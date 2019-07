Le gouvernement du Canada annonce l'octroi d'un financement pour préserver la langue et la culture micmaques dans la région de Gaspé

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national et députée de Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine, annonce la création de ressources linguistiques pour la langue micmaque

GASPÉ, QC, le 10 juill. 2019 /CNW/ - L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national et députée de Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada accordait 71 632 dollars à la Nation Micmac de Gespeg en vue de préserver, de promouvoir et de revitaliser les langues autochtones dans la région de Gaspé. La ministre Lebouthillier a fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Offert par l'entremise de l'Initiative des langues autochtones, ce financement servira à produire 1 500 exemplaires de 5 lexiques d'une quinzaine de pages chacun. Ces lexiques porteront sur cinq thèmes culturellement pertinents pour les Micmacs. Rédigés en langue micmaque, ces outils seront traduits en français et en anglais et ils s'adresseront à tous les membres de la communauté de niveaux débutant à avancé. Les lexiques seront gratuits. En plus d'être distribués pendant des activités communautaires, ils pourront également être envoyés par la poste. Une application, qui comprendra la prononciation de mots à partir d'images, sera aussi créée. Elle s'adressera à toutes les communautés micmaques de la grande région de Gaspé et sera aussi présentée sur les écrans tactiles du site d'interprétation de la Nation Micmac de Gespeg.

Situé à Gaspé, ce site d'interprétation présente une exposition permanente qui permet aux visiteurs de plonger dans l'univers des Micmacs au fil des saisons et des siècles. C'est un lieu d'échange qui favorise la conservation des traditions et de la culture micmaques.

Citations

« La plupart des langues autochtones au Canada sont considérées comme "en danger". Notre gouvernement prend des mesures pour soutenir les peuples autochtones dans leurs efforts pour revitaliser, préserver, renforcer et se réapproprier leurs langues. Le projet annoncé aujourd'hui s'inscrit parfaitement dans cet esprit. De plus, une étape très importante a été franchie le 21 juin dernier avec l'entrée en vigueur de la Loi sur les langues autochtones. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Les langues autochtones font partie intégrante de l'identité des peuples autochtones. Elles racontent leurs histoires et constituent un patrimoine culturel précieux. Nous sommes fiers d'appuyer le projet de la Nation Micmac de Gespeg, qui contribuera à la conservation de la culture micmaque et à sa transmission à la nouvelle génération, et ce, dans sa langue originale. »

- L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national et députée de Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine

Les faits en bref

L'UNESCO a décrété 2019 l'Année internationale des langues autochtones. Selon l'UNESCO, les trois quarts des 90 langues autochtones encore vivantes au Canada sont désignées comme « en danger ».

Le 21 juin dernier, la gouverneure générale du Canada a octroyé la sanction royale à la Loi sur les langues autochtones. Depuis 2017, Patrimoine canadien a collaboré avec les trois organisations nationales autochtones, entre autres, à l'élaboration concertée de cette législation historique, au moyen de séances de mobilisation auxquelles ont participé plus de 1 200 personnes partout au pays, ainsi que de soumissions en ligne.

Afin de soutenir la mise en œuvre de la Loi sur les langues autochtones, le budget de 2019 comprend un investissement de 333,7 millions de dollars sur 5 ans et de 115,7 millions par année par la suite.

L'Initiative des langues autochtones de Patrimoine canadien soutient la préservation, la promotion et la revitalisation des langues des Premières Nations, des Métis et des Inuits par l'entremise de projets et d'activités communautaires qui comprennent la publication de documents en langues autochtones, des cours de langues autochtones et la mise sur pied de stratégies de préservation des langues autochtones.

