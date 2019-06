Le gouvernement du Canada annonce le financement d'un groupe diversifié de titulaires de chaire de recherche du Canada talentueux

Les 346 titulaires de chaires répartis dans 52 universités sont à l'image du Canada d'aujourd'hui

VICTORIA, le 14 juin 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît que la diversité des expériences et des points de vue favorise la science et la recherche. C'est pourquoi, si nous voulons que le Canada réalise son plus grand potentiel en recherche, la diversité des citoyens et des communautés doit se refléter dans les rangs universitaires.

Les titulaires de chaire de recherche du Canada sont des scientifiques et des chercheurs de calibre mondial provenant d'horizons divers qui tentent de faire des découvertes et de réaliser des innovations qui aident l'environnement, la santé, les collectivités et l'économie à prospérer.

Voilà pourquoi la ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan , a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 275 millions de dollars pour la création et le renouvellement de 346 chaires de recherche du Canada dans 52 établissements du pays en vue d'atteindre l'excellence en recherche.

Cette annonce s'appuie sur la vision de la ministre Duncan de créer une communauté de recherche équitable, diversifiée et inclusive. En exigeant des universités qu'elles élaborent et mettent en œuvre des plans détaillés en matière d'équité et de diversité, les plus récents concours ont permis d'attribuer des chaires prestigieuses à 47 p. 100 de femmes, 22 p. 100 de membres des minorités visibles, 5 p. 100 de personnes handicapées et 4 p. 100 d'Autochtones. Par rapport aux concours précédents, il s'agit là d'une nette amélioration du nombre de personnes de groupes sous-représentés nommées titulaires de chaire.

La Fondation canadienne pour l'innovation a également fait un investissement important en faveur de ces chaires. En effet, elle fournira plus de 5,2 millions de dollars pour l'infrastructure de recherche, appuyant ainsi 30 titulaires de chaire dans 18 établissements.

La ministre s'est jointe aujourd'hui à des titulaires de chaire existants et à de nouveaux titulaires de chaire à l'University of Victoria afin de reconnaître leurs travaux. Roberta Hamme, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la dynamique du carbone océanique (chaire de niveau 2 renouvelée), a notamment expliqué comment son importante recherche sur le déplacement du carbone dans les océans - y compris la façon dont ce déplacement peut évoluer en fonction des fluctuations de l'environnement - permettra de mieux prévoir les changements climatiques futurs.

La ministre Duncan a également signé la charte Dimensions lors de son passage à l'University of Victoria. Les établissements qui souscrivent à la charte s'engagent à intégrer les principes d'équité, de diversité et d'inclusion dans leurs politiques, leurs pratiques, leurs plans d'action et leur culture.

Citations

« Le gouvernement fédéral reconnaît que lorsque les établissements canadiens reflètent la diversité du pays, la science et la recherche en ressortent plus fortes et leur impact sur la vie des Canadiens et des Canadiennes est plus marqué. Il est encourageant de voir que l'équité, la diversité et l'inclusion ont été améliorées au sein du Programme des chaires de recherche du Canada. Je suis impatiente de voir comment les perspectives uniques des titulaires de chaire contribueront à façonner un avenir meilleur pour tous et toutes, et je remercie les universités de valoriser l'excellence en recherche et l'inclusion. »

- La ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan

« Les titulaires de chaire de recherche du Canada de 2018 sont certains des chercheurs les plus respectés et représentent bien la diversité du Canada. L'apport de l'ensemble des titulaires de chaire à l'excellence en recherche dans une multitude de domaines rehaussera la qualité de vie des citoyens et des citoyennes du monde entier. »

- Le président du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada et président du comité directeur du Programme des chaires de recherche du Canada, Ted Hewitt

« Le Canada a créé un milieu de recherche solide qui appuie les chercheurs talentueux de toutes les disciplines. En travaillant ensemble et en utilisant des équipements et des laboratoires de pointe, les chercheurs sont en bonne position pour faire avancer les connaissances et s'attaquer à certaines des préoccupations mondiales les plus pressantes. »

- La présidente-directrice générale, Fondation canadienne pour l'innovation, Roseann O'Reilly Runte

Faits en bref

Le Programme des chaires de recherche du Canada investit environ 295 millions de dollars par année pour contribuer au recrutement et au maintien en poste de certains des chercheurs les plus accomplis ou les plus prometteurs au monde.

investit environ 295 millions de dollars par année pour contribuer au recrutement et au maintien en poste de certains des chercheurs les plus accomplis ou les plus prometteurs au monde. Avec cette annonce, on compte actuellement 1 836 chaires de recherche du Canada réparties dans les universités du Canada .

réparties dans les universités du . La présente annonce englobe les cycles de concours du printemps et de l'automne 2018.

Les titulaires de chaire aident à atteindre l'excellence en recherche dans les domaines des sciences de la santé, des sciences naturelles, du génie et des sciences humaines.

Le gouvernement du Canada investit dans l'excellence en recherche dans les domaines des sciences de la santé, du génie, des sciences naturelles et des sciences humaines par l'entremise de ses trois organismes subventionnaires, à savoir le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada , le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et les Instituts de recherche en santé du Canada .



Liens connexes

