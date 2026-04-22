OTTAWA, ON, le 22 avril 2026 /CNW/ - Les efforts déployés par les bénévoles ont de nombreuses incidences sur la vie des Canadiens. En s'impliquant dans les causes qui leur tiennent à cœur, les bénévoles rendent les collectivités plus fortes et plus inclusives. Le gouvernement du Canada est fier de souligner la contribution de certains des bénévoles les plus dévoués du pays en leur remettant un Prix pour le bénévolat du Canada.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, a annoncé les lauréats des Prix pour le bénévolat du Canada de 2025.

Les 19 lauréats et les 5 personnes ayant fait l'objet d'une mention spéciale ont été sélectionnés pour leur contribution exceptionnelle dans des domaines aussi variés que l'isolement social, la précarité du logement et le développement des affaires dans le Nord, la santé mentale, la diversité et l'inclusion, ainsi que le soutien aux enfants, aux familles et aux aînés vulnérables. Le dévouement dont ils font preuve pour renforcer leurs collectivités montre bien ce que représente le fait d'être Canadien.

Afin de renforcer encore plus l'incidence positive exercée par les lauréats, chacun d'eux remettra une subvention d'une valeur comprise entre 2 500 $ et 10 000 $ à un organisme à but non lucratif de son choix.

Voici les lauréats des Prix pour le bénévolat du Canada de 2025 :

Prix national

Prix Thérèse-Casgrain pour l'engagement de toute une vie

Bharat Rudra

Prix Thérèse-Casgrain pour l'engagement de toute une vie - Mention spéciale

David Rattray

Prix régionaux

Leadership d'entreprise

Atlantique : Organigram Global

Leadership communautaire

Atlantique : Darlene David-Cashin

Québec : Isabelle Ducharme

Ontario : Adam Lake

Prairies : James Klaassen

Colombie-Britannique et le Nord : Jim Stauffer

Leadership communautaire - Mentions spéciales

Dr Raj Khanuja

Luka Brkljacic

Amanda Coombs

Leader émergent

Atlantique : Alison MacDonald

Québec : Donia Arfaoui

Ontario : Shiven Taneja

Prairies : Sheliza Kassam

Colombie-Britannique et le Nord : Stephanie Quon

Leader émergent -Mention spéciale

Amandeep Boparai

Innovation sociale

Atlantique : Ronald McDonald House Charities Atlantic

Québec : Sayaspora

Ontario : StepStones for Youth

Prairies : Unison Society

Colombie-Britannique et le Nord : YMCA BC

Innovation sociale - Mentions spéciales

AVENS - A Community for Seniors

The Sashbear Foundation

L'appel de candidatures de 2026 est maintenant lancé

La ministre a aussi lancé l'appel de candidatures pour les Prix pour le bénévolat du Canada. À compter d'aujourd'hui, les candidatures sont acceptées pour les personnes ou les groupes de bénévoles, les organismes sans but lucratif, les entreprises sociales et les entreprises.

Les bénévoles jouent un rôle essentiel dans les collectivités et les organisations partout au pays. En effet, ils réunissent les membres des collectivités tout en favorisant l'acquisition et le partage de compétences. De nombreux Canadiens exceptionnels améliorent réellement les choses. Tandis que le monde célèbre, en 2026, l'Année internationale des volontaires proclamée par les Nations Unies, l'appel de candidatures représente une occasion opportune de rendre hommage aux bénévoles et à leurs contributions partout au Canada.

Citations

« Partout au Canada, les bénévoles bâtissent des collectivités plus fortes et où il y a plus de compassion. Qu'ils améliorent les perspectives économiques dans le Nord ou veillent à ce que les enfants, les familles et les aînés obtiennent le soutien dont ils ont besoin, les lauréats de cette année illustrent bien l'incidence du bénévolat. Félicitations à tous les lauréats des Prix pour le bénévolat du Canada de 2025. Nous profitons du fait que nous soulignons l'Année internationale des volontaires pour remercier chaque bénévole de faire preuve de dévouement et de contribuer à changer les choses dans les collectivités à l'échelle du Canada. »



- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

Faits en bref

Les 19 lauréats et les 5 personnes ayant fait l'objet d'une mention spéciale dans le cadre des Prix pour le bénévolat du Canada de 2025 ont été soigneusement sélectionnés parmi 268 candidatures.

Les lauréats ont été choisis au moyen d'un processus de sélection en trois étapes. La ministre a effectué les choix définitifs, avec l'aide du Comité consultatif national.

L'appel de candidatures relatif au Prix pour le bénévolat du Canada de 2026 se déroule du 22 avril au 17 juin 2026.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires au sujet de chaque lauréat de 2025 et de ses réalisations sur le site Web des Prix pour le bénévolat du Canada.

On estime à 1 milliard le nombre de bénévoles dans le monde. Environ 70 % d'entre eux font du bénévolat de façon informelle et aident directement des gens de leur collectivité, tandis que 30 % en font par l'entremise d'organismes officiels. Environ 73 % des Canadiens âgés de 15 ans et plus ont fait du bénévolat en 2023, de façon formelle ou informelle.

Le gouvernement du Canada promeut et facilite le bénévolat au moyen de divers programmes visant à bâtir les collectivités et à favoriser une société plus inclusive.

Liens connexes

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected], 343-540-6643; Bureau des relations avec les médias: Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]