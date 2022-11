GATINEAU, QC, le 29 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Les communautés canadiennes prospèrent toujours grâce aux généreux efforts des 12,7 millions de bénévoles à travers le pays. Par les Prix pour le bénévolat du Canada, le gouvernement du Canada reconnaît que ces bénévoles font des pieds et des mains pour soutenir leur communauté et leur pays.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, a annoncé les lauréats des Prix pour le bénévolat du Canada de cette année. La ministre rendra aussi hommage aux lauréats lors d'une cérémonie hybride le 5 décembre 2022 à l'hôtel Westin Ottawa. La cérémonie sera également diffusée en direct sur YouTube pour que tous les Canadiens puissent assister à la célébration.

Les Prix pour le bénévolat du Canada rendent hommage aux leaders communautaires, aux organismes sans but lucratif, aux entreprises sociales et aux entreprises qui ont grandement contribué à l'amélioration de la vie des autres. Les lauréats sont très actifs dans leur collectivité et inspirent les Canadiens à changer les choses en faisant du bénévolat.

Chaque année, les Prix pour le bénévolat du Canada présentent vingt prix régionaux et un prix national. Le Prix national Thérèse-Casgrain pour l'engagement de toute une vie est remis à une personne qui s'est consacrée au bénévolat pendant au moins 20 ans. Les 20 prix régionaux sont remis à cinq lauréats régionaux dans chacune des catégories suivantes : Leader émergent, Leadership d'entreprise, Leadership communautaire et Innovation sociale.

La compassion et la bienveillance des bénévoles montrent la résilience et la force du cœur du Canada. Nous sommes heureux d'annoncer les lauréats de cette année dans les catégories et les régions suivantes :

Prix nationaux

Prix Thérèse-Casgrain pour l'engagement de toute une vie

- Marilyn McLean

Prix régionaux

Leader émergent

- Atlantique : Rebeccah Raphael

- Québec : Vanessa Manroop

- Ontario : Aditi Sivakumar

- Prairies : Christina Caouette

- Colombie-Britannique et le Nord : Rochelle Prasad

Leadership d'entreprise

- Atlantique: McInnes Cooper

- Québec : Phil Inc.

- Ontario: Zavitz Insurance & Wealth

- Prairies: PCL Constructors Inc.

- Colombie-Britannique et le Nord : Do Some Good Community Contribution Company Inc.

Leadership communautaire

- Atlantique : Karen Martin

- Québec : Marco Ottoni

- Ontario : Vaccine Hunters Canada

- Prairies : Sandra (Sandy) Dzedzora

- Colombie-Britannique et le Nord : Sudhir Jha

Innovateurs sociaux

- Atlantique : Seniors Association of St. Margaret's Bay

- Québec : Partage & Solidarité

- Ontario: Broad Reach Foundation for Youth Leaders

- Prairies : The Immigrant Education Society (TIES)

- Colombie-Britannique et le Nord : La société Progressive Intercultural Community Services

Citations

« Les récits et les réalisations des lauréats des Prix pour le bénévolat du Canada sont tout simplement inspirants. C'est un honneur de souligner et de célébrer ces accomplissements. Je tiens aussi à exprimer mes sincères remerciements à tous les bénévoles partout au Canada qui continuent à contribuer à trouver de nouvelles manières novatrices de changer les choses dans leur communauté. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada encourage l'adoption d'idées novatrices pour résoudre des problèmes locaux. Les Prix pour le bénévolat du Canada récompensent et mettent en évidence le travail bénévole accompli par des particuliers, des organismes sans but lucratif, des entreprises sociales et d'autres entreprises au sein de leurs collectivités.

L'appel de candidatures était ouvert du 5 décembre 2021 au 4 mars 2022; 381 candidatures ont été reçues.

Les lauréats régionaux peuvent choisir un organisme sans but lucratif qui recevra une subvention de 5 000 $. Le Prix Thérèse-Casgrain pour l'engagement de toute une vie peut désigner un organisme sans but lucratif qui recevra une subvention de 10 000 dollars.

La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social effectue la sélection finale en fonction des recommandations du Comité consultatif national.

Les lauréats peuvent être des bénévoles, des groupes de bénévoles, des entreprises socialement responsables, des entreprises sociales ou des organismes sans but lucratif.

Le prochain appel de candidatures sera lancé à l'hiver 2023.

