engineers de 2012 à 2023. Il a également été membre du bureau des Syndicats des métiers de la construction du Canada (Canadian Building Trades Unions) et du bureau du Congrès du travail du Canada .

Dans la foulée de la nomination des coprésidents, les cinq premières personnes à devenir membres du Conseil sont les suivantes :

Beatrice Bruske , syndicats;

, syndicats; Kaella-Marie Earle , peuples autochtones;

, peuples autochtones; Austin Zacharko , peuples autochtones;

, peuples autochtones; Caroline Brouillette , ONG environnementale;

, ONG environnementale; Parand Meysami , groupe d'intérêt.

Nous poursuivons le processus pour nommer les autres membres du Conseil, qui seront annoncés une fois les nominations effectuées. Ces personnalités de renom enrichissent le Conseil de par leurs riches expériences et expertises provenant d'horizons variés. En plus d'échanger des points de vue avec les responsables gouvernementaux et de discuter avec eux des questions qui touchent les travailleurs et les collectivités, le Conseil mettra l'expertise et l'expérience de ses membres au service du gouvernement pour offrir à celui-ci des avis éclairés.

Le processus de sélection a été dirigé de telle sorte que le Conseil puisse refléter la diversité du Canada, y compris sa diversité régionale et les groupes sous-représentés. Les dispositions législatives garantissent que le Conseil représentera aussi les points de vue des syndicats, des communautés autochtones, de l'industrie, des ONG environnementales et d'autres groupes d'intérêt.

Pour bâtir un avenir inclusif et équitable, il importe de donner aux travailleurs et à leurs collectivités la possibilité d'influer sur les décisions qui auront des incidences sur leur avenir. Nous tâchons donc d'atteindre nos objectifs climatiques tout en continuant d'assurer la prospérité de notre population. Le Conseil a pour mission de fournir des avis indépendants et éclairés au ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et au ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail pour tout ce qui touche aux emplois durables. Pour remplir cette mission, le Conseil échangera directement avec la population canadienne, qui aura ainsi voix au chapitre tout au long du processus et éclairera les avis du Conseil. Ces avis aideront le gouvernement à élaborer des politiques et des programmes qui répondent en priorité aux besoins des travailleurs et travailleuses d'ici.

« La création du Conseil du partenariat pour des emplois durables représente un grand pas en avant dans le déploiement de l'approche du Canada en matière d'emplois durables et dans l'édification d'une économie forte et sobre en carbone. Grâce aux conseils des coprésidents et des membres du Conseil, nous pourrons préparer les collectivités et les travailleurs canadiens à saisir les possibilités économiques sans précédent qui les attendent. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Nous devons investir aujourd'hui dans les emplois, les carrières et les travailleurs de demain pour bâtir un Canada plus durable qui dépasse les limites de son potentiel économique tout en se maintenant à la hauteur de ses ambitions de carboneutralité. Le Conseil du partenariat pour des emplois durables nous guidera dans les tâches à accomplir en fournissant à notre gouvernement des avis fondés sur les faits et en veillant à ce que notre processus décisionnel mette les intérêts des travailleurs au premier plan. »

L'honorable Steven MacKinnon

Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail

« À l'heure où l'économie mondiale opère une transition vers les technologies propres, le Canada veille à préparer les travailleurs et les entreprises à montrer la voie à suivre dans ce domaine. Le Conseil du partenariat pour des emplois durables réunira experts et simples citoyens pour façonner des politiques qui créeront de bons emplois et des débouchés économiques tout en facilitant notre marche vers la carboneutralité. Grâce à notre collaboration avec le Groupe consultatif pour la carboneutralité, économie plus propre devient synonyme d'économie plus forte : ce partenariat nous aidera à élaborer des politiques qui mettent les travailleurs et les collectivités au premier plan - car une économie plus verte se traduit par de bons emplois, une planète plus saine et un avenir plus durable pour tout le monde. »

L'honorable Steven Guilbeault,

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

La Loi canadienne sur les emplois durables a été adoptée le 20 juin 2024. Elle fournit, au gouvernement du Canada , le cadre nécessaire pour aider concrètement les travailleurs et les collectivités du pays à saisir les possibilités sans précédent qu'offre la transition vers une économie carboneutre, tout en favorisant la prospérité et l'inclusion pour les travailleurs et les collectivités pendant des générations.

a été adoptée le 20 juin 2024. Elle fournit, au gouvernement du , le cadre nécessaire pour aider concrètement les travailleurs et les collectivités du pays à saisir les possibilités sans précédent qu'offre la transition vers une économie carboneutre, tout en favorisant la prospérité et l'inclusion pour les travailleurs et les collectivités pendant des générations. Créé en vertu de la Loi susmentionnée, le Conseil du partenariat pour des emplois durables a pour mission de fournir des avis indépendants et éclairés au ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et au ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail concernant des mesures et des politiques relatives aux emplois durables.

Les membres du Conseil du partenariat pour des emplois durables sont nommés par le gouverneur en conseil dans le cadre d'un processus de nomination ouvert, transparent et fondé sur le mérite.

Les coprésidents exercent un rôle de leadership au sein du Conseil, supervisent la préparation d'un rapport annuel à remettre au ministre et assurent la présidence des réunions du Conseil, tenant lieu de principaux porte-paroles du Conseil.

