Le gouvernement du Canada annonce l'octroi de fonds pour aider les jeunes adultes LGBTABI à arrêter de fumer

Les responsables du projet Tous ensemble maintenant de l'Université de Toronto collaboreront avec les communautés LGBTABI pour offrir un soutien adapté à leurs besoins

TORONTO, le 21 janv. 2020 /CNW/ - Le tabagisme est la principale cause évitable de maladies et de décès prématurés au Canada. Les jeunes adultes de 18 à 24 ans qui se disent lesbiens, gais, bisexuels, transexuels, allosexuels, bispirituels et intersexués (LGBTABI) au pays sont plus susceptibles de fumer que les personnes hétérosexuelles du même âge. Bon nombre de facteurs peuvent contribuer à l'usage du tabac, notamment la discrimination, les inégalités et les taux élevés de violence liée à l'orientation sexuelle, à l'identité de genre et à l'expression de genre.

À l'occasion de la Semaine nationale sans fumée, l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui un investissement pouvant atteindre 2 840 767 $ dans le projet Tous ensemble maintenant de l'Université de Toronto. Celle-ci met au point une initiative de marketing social portant sur l'abandon du tabac, en collaboration avec la Société canadienne du cancer, Égale Canada et les membres des communautés LGBTABI. Ce projet a pour but d'aider environ 114 000 membres des communautés LGBTABI à Toronto et à Thunder Bay, en Ontario, ainsi qu'à Montréal, au Québec, à arrêter de fumer et à mener une vie saine.

Le projet vise à faire baisser les taux élevés de tabagisme chez les communautés LGBTABI grâce à une combinaison d'actions : ciblage de messages dans les médias sociaux, collaboration avec des champions dans les régions et des influenceurs sociaux, élaboration de ressources en ligne et participation à des activités locales des communautés LGBTABI. Des programmes d'abandon du tabac ainsi que des ressources et du soutien seront également offerts pour résoudre certaines des difficultés contribuant au tabagisme. Par exemple, des thérapies de remplacement de la nicotine seront offertes gratuitement pour éliminer tout problème lié aux inégalités de revenu, et les médias sociaux seront utilisés pour lutter contre des facteurs sociaux menant au tabagisme, comme la stigmatisation et l'exclusion sociale.

Outre ce financement, le gouvernement du Canada versera environ 1,3 million de dollars échelonnés sur 36 mois, dans le cadre du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances de Santé Canada, à l'Unité de recherche sur le tabac de l'Ontario de l'Université de Toronto dans le but de mettre en œuvre des interventions destinées aux jeunes et les jeunes adultes de 16 à 29 ans qui veulent cesser le vapotage. Cet investissement cadre avec l'objectif de la Stratégie canadienne sur le tabac, qui vise à réduire le tabagisme à moins de 5 % d'ici 2035. Cet objectif est appuyé par un investissement fédéral de 330 millions de dollars s'échelonnant sur cinq ans, afin d'aider les Canadiens à cesser le tabac et de toujours protéger les jeunes et les non-fumeurs de la dépendance à la nicotine.

« C'est la semaine nationale sans fumée, et je veux profiter de l'occasion pour encourager les milliers de personnes à travers le pays qui poseront les premiers gestes pour arrêter de fumer. Les projets que nous appuyons aujourd'hui permettront d'aider les Canadiennes et les Canadiens qui font ce changement positif dans leurs vies, puis permettra d'en encourager d'autres à faire la même chose. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

« Dans les communautés LGBTABI, le tabagisme est associé à la stigmatisation et au stress qu'elle engendre chez bon nombre de personnes. Les responsables du projet Tous ensemble maintenant mettront au point des interventions efficaces avec l'aide des communautés LGBTABI afin de changer le climat social favorisant le tabagisme et de fournir un soutien adapté en matière d'abandon du tabac. Nous sommes reconnaissants au gouvernement du Canada d'avoir rendu possible ce travail important. »

Professeur Robert Schwartz

École de santé publique Dalla Lana, Université de Toronto

Une personne meurt d'une maladie liée au tabagisme au Canada toutes les 12 minutes, ce qui représente 45 000 Canadiens par année.

toutes les 12 minutes, ce qui représente 45 000 Canadiens par année. Le taux de tabagisme est plus élevé chez les jeunes adultes LGBTABI de 18 à 24 ans que chez les personnes hétérosexuelles du même groupe d'âge au Canada , soit de 35 % par comparaison à 23 %.

, soit de 35 % par comparaison à 23 %. Le projet Tous ensemble maintenant est financé par le programme Partenariats plurisectoriels pour promouvoir les modes de vie sains et prévenir les maladies chroniques de l'Agence de la santé publique du Canada . Depuis 2013, ce programme a investi 141 millions de dollars et obtenu plus de 111 millions de dollars afin de subventionner des interventions qui favorisent un changement de comportement et ont une incidence positive sur la santé des Canadiens.

est financé par le programme Partenariats plurisectoriels pour promouvoir les modes de vie sains et prévenir les maladies chroniques de l'Agence de la santé publique du . Depuis 2013, ce programme a investi 141 millions de dollars et obtenu plus de 111 millions de dollars afin de subventionner des interventions qui favorisent un changement de comportement et ont une incidence positive sur la santé des Canadiens. Le Programme sur l'usage et les dépendances aux substances de Santé Canada est un programme fédéral de subventions et de contributions qui offre un soutien financier aux provinces, aux territoires, aux organisations non gouvernementales, aux organisations autochtones, aux intervenants clés et aux particuliers pour renforcer les interventions en matière de drogues et de toxicomanie au Canada .

