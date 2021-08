GATINEAU, QC, le 6 août 2021 /CNW/ - Emploi et Développement social Canada

La reprise se poursuit au lendemain de la pandémie alors que les entreprises ouvrent de nouveau leurs portes aux Canadiens. On constate déjà que l'économie connaît un redressement, au point de revenir aux niveaux antérieurs à la pandémie, et que les employeurs embauchent de plus en plus de travailleurs au fil de la reprise. Depuis plusieurs années, le Québec connait des défis au niveau du recrutement de la main-d'œuvre et, quoique la pandémie a eu un impact significatif sur le chômage dans la province, les pénuries de travailleurs restent un problème.

C'est pourquoi le gouvernement du Canada annonce aujourd'hui la conclusion d'une entente avec le gouvernement du Québec, qui permettra l'instauration de nouvelles flexibilités pour les employeurs québécois dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET). Cette nouvelle initiative fondée sur la collaboration entre le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et les partenaires du marché du travail québécois permettra aux employeurs du Québec de bénéficier des mesures suivantes :

une hausse de 10 à 20 % du nombre maximal de travailleurs étrangers temporaires occupant des postes à bas salaire et employés dans certains secteurs économiques désignés par le Québec suite à une consultation des partenaires du marché du travail;

une exemption des exigences en matière d'annonce de postes et de recrutement pour un plus grand nombre de professions désignés par le Québec;

une exemption de la politique sur le refus de traiter des demandes d'Évaluation de l'impact sur le marché du travail dans certaines régions géographiques désignées par le Québec suite à une consultation des partenaires du marché du travail.

Ces assouplissements s'inscrivent dans un projet pilote qui se déroulera jusqu'au 31 décembre 2023. À la conclusion de celui-ci, le gouvernement du Canada évaluera ces mesures et les conclusions auxquelles il parviendra serviront à étayer ses décisions futures.

L'entente donnera aussi lieu à la mise en œuvre par le ministère de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada de nouvelles mesures dans le cadre du Programme de mobilité internationale qui permettront de délivrer annuellement 7 000 permis de travail supplémentaires aux titulaires d'un certificat de sélection du Québec. Ceci permettra au gouvernement du Québec de donner des occasions de contribuer et de s'établir à plus de nouveaux immigrants, contribuant ainsi à atténuer la pénurie de main-d'œuvre.

Citations

« Le gouvernement du Canada est bien conscient de l'importance de donner suite aux besoins de main-d'œuvre des employeurs québécois tout en s'assurant que l'économie sert les intérêts des Canadiens. La mise en œuvre et l'évaluation de l'assouplissement des modalités du PTET nous aideront à continuer de progresser sur la voie de la reprise économique. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough

« Le Québec est une province unique, avec un contexte d'immigration tout aussi unique. La nouvelle entente sur le Programme de mobilité internationale Plus contribuera à combler les besoins de main d'œuvre du Québec, tout en permettant à des nouveaux arrivants de venir s'établir et de prospérer dans la « Belle province ». Nous continuerons à collaborer pour faire arriver les travailleurs dont le Québec a besoin pour appuyer sa relance économique. »

- Le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marco Mendicino.

Les faits en bref

En juin 2021, le taux de chômage au Québec était de 6,3 %, soit le taux le plus bas au pays durant cette période. En février 2020, le taux de chômage dans la province était de 4,5 %, son taux le plus bas depuis que des données comparables sont devenues disponibles, en 1976.

Une étude de l'impact sur le marché du travail (EIMT) est un document qu'un employeur canadien peut devoir obtenir avant d'embaucher un travailleur étranger. Il faut tout d'abord déterminer si une EIMT est nécessaire, ou si le poste en question est exempté de l'exigence d'EIMT, avant de présenter une demande de permis de travail dans les cas où un employeur cherche à embaucher un travailleur étranger temporaire. Un permis de travail permet à un travailleur étranger de travailler en toute légalité au Canada. Conformément à la politique sur le refus de traiter une demande d'EIMT, certaines conditions peuvent justifier le refus, par le gouvernement du Canada , de traiter une demande d'EIMT.

, de traiter une demande d'EIMT. Le gouvernement du Canada a récemment mis de l'avant un projet de règlement dans le but de mieux protéger les travailleurs étrangers temporaires. Le projet de règlement a fait l'objet d'une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada , le 10 juillet 2021.

