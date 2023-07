La députée Élisabeth Brière annonce un appui financier dans le cadre du Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme.

SHERBROOKE, QC, le 13 juill. 2023 /CNW/ - Le racisme et la discrimination constituent des obstacles majeurs aux droits fondamentaux des citoyennes et citoyens. Le gouvernement du Canada est résolu à lutter contre le racisme et la discrimination sous toutes leurs formes et à favoriser l'égalité des chances de participer pleinement à la société canadienne.

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke, a annoncé aujourd'hui un appui financier de 146 839 dollars pour un projet en Estrie visant à former des immigrantes et immigrants racisés afin de les sensibiliser à leurs droits, y compris leurs droits en milieu de travail, et au fonctionnement des mécanismes de plainte. Elle a fait cette annonce au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement, et de la Diversité et de l'Inclusion.

Le projet « Les leaders relais immigrants.es de lutte contre le racisme et la discrimination » de la Fédération des communautés culturelles de l'Estrie, en collaboration avec ses partenaires du milieu sherbrookois, vise à former des leaders relais immigrantes et immigrants sur les droits légaux, les droits en tant qu'employés et les mécanismes de plainte. Ces leaders formés relayeront leurs connaissances acquises auprès des membres de leur communauté respective. En proposant des ateliers interactifs, cela permettra aux immigrantes et immigrants de cerner et de comprendre les différentes formes de racisme et de discrimination, et de mieux y faire face.

En soutenant des mesures comme celles-ci, le gouvernement du Canada démontre sa détermination à lutter contre le racisme et la discrimination, ainsi qu'à soutenir des projets visant à renforcer l'inclusion et la diversité dans les communautés.

Le Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme vise à éliminer les inégalités en s'appuyant sur la société diversifiée et inclusive qui fait la force du Canada. Son volet Projets finance les projets de développement communautaire, de lutte contre le racisme et de mobilisation qui favorisent la diversité et l'inclusion en encourageant l'interaction entre les communautés.

Citations

« La diversité est un fait, mais l'inclusion est un choix. Le gouvernement du Canada appuie ce projet par l'intermédiaire du Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme. Ce projet permettra aux communautés immigrantes de lutter contre le racisme et la discrimination, tout en favorisant l'inclusion et la diversité en Estrie. Ensemble, nous pouvons faire du Canada un pays plus sécuritaire, plus inclusif et plus équitable, un pays où personne n'est laissé pour compte. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Il n'y a pas de place pour le racisme, tant à Sherbrooke qu'au Québec ou au Canada. Il est au cœur du mandat de la Fédération des communautés culturelles de l'Estrie de travailler avec la communauté et d'offrir des programmes facilitant l'inclusion de tous. Grâce au travail de citoyens engagés, tel que Boubakar Cissé, Mariame Cissé et leur équipe, les nouveaux arrivants bénéficient de programmes afin de faciliter leur intégration et ainsi d'enrichir notre belle ville de Sherbrooke. »

- Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke

« Agissons ensemble contre le racisme et la discrimination, toutes et tous qui se taisent, consentent. »

- Fédération des communautés culturelles de l'Estrie

Faits en bref

Le Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme comprend trois volets : Évènements, Projets et Renforcement des capacités communautaires. Le gouvernement du Canada a financé 523 projets et 1 421 activités dans le cadre de ce programme depuis son lancement en septembre 2018.

Le gouvernement du Canada a annoncé le financement de 170 projets dans le cadre du nouveau Programme d'action et de lutte contre le racisme, doté d'un budget de 15 millions de dollars. Ces projets visent à lever les obstacles à l'emploi, à la justice et à la participation sociale parmi les peuples autochtones, les communautés racisées et les minorités religieuses.

Le 23 septembre 2020, dans le discours du Trône, le gouvernement du Canada a présenté ses objectifs prioritaires, notamment son intention de continuer à lutter contre le racisme systémique en travaillant avec les communautés racisées et les peuples autochtones.

À la suite de vastes consultations menées partout au pays, dont 22 séances en personne, le 25 juin 2019, le gouvernement du Canada a dévoilé Construire une fondation pour le changement : La stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2019-2022. Cette stratégie est assortie d'un investissement de 45 millions de dollars dans la mise en place de changements à long terme pour soutenir les communautés et améliorer les politiques, les programmes et les pratiques des institutions fédérales.

Liens connexes

Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/communautes-multiculturalisme-lutte-contre-racisme.html

Construire une fondation pour le changement : La stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2019-2022 https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/mobilisation-contre-racisme/strategie-contre-racisme.html

Programme d'action et de lutte contre le racisme https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/programme-action-lutte-contre-racisme.html

