OTTAWA, ON, le 5 oct. 2020 /CNW/ - L'honorable Marco E. L. Mendicino, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé aujourd'hui les détails de l'ouverture du Programme des parents et des grands-parents (Programme des PGP), renforçant ainsi davantage l'engagement du gouvernement à réunir les familles.

Pendant 3 semaines, soit à compter de midi, [HAE], le 13 octobre 2020 jusqu'à midi, [HNE], le 3 novembre 2020, les Canadiens et les résidents permanents qui souhaitent parrainer leurs parents et leurs grands-parents pour les faire venir au Canada auront la possibilité de présenter en ligne un formulaire Intérêt pour le parrainage.

Afin de garantir un processus juste, transparent et équitable pour tous les demandeurs, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) sélectionnera de façon aléatoire des répondants potentiels et leur enverra une invitation à présenter une demande. Les demandeurs sélectionnés auront 60 jours pour présenter leur demande.

Des mesures d'adaptation sont offertes aux personnes avec un handicap qui ne sont pas en mesure de remplir le formulaire en ligne. Ces personnes pourront demander le formulaire Intérêt pour le parrainage dans un autre format (copie papier, braille ou grande police de caractères) en communiquant avec le Centre de soutien à la clientèle d'IRCC au 1-888-242-2100 ou par courriel jusqu'au 3 novembre 2020.

Étant donné que de nombreux répondants potentiels peuvent avoir été financièrement touchés par les circonstances exceptionnelles de la pandémie de COVID-19, IRCC met en place une politique d'intérêt public temporaire qui réduira l'exigence de revenu pour l'année d'imposition 2020 au revenu minimum nécessaire, au lieu de revenu minimum nécessaire plus 30%.

Le gouvernement sait à quel point il est important pour les familles d'être ensemble, en particulier pendant les périodes difficiles. Le lancement du Programme des parents et grands-parents 2020 s'appuie sur les initiatives du gouvernement visant à donner la priorité à l'approbation de 49 000 demandes de parrainage familial d'ici le 31 décembre 2020, ainsi que sur l'annonce de la semaine dernière d'un processus visant à réunir plus de familles et approuver les cas de compassion malgré les restrictions actuelles aux frontières.

Un maximum de 10 000 demandes seront acceptées pour traitement dans le cadre de la admission 2020. En 2021, IRCC ouvrira une nouvelle liste de formulaires Intérêt pour le parrainage en vue d'accepter un total de 30 000 nouvelles demandes.

« Notre gouvernement croit fermement à l'importance de garder les familles réunies, en particulier pendant les périodes difficiles. Le Programme des parents et grands-parents est une voie dédiée à la réunification d'un plus grand nombre de familles au Canada. Notre gouvernement a renforcé le programme en augmentant le nombre de personnes pouvant présenter une demande, en rendant le processus d'admission plus juste et en augmentant régulièrement le nombre de familles pouvant être réunies. Maintenant, plus que jamais, le regroupement familial est un élément important du système d'immigration du Canada. Il joue un rôle déterminant dans l'attraction, la rétention et l'intégration des immigrants les plus compétents et les plus talentueux de partout dans le monde. »

- L'honorable Marco E. L. Mendicino, C.P., député, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Le gouvernement du Canada est déterminé à ce que le Programme des PGP soit accessible et équitable pour tous les Canadiens et les résidents permanents. IRCC a collaboré avec des intervenants pour trouver des façons de mieux accommoder les personnes handicapées dans la conception du Programme de 2020.

En raison de la COVID-19, l'ouverture du Programme des PGP de 2020 a été retardée afin de permettre au gouvernement du Canada d'accorder la priorité aux efforts qu'il déploie pour contribuer à la réponse pangouvernementale à la pandémie mondiale.

