Patrimoine canadien appuie l'United Jewish Appeal of Greater Toronto

TORONTO , le 10 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Canada sait que les espaces culturels rassemblent les Canadiens et Canadiennes de tous les horizons, jouent un rôle important dans la lutte contre la haine et favorisent la compréhension interculturelle.

Aujourd'hui, l'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, a annoncé l'octroi de 2 522 558 dollars à l'United Jewish Appeal of Greater Toronto afin de financer le futur Musée de l'Holocauste de Toronto. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien.

De cette somme, 2 154 301 dollars provenant du Fonds du Canada pour les espaces culturels serviront à la mise sur pied de nouveaux espaces d'exposition permanente et de programmation du musée.

Le reste du financement, provenant du Programme d'aide aux musées, servira à financer un nouveau contenu numérique bilingue, notamment des courts métrages immersifs, une station interactive de témoignages de survivants de l'Holocauste et une nouvelle application interactive.

Cet investissement de 2,5 millions de dollars, prévu dans le Budget de 2022, vise à rendre hommage à la mémoire des personnes assassinées durant l'Holocauste ainsi qu'à combattre la désinformation et le négationnisme.

Le gouvernement du Canada avait annoncé un financement de 340 000 dollars à l'United Jewish Appeal of Greater Toronto en 2021. Ces fonds, accordés dans le cadre du Programme d'action contre le racisme de Patrimoine canadien, servent à lutter contre la désinformation et la haine en ligne, plus précisément contre l'antisémitisme et les théories conspirationnistes antisémites liées à la COVID-19 sur les réseaux sociaux

« Notre gouvernement se tient aux côtés des communautés juives du Canada et du monde entier. Nous sommes déterminés à défendre les valeurs de la diversité et de l'inclusion, ainsi qu'à lutter contre l'antisémitisme et la discrimination sous toutes ses formes. Nous sommes fiers d'appuyer le nouveau musée de l'United Jewish Appeal of Greater Toronto, qui fera la promotion de l'enseignement de l'Holocauste, combattra l'antisémitisme et contribuera à bâtir un Canada plus inclusif. »

--L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

« Je suis ravie que l'United Jewish Appeal of Greater Toronto réalise un projet aussi important à North York, au Canada et au monde entier. Ce nouveau musée représente un espace unique et nécessaire pour le souvenir, l'éducation et la compréhension, ce qui mènera à l'action et au changement durable pour les générations à venir. »

--Ya'ara Saks, députée de York-Centre

« Nous sommes reconnaissants de cet investissement exceptionnel du gouvernement du Canada qui contribuera à ce qu'un plus grand nombre de personnes du Grand Toronto, en particulier les jeunes, apprennent les leçons essentielles du passé et reconnaissent les dangers de l'antisémitisme et du racisme d'aujourd'hui. Le nouveau musée est un outil incroyablement important dans les efforts de notre communauté pour combattre la montée de l'antisémitisme. L'investissement du gouvernement en dit long sur son engagement envers cette mission, ainsi que sur sa reconnaissance du haut niveau d'excellence que le musée représente dans ce domaine important. »

-- Adam Minsky, président-directeur général, UJA Federation of Greater Toronto

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité reliées aux espaces culturels.

Le volet Accès numérique au patrimoine du Programme d'aide aux musées offre un financement aux organismes du patrimoine pour la numérisation des collections, le développement de contenu numérique et le renforcement de leurs capacités dans ces domaines.

Le Programme d'action et de lutte contre le racisme vise à éliminer les obstacles à l'emploi, à la justice et à la participation sociale parmi les peuples autochtones, les communautés racisées et les minorités religieuses. En 2021, le gouvernement du Canada a annoncé le financement de 92 projets partout au pays par l'entremise de ce programme.

