L'affectation de fonds supplémentaires à la Société hôtesse des Jeux du Canada 2022 couvrira les dépenses opérationnelles supplémentaires attribuables à la COVID-19 et au report des Jeux

RÉGION DE NIAGARA, ON, le 3 août 2021 /CNW/ - Les Jeux du Canada jouent un rôle important, car ils préparent la prochaine génération d'athlètes de l'équipe nationale à monter sur le podium sur la scène internationale en leur offrant une expérience inestimable d'entraînement et de compétition.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé un investissement pouvant atteindre 1,1 million de dollars à la Société hôtesse des Jeux du Canada 2022 dans la région de Niagara. Ces fonds aideront à couvrir les dépenses supplémentaires découlant du report des Jeux et des répercussions de la COVID-19. Les Jeux, qui devaient au départ avoir lieu à l'été 2021, se dérouleront plutôt du 6 au 21 août 2022. Les Jeux du Canada de 2022 susciteront d'importantes retombées dans la région de Niagara et laisseront un héritage durable aux futurs athlètes, à la communauté, à la province et à l'ensemble du pays.

Les Jeux ont un rôle important à jouer : ils favorisent le développement des jeunes athlètes du Canada; mettent en valeur les talents sportifs et culturels de toutes les régions du pays; célèbrent la diversité et l'inclusion; et suscitent la fierté de la population canadienne. Les Jeux nous unissent dans une célébration du meilleur de l'esprit canadien.

Les athlètes canadiens sont une immense source de fierté nationale, et les Jeux du Canada jouent un rôle de premier plan dans la préparation de la prochaine génération de champions nationaux, internationaux, olympiques et paralympiques. Parmi tous les athlètes qui représentent le Canada à Tokyo cet été, bon nombre ont fait leurs premières armes aux Jeux du Canada. Leur passion et leur détermination inspirent tous les Canadiens et Canadiennes, plus particulièrement les enfants et les jeunes athlètes qui rêvent de monter à leur tour sur le podium.

« Notre gouvernement est fier de rehausser son soutien à la plus importante compétition multisports nationale au pays, c'est-à-dire les Jeux du Canada. Ces jeux constituent une magnifique occasion pour les athlètes de faire valoir leur talent et de susciter la fierté du Canada. Nous avons tous hâte de prendre part à ces jeux et de célébrer en compagnie des athlètes, des entraîneurs, des bénévoles et de tous les habitants de la région de Niagara. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« En 2017, lorsque Niagara s'est vu attribuer les Jeux d'été du Canada de 2021, personne ne s'attendait aux énormes défis que la pandémie de COVID-19 allait entrainer pour la Société hôtesse dans sa préparation pour accueillir cet événement unique dans notre communauté. De la difficile décision de reporter les Jeux jusqu'aux retards dans la construction des installations en raison de la pandémie, les coûts supplémentaires allaient certainement changer les Jeux. Ce financement aidera la région de Niagara à présenter les meilleurs Jeux d'été du Canada possible et à faire en sorte que leur succès ne soit pas entravé par la pandémie mondiale. »

- Chris Bittle, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de St. Catharines

« La pandémie a changé la vie de tant de personnes au Canada, et la région de Niagara ne fait pas exception. Les Jeux d'été du Canada de 2022 offrent à la région de Niagara une occasion unique de créer un héritage durable. De plus, ils joueront un rôle clé dans la formation de la prochaine génération d'athlètes de l'équipe nationale du Canada afin qu'elle monte sur le podium. Cet investissement fédéral supplémentaire aidera à assurer que les installations seront prêtes pour les Jeux et disponibles pour notre région pour les décennies à venir.

- Vance Badawey, député de Niagara-Centre

« Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement fédéral de nous avoir accordé cette aide supplémentaire pour la présentation des Jeux d'été du Canada de 2022. Bien que la décision de reporter les Jeux d'un an ait été difficile à prendre et soit lourde de conséquences, c'était la bonne décision. Maintenant, grâce à ce soutien additionnel, nous serons en mesure de présenter les Jeux d'été que nous espérions, c'est-à-dire des jeux qui rassembleront les Canadiens et Canadiennes de partout au pays dans une grande célébration nationale dans la région de Niagara. »

- Doug Hamilton, président, Société hôtesse des Jeux du Canada 2022

Les Jeux d'été du Canada, qui devaient avoir lieu au cours de l'été 2021, se dérouleront plutôt du 6 au 21 août 2022. On y attend plus de 5 000 participants en provenance de chaque province et territoire pour prendre part à des compétitions dans 18 disciplines.

Le gouvernement du Canada avait d'abord alloué 11,422 millions de dollars à la Société hôtesse des Jeux du Canada 2022, dont 1,072 millions pour un projet pilote visant l'intégration de la crosse aux Jeux. La crosse est le doyen des sports organisés en Amérique du Nord, et les peuples autochtones s'y adonnent depuis des siècles.

En 2020, la Société hôtesse des Jeux du Canada 2022 a signé une entente de principe en vue de former le Conseil des partenariats autochtones pour soutenir et renforcer la présence et la participation des communautés autochtones à diverses activités qui auront lieu avant et pendant les Jeux.

