Le gouvernement du Canada s'est engagé à financer et à soutenir les efforts déployés pour revitaliser les langues autochtones

MANITOBA, le 15 oct. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir les peuples autochtones dans leurs efforts visant à se réapproprier, à revitaliser, à préserver et à renforcer leurs langues.

Lors d'une annonce virtuelle tenue plus tôt ce matin, l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, de concert avec l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, a annoncé l'octroi d'une aide pouvant aller jusqu'à 487 000 dollars à l'Institut Louis Riel, au Conseil des Métis du Nord-Ouest et à Deux sœurs ressources langagières et linguistiques appliquées. Ces organismes ont pour mandat de promouvoir et de renforcer les langues autochtones au Manitoba.

Ces fonds, accordés par l'entremise du Programme des langues et cultures autochtones, permettront d'accroître le nombre d'activités communautaires axées sur la préservation du michif et du saulteaux, ainsi que la quantité de ressources offertes en ligne pour renforcer et revitaliser ces langues.

Dans le cadre de son engagement à aider les peuples autochtones à préserver leurs langues, le gouvernement du Canada tient une série de consultations en ligne sur la mise en œuvre de la Loi sur les langues autochtones et sur l'élaboration d'un modèle de financement des langues autochtones qui correspondrait aux besoins langagiers des Premières Nations, des Inuits et de la Nation métisse. Le ministre Guilbeault participe d'ailleurs à une consultation aujourd'hui même avec des membres de la Nation métisse.

Citations

« Les langues autochtones sont au cœur de l'identité et de la culture de la Nation métisse. Grâce au financement des activités communautaires, les Métis au Manitoba disposeront des ressources supplémentaires pour promouvoir et se réapproprier leurs langues, une part importante de leur patrimoine et de l'histoire du Canada. »

-- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Il y a 150 ans, guidé par les Métis, le Manitoba se joignait à la Confédération. Je suis fier d'être un membre de la communauté métisse et heureux d'être témoin de la persévérance dont fait preuve mon peuple pour préserver le patrimoine de la Nation métisse et nos langues autochtones de telle sorte que nous pourrons les léguer aux générations futures et au monde entier. »

-- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord

Les faits en bref

Le budget de 2019 proposait d'investir 333,7 millions de dollars sur cinq ans, et 115,7 millions de dollars par année par la suite, afin de soutenir des projets communautaires de revitalisation des langues autochtones.

La Loi sur les langues autochtones a reçu la sanction royale le 21 juin 2019. Patrimoine canadien collabore avec des partenaires et organisations autochtones afin de la mettre en œuvre et d'élaborer une nouvelle approche pour investir dans les langues autochtones.

Le Conseil des Métis du Nord-Ouest (en anglais) est un organisme sans but lucratif membre de la Fédération des Métis du Manitoba. La Fédération est le représentant politique, démocratique et autonome officiel de la Nation métisse au Manitoba.

Deux sœurs ressources langagières et linguistiques appliquées (en anglais) est un organisme sans but lucratif créé en janvier 2020.

L'Institut Louis Riel (en anglais) est affilié à la Fédération des Métis du Manitoba et chargé d'offrir des programmes, des ressources et des services visant à promouvoir l'éducation chez les Métis au Manitoba.

