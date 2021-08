GATINEAU, QC, le 13 août 2021 /CNW/ - L'année qui vient de passer a été difficile pour les Canadiens. Mais cette année aurait constitué un défi encore plus grand sans la contribution des bénévoles, des organismes sans but lucratif, des entreprises sociales et des entreprises partout au pays pour soutenir et renforcer nos collectivités.

Aujourd'hui, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Ahmed Hussen, a annoncé les 21 lauréats des Prix pour le bénévolat du Canada 2020.

Chaque année, les Prix pour le bénévolat du Canada incluent 20 prix régionaux et un prix national. Le Prix national Thérèse-Casgrain pour l'engagement de toute une vie est remis à une personne qui s'est consacrée au bénévolat durant 20 ans ou plus. Les 20 prix régionaux sont remis à cinq lauréats régionaux dans chacune des quatre catégories suivantes : Leader émergent, Leadership d'entreprise, Leadership communautaire et Innovation sociale.

En plus d'être reconnus à l'échelle nationale, les lauréats sont invités à désigner un organisme sans but lucratif qui recevra une subvention. Ils peuvent en recommander un qui recevra une subvention de 5 000 $, et le lauréat national peut en choisir un qui recevra une subvention de 10 000 $.

Nous sommes heureux de présenter les lauréats de cette année dans les catégories et régions suivantes :

Prix national

Prix Thérèse-Casgrain pour l'engagement de toute une vie

Dr Francis Ho

Prix régionaux

Leader émergent

Jimy Andrés Beltrán Caraballo - Atlantique

Sandrine Dupuis - Québec

Tommy et Lewis Han - Ontario

Robyn Ham - Prairies

Navjit Moore - Colombie-Britannique et Nord

Leadership d'entreprise

Assomption Vie - Atlantique

StimuleArts - Québec

Siemens Canada limitée - Ontario

Canpotex limitée - Prairies

Odlum Brown limitée - Colombie-Britannique et Nord



Leadership communautaire

Esther (Joy) Saunders - Atlantique

Jean-Pierre Langevin - Québec

Dr Karl Stobbe - Ontario

Gurmit Kaur Sarpal - Prairies

Shelagh Armour-Godbolt - Colombie-Britannique et Nord

Innovation sociale



The Gathering Place Inc. - Atlantique

Regroupement pour la Trisomie 21 - Québec

Skills for Change of Metro Toronto - Ontario

Resource Assistance for Youth, Inc. - Prairies

NWT Disabilities Council - Colombie-Britannique et Nord

Citation

« Félicitations aux lauréats des Prix pour le bénévolat du Canada de cette année. Ils font partie intégrante de la mobilisation et du soutien des collectivités canadiennes tout au long de la pandémie. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers tous les bénévoles du Canada pour tout ce qu'ils ont fait. Félicitations encore une fois aux lauréats de cette année. »

- Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen

Les faits en bref

La période d'appel de candidatures de 2020 s'est déroulée du 6 août au 30 septembre 2020. Au total, 289 candidatures ont été reçues.

Les lauréats sont sélectionnés à l'issue d'un processus en trois étapes, et le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social effectue la sélection finale avec l'aide du Comité consultatif national.

Les lauréats peuvent être des bénévoles seuls ou des groupes de bénévoles, des entreprises socialement responsables, des entreprises sociales ou des organismes sans but lucratif.

