OTTAWA, ON, le 12 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Comme la COVID-19 continue à être présente au Canada, il est important que chaque personne maintienne sa vaccination à jour pour renforcer sa réponse immunitaire et réduire le risque de maladie grave.

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui un investissement supplémentaire de 3 894 545 dollars dans neuf projets du Fonds de partenariat d'immunisation pour appuyer les efforts continus de vaccination contre la COVID-19. Les investissements consentis par le FPI visent à aider les Canadiennes et les Canadiens à faire des choix éclairés en matière de vaccination contre la COVID-19 grâce à des mesures communautaires, culturellement pertinentes et fondées sur des données probantes.

Les organisations qui reçoivent un financement supplémentaire ont travaillé sans relâche et ont réussi à réduire les obstacles à l'accès et à augmenter la confiance à l'égard des vaccins et le recours à ceux-ci dans leurs collectivités. Elles ont dissipé l'information erronée et la désinformation liées aux vaccins, fourni des outils, des formations et des renseignements factuels aux prestataires de soins de santé, et élaboré des approches adaptées à la culture pour venir en aide aux populations méritant l'équité, racisées et vulnérables.

Le FPI est un élément clé de l'approche multidimensionnelle du gouvernement du Canada visant à mieux protéger la population contre les maladies infectieuses, à favoriser l'équité en matière de vaccination et à améliorer le recours et l'accès aux vaccins au moyen de la sensibilisation du public et de la mobilisation communautaire.

Citations

« La vaccination reste l'un des moyens les plus efficaces de se protéger contre la COVID-19 et ses conséquences. Puisque notre immunité contre la COVID-19 diminue au fil du temps, il importe de maintenir sa vaccination à jour. Ce financement aide des partenaires de confiance de tout le Canada à transmettre de l'information crédible sur les vaccins et à éliminer les obstacles qui empêchent certaines communautés de se faire vacciner pour que toutes les personnes obtiennent leur dose de rappel. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Grâce au Fonds de partenariat d'immunisation, nous aidons les gens à prendre des décisions éclairées en matière de vaccination contre la COVID-19. C'est en augmentant l'acceptation et l'adoption de la vaccination que nous parviendrons ensemble à protéger la santé de toutes les Canadiennes et de tous les Canadiens ainsi que notre système de santé dans son ensemble. »

Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique

Agence de la santé publique du Canada

Faits en bref

Lancé en 2016, le Fonds de partenariat d'immunisation (FPI) est une pièce maîtresse des initiatives de vaccination de l'Agence de la santé publique du Canada . Le FPI est un levier important pour trouver les lacunes en matière d'acceptation et d'utilisation des vaccins et pour aider à les combler, ainsi que pour donner à la population canadienne les moyens de faire des choix éclairés en matière de vaccination, en particulier pendant le déploiement des vaccins contre la COVID-19 au Canada .

. Le FPI est un levier important pour trouver les lacunes en matière d'acceptation et d'utilisation des vaccins et pour aider à les combler, ainsi que pour donner à la population canadienne les moyens de faire des choix éclairés en matière de vaccination, en particulier pendant le déploiement des vaccins contre la COVID-19 au . En 2020 et 2021, dans le cadre des efforts du Canada en matière de vaccination contre la COVID-19, le gouvernement du Canada a investi 45,5 millions de dollars dans des projets visant à favoriser l'acceptation et l'adoption du vaccin contre la COVID-19 au Canada .

2021, dans le cadre des efforts du en matière de vaccination contre la COVID-19, le gouvernement du a investi 45,5 millions de dollars dans des projets visant à favoriser l'acceptation et l'adoption du vaccin contre la COVID-19 au . La vaccination est, et continuera d'être, une mesure de santé publique essentielle. L'Agence de la santé publique du Canada recommande à chacun et à chacune de maintenir à jour ses vaccins contre la COVID-19 en recevant toutes les doses recommandées, dont les doses de rappel. Si votre dernière dose remonte à plus de six mois, envisagez d'en obtenir une autre en communiquant avec votre province ou territoire ou votre fournisseur de soins de santé.

Liens connexes

Contexte : Le gouvernement du Canada annonce un financement supplémentaire pour neuf projets dans le cadre du Fonds de partenariat d'immunisation

Vaccins et immunisation

Fonds de partenariat d'immunisation

Canada.ca/le-coronavirus

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements: Marie-France Proulx, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos, Ministre de la Santé, 613-957-0200; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public, 613-957-2991, 1-866-225-0709