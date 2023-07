MONTRÉAL, le 20 juill. 2023 /CNW/ - Le projet de train à grande fréquence, le plus important projet d'infrastructure au Canada, vise à fournir un transport propre, sécuritaire et efficace à la population canadienne tout en soutenant notre croissance économique. Une étape importante du processus d'approvisionnement pour ce projet a été franchie en février dernier avec le lancement de la demande de qualifications (DDQ). Il s'agissait d'une étape cruciale dans la sélection d'un partenaire promoteur du secteur privé qui travaillera en collaboration avec VIA TGF pour concevoir et élaborer le projet de train à grande fréquence.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, et le ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, l'honorable Pablo Rodriguez, ont annoncé le résultat de l'étape de la demande de qualifications pour ce projet.

Les groupes suivants ont été invités à passer à l'étape de la demande de propositions (DP) :

Cadence (CDPQ Infra, SNC-Lavalin, Systra Canada, Keolis Canada)

(CDPQ Infra, SNC-Lavalin, Systra Canada, Keolis Canada) Développeurs Ferroviaires Interurbains (Intercity Development Partners, EllisDon Capital, Kilmer Transportation, First Rail Holdings, Jacobs, Hatch, CIMA+, First Group, RATP Dev Canada, Renfe Operadora)

(Intercity Development Partners, EllisDon Capital, Kilmer Transportation, First Rail Holdings, Jacobs, Hatch, CIMA+, First Group, RATP Dev Canada, Renfe Operadora) Partenaires Ferroviaires QConnexiON (Fengate, John Laing , Bechtel, WSP Canada, Deutsche Bahn)

Lorsque la DP sera lancée cet automne, on demandera aux participants de présenter leur analyse pour la prestation d'une solution réalisable sur les plans technique et commercial, ainsi qu'un plan d'affaires et un plan de gestion pour les phases d'élaboration conjointe, de construction et d'exploitation du projet. Cette approche incitera les répondants à identifier et à hiérarchiser les avantages pour les Canadiens dans leurs propositions, tout en leur laissant la possibilité d'adopter des approches novatrices pour atteindre ou dépasser les résultats souhaités pour le projet.

L'ensemble du processus d'approvisionnement a suivi et continuera de suivre les normes les plus élevées et est supervisé par un surveillant de l'équité. Ce surveillant de l'équité est un consultant indépendant qui agit à titre d'observateur objectif et tiers. Il surveille le processus d'approvisionnement et s'assure qu'il est mené de façon équitable.

La réconciliation avec les peuples autochtones est une priorité pour le gouvernement du Canada, c'est pourquoi un engagement précoce avec les communautés autochtones est déjà en cours. Dans le cadre du processus de DDQ, il a été demandé aux soumissionnaires de démontrer leur capacité à travailler avec le gouvernement pour créer des opportunités de développement socio-économique mutuellement bénéfiques pour les peuples autochtones. La réconciliation avec les populations autochtones est essentielle à la réussite du projet HFR et sera intégrée à toutes les phases du projet.

La sécurité nationale et les risques connexes seront évalués tout au long du projet, ainsi que les mesures visant à gérer ces risques. Le choix du partenaire promoteur du secteur privé dépendra de plusieurs conditions, dont la sécurité nationale.

Le train à grande fréquence est un projet transformateur qui promet de changer fondamentalement la façon dont les Canadiennes et les Canadiens voyagent dans le sud de l'Ontario et du Québec, en améliorant l'accessibilité et en offrant plus de souplesse pour les déplacements.

Citations

« Je suis ravi que le train à grande fréquence, le plus grand projet d'infrastructure, passe à la prochaine étape du processus d'approvisionnement. Cette initiative passionnante nécessitera une solide collaboration entre Transports Canada, VIA TGF et le partenaire promoteur du secteur privé retenu pour créer une base durable pour la conception et l'élaboration du projet. J'attends avec impatience la prochaine phase de ce projet. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Aujourd'hui, on fait un pas de plus vers la réalisation du projet de train à grande fréquence qui va offrir aux Canadiens des trajets de train plus rapides, des départs plus fréquents et des déplacements plus verts. Le projet va aussi relier de nouvelles communautés, comme Laval et Trois-Rivières, et permettre aux gens des environs d'en profiter également. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec

« Aujourd'hui marque une étape importante dans le projet de train à grande fréquence. Nous nous réjouissons d'avoir l'occasion de travailler avec les trois fournisseurs qualifiés, de solliciter leur expertise unique et de peaufiner davantage de nombreux aspects de cette initiative qui reliera les communautés canadiennes. »

L'honorable Helena Jaczek

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« La qualification de ces trois équipes confirme que notre projet audacieux est sur la bonne voie, respecte l'échéancier et prend de l'ampleur. VIA TGF se réjouit à l'idée de s'associer au consortium qui nous apporte une expertise éprouvée et une approche innovante pour faire avancer le développement du futur service ferroviaire voyageurs interurbain qui soit fréquent, rapide et écologique. »

Robert Pritchard

Président du conseil d'administration, VIA HFR - VIA TGF Inc.

Les faits en bref

Comme pour tout projet d'infrastructure de grande envergure, le gouvernement du Canada utilise une approche progressive pour tirer parti des commentaires recueillis tout au long du processus d'approvisionnement et pour éclairer les prochaines étapes et les décisions concernant la mise en œuvre du projet de train à grande fréquence.

utilise une approche progressive pour tirer parti des commentaires recueillis tout au long du processus d'approvisionnement et pour éclairer les prochaines étapes et les décisions concernant la mise en œuvre du projet de train à grande fréquence. Le gouvernement du Canada met en œuvre une stratégie vigoureuse de gestion des coûts pour chaque phase du projet afin de s'assurer que les coûts sont contrôlés. Cette stratégie comprendra des mises à jour annuelles des coûts, des examens récurrents de diligence raisonnable et des rapports à livre ouvert pour gérer les coûts et signaler les changements. Les partenaires seront également incités à innover et à chercher à réduire les coûts afin de créer un meilleur rapport qualité-prix, tout en protégeant l'intérêt public.

met en œuvre une stratégie vigoureuse de gestion des coûts pour chaque phase du projet afin de s'assurer que les coûts sont contrôlés. Cette stratégie comprendra des mises à jour annuelles des coûts, des examens récurrents de diligence raisonnable et des rapports à livre ouvert pour gérer les coûts et signaler les changements. Les partenaires seront également incités à innover et à chercher à réduire les coûts afin de créer un meilleur rapport qualité-prix, tout en protégeant l'intérêt public. Le budget de 2022 a accordé à Transports Canada et à Infrastructure Canada près de 400 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2022-2023, pour continuer à faire progresser les activités clés et entreprendre la phase d'approvisionnement du projet.

Les prochaines étapes du processus d'approvisionnement pour le projet de train à grande fréquence comprennent ce qui suit :

L'évaluation des soumissions dans le cadre de la demande de qualification et la détermination des soumissionnaires admissibles : avril à juillet 2023;



Le lancement de la demande de propositions : août à septembre 2023;



L'évaluation des soumissions dans le cadre de la demande de propositions : été 2024.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à faire participer le public, y compris les communautés actuellement desservies par VIA Rail entre Québec et Toronto , et à établir des relations constructives de nation à nation avec les peuples autochtones pour éclairer la conception et l'élaboration du projet de façon continue. Toute personne intéressée à faire part de ses commentaires sur le projet, à poser des questions ou à s'inscrire aux mises à jour du projet est invitée à consulter le site Web de VIA TGF.

s'est engagé à faire participer le public, y compris les communautés actuellement desservies par VIA Rail entre Québec et , et à établir des relations constructives de nation à nation avec les peuples autochtones pour éclairer la conception et l'élaboration du projet de façon continue. Toute personne intéressée à faire part de ses commentaires sur le projet, à poser des questions ou à s'inscrire aux mises à jour du projet est invitée à consulter le site Web de VIA TGF. Le gouvernement du Canada s'est engagé à étudier les options permettant d'améliorer le service ferroviaire interurbain de transport de passagers dans le Sud-Ouest de l' Ontario , notamment en augmentant les fréquences. Des travaux sont en cours pour mieux comprendre l'environnement d'exploitation dans le sud-ouest de l' Ontario , et pour étudier les possibilités d'améliorer le service à l'ouest de Toronto , notamment à London et à Windsor .

Liens connexes

Transports Canada est en ligne au www.tc.gc.ca. Abonnez-vous à Nouvelles en direct et restez branchés par l'entremise de Twitter, de Facebook, de YouTube, d'Instagram, et de LinkedIn pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Renseignements: Contacts: Nadine Ramadan, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Omar Alghabra, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected]; Relations avec les média, Transports Canada, Ottawa, [email protected], 613-993-0055