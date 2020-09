OTTAWA, ON, Le 18 sept. 2020 /CNW/ - Cette année encore, Transports Canada s'associe à l'Opération Gareautrain dans le cadre de la campagne #FiniLesVoiesTragiques et accroît la sensibilisation du public aux dangers qui entourent les propriétés ferroviaires et les trains.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau, a souligné le lancement de la Semaine de la sécurité ferroviaire de 2020, qui se déroule jusqu'au 27 septembre. Cet événement annuel national vise à sensibiliser davantage les gens à la sécurité près des propriétés ferroviaires et des trains. Elle souligne également les réalisations du gouvernement du Canada et de l'industrie pour rendre notre réseau ferroviaire plus sécuritaire pour les Canadiens.

Transports Canada continue de prendre des mesures visant à renforcer la sécurité ferroviaire au Canada. Cette année, entre autres initiatives, le Ministère :

dirige un groupe de travail plus large sur la sécurité ferroviaire avec des participants des organisations policières de chemin de fer et des partenaires chargés de l'application de la loi afin de réduire les risques pour la sécurité ferroviaire, tout en contribuant à renseigner et à influencer les comportements quant aux conséquences d'interférer avec le réseau ferroviaire;

travaille avec le programme Échec au crime du Canada pour améliorer la sécurité du réseau ferroviaire canadien et de son infrastructure;

pour améliorer la sécurité du réseau ferroviaire canadien et de son infrastructure; a publié le Règlement sur les enregistreurs audio-vidéo de locomotive , qui est le résultat de recherches et de consultations approfondies sur l'utilisation de ce type de technologie pour aider les enquêteurs à connaître la séquence des événements menant à un accident ferroviaire et à prendre les mesures correctives nécessaires;

, qui est le résultat de recherches et de consultations approfondies sur l'utilisation de ce type de technologie pour aider les enquêteurs à connaître la séquence des événements menant à un accident ferroviaire et à prendre les mesures correctives nécessaires; a investi plus de 25 millions de dollars, sur trois ans, pour soutenir 165 nouveaux projets et initiatives dans le cadre du Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire pour accroître la sécurité aux passages à niveau et le long des voies ferrées;

a émis des arrêtés ministériels pour renforcer les exigences réglementaires qui permettront de réduire le risque de déraillement de trains en ciblant des limitations de vitesse en ce qui concerne les trains qui transportent des marchandises dangereuses et en révisant les règles qui régissent la sécurité des voies.

En cette Semaine de la sécurité ferroviaire, le gouvernement du Canada rappelle aux Canadiens quelques conseils clés pour assurer la sécurité de tous près des voies ferrées, et il encourage tout le monde à partager en ligne des conseils de sécurité ferroviaire :

Interférer avec les voies ferrées, le matériel roulant ou la signalisation est illégal et extrêmement dangereux, voire mortel!





Attendez-vous toujours à voir un train à un passage à niveau; arrêtez-vous, regardez des deux côtés et écoutez. Ne vous arrêtez jamais sur les voies ferrées.





Si un feu de passage à niveau ne fonctionne pas ou si quelque chose vous semble dangereux près des voies, signalez-le immédiatement.





Ne contournez jamais des barrières abaissées, c'est illégal et potentiellement mortel.





Respectez la propriété privée. Bien que les voies ferrées puissent constituer un raccourci, il est illégal et dangereux de faire une intrusion sur une propriété ferroviaire privée.





Respectez tous les panneaux et signaux d'avertissement. Recherchez les panneaux de signalisation qui indiquent un passage à niveau. Certains passages à niveau plus fréquentés sont également équipés de feux et de cloches ou de barrières.

Citation

« La sécurité ferroviaire est ma priorité absolue. Les employés de Transports Canada et de l'industrie ferroviaire travaillent à rendre notre réseau de transport ferroviaire plus sécuritaire pour tous. Je suis fier des réalisations de cette année dans les domaines de la recherche et des consultations ainsi que de la façon dont nous faisons avancer plusieurs projets d'amélioration en matière de sécurité ferroviaire. Cette semaine nous rappelle que nous devons tous être vigilants et que l'intrusion sur les voies ferrées est non seulement illégale, mais pourrait être fatale. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

Les faits en bref

Transports Canada s'est engagé à assurer la sécurité des Canadiens en améliorant la sécurité ferroviaire, en sensibilisant davantage le public et en renforçant sa confiance dans le réseau de transport ferroviaire du Canada . Parmi ses nombreuses activités, le Ministère surveille activement les compagnies de chemin de fer au moyen de vérifications et d'inspections de sécurité afin de vérifier le respect des règles et des règlements et prend des mesures en cas d'infraction.





s'est engagé à assurer la sécurité des Canadiens en améliorant la sécurité ferroviaire, en sensibilisant davantage le public et en renforçant sa confiance dans le réseau de transport ferroviaire du . Parmi ses nombreuses activités, le Ministère surveille activement les compagnies de chemin de fer au moyen de vérifications et d'inspections de sécurité afin de vérifier le respect des règles et des règlements et prend des mesures en cas d'infraction. Opération Gareautrain est une initiative de partenariat entre l'Association des chemins de fer du Canada et Transports Canada, qui travaillent en collaboration avec l'industrie ferroviaire, la police, les syndicats, les organisations et les communautés. Elle vise à sauver des vies en sensibilisant les Canadiens aux dangers qui entourent les propriétés ferroviaires et les trains.





et Transports Canada, qui travaillent en collaboration avec l'industrie ferroviaire, la police, les syndicats, les organisations et les communautés. Elle vise à sauver des vies en sensibilisant les Canadiens aux dangers qui entourent les propriétés ferroviaires et les trains. Le réseau ferroviaire canadien compte environ 23 000 passages à niveau et près de 40 000 kilomètres de voies ferrées.





Chaque année, plus de 100 Canadiens sont gravement blessés ou tués à la suite d'incidents survenus à des passages à niveau ou d'intrusions.

Liens connexes

Transports Canada est en ligne au www.tc.gc.ca. Abonnez-vous à Nouvelles en direct ou restez branchés par l'entremise de Twitter, de Facebook, de YouTube et d'Instagram pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Renseignements: Livia Belcea, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Marc Garneau, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected] ; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, (613) 993-0055, [email protected]

Liens connexes

http://www.tc.gc.ca/