GATINEAU, QC, le 25 juin 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à nommer en poste dans des commissions, des conseils, des sociétés d'État, des agences et des tribunaux à travers le pays des candidats hautement qualifiés capables de servir au mieux les intérêts des Canadiens.

Aujourd'hui, la ministre du Travail, Filomena Tassi, a annoncé le renouvellement du mandat de Lisa Addario, de Gaétan Ménard et de Daniel Thimineur, trois employés membres du Conseil canadien des relations industrielles. Le mandat au Conseil de ces trois membres a été renouvelé après consultation avec les organisations qui représentent les employés.

Le Conseil canadien des relations industrielles est un tribunal quasi judiciaire indépendant et représentatif qui est responsable de l'interprétation et de l'application de la partie I (Relations du travail) et de certaines dispositions de la partie II (Santé et sécurité au travail) et de la partie III (Normes du travail) du Code canadien du travail. Le Conseil canadien des relations industrielles est également responsable de l'interprétation et de l'administration de la partie II (Relations professionnelles) de la Loi sur le statut de l'artiste et des appels faits en vertu de la Loi sur le Programme de protection des salariés.

La compétence et la composition du Conseil lui permettent de s'attaquer efficacement aux problèmes les plus complexes touchant les relations de travail afin de déterminer les causes sous-jacentes des conflits et de faciliter l'entente entre les parties.

Citation

« Je suis heureuse d'annoncer le renouvellement de plusieurs mandats au sein du Conseil canadien des relations industrielles. Le leadership, les connaissances et l'expérience de ces membres joueront un rôle intégral dans le soutien aux décisions Conseil concernant les enjeux cruciaux dans les relations de travail d'aujourd'hui. »

- La ministre du Travail, Filomena Tassi

Produit connexe

Document d'information : Biographies - Conseil canadien des relations industrielles

Liens connexes

Programme du travail

Conseil canadien des relations industrielles

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes médias, veuillez contacter : Rachel Rappaport, Directrice des communications, Cabinet de la ministre du Travail, Filomena Tassi, 613-790-2087, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]

Liens connexes

www.hrsdc-rhdsc.gc.ca