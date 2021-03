WINDSOR, ON, le 30 mars 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à réduire la propagation de la COVID-19 et de ses variants préoccupants au Canada. L'auto-isolement est l'un des moyens les plus efficaces de freiner la propagation de la maladie. Cependant, pour certaines personnes, les conditions de logement surpeuplées et les coûts restrictifs peuvent rendre dangereux ou impossible l'auto-isolement, augmentant ainsi le risque de transmission communautaire.

L'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, a annoncé que le gouvernement fédéral appuiera l'exploitation d'un site sûr d'isolement volontaire destiné aux travailleurs agricoles étrangers temporaires à Windsor-Essex. Ces travailleurs ont tendance à vivre dans des logements contigus et à travailler dans des lieux collectifs, ce qui rend difficile l'auto-isolement en cas de besoin. Ce financement apportera une aide fédérale supplémentaire au site d'isolement et de rétablissement actuellement exploité par la Croix-Rouge canadienne grâce à des fonds fournis par Sécurité publique Canada.

Les sites d'isolement volontaire réduisent le risque de transmission de la COVID-19 entre personnes vivant sous le même toit, surtout dans des logements surpeuplés. Ces sites font partie des outils d'intervention rapide à notre disposition pour freiner la propagation de la COVID-19 et ils peuvent être mis en œuvre dans les collectivités devant faire face à des éclosions.

Le Programme de sites sûrs d'isolement volontaire vient combler une lacune dans les villes, les municipalités et les régions sanitaires susceptibles d'enregistrer des taux élevés de transmission, car nous savons que les occupants de logements surpeuplés ou de lieux d'habitation collective sont touchés de façon disproportionnée par la COVID-19 et par ses conséquences les plus graves.

Les sites choisis dans le cadre du Programme offrent un endroit où les responsables locaux de la santé publique peuvent diriger les personnes qui doivent s'isoler en toute sécurité.

Citations

« Il faut absolument protéger les travailleurs essentiels, particulièrement ceux qui contribuent à la chaîne alimentaire et à l'économie du Canada. L'annonce d'aujourd'hui concernant le site sûr d'isolement volontaire de Windsor-Essex signifie que nous pourrons aider à protéger les travailleurs étrangers temporaires de la région contre la propagation de la COVID-19 et des variants préoccupants - ce qui sera bénéfique pour tous dans ces collectivités. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

« Windsor-Essex accueillera des milliers de nouveaux travailleurs agricoles dans les semaines et les mois à venir. Ce financement fédéral essentiel fournira aux autorités sanitaires locales un site d'isolement fiable pour ceux qui ne peuvent pas être mis en quarantaine en toute sécurité chez eux. Merci à la ministre de la Santé Patty Hajdu et au gouvernement fédéral d'avoir pris en compte les défis uniques de notre collectivité et de défendre les intérêts de Windsor-Essex. »

Irek Kusmierczyk, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées

Député de Windsor--Tecumseh

« Nous remercions le gouvernement fédéral et l'Agence de la santé publique du Canada de prêter main-forte à la ville de Windsor alors que nous continuons à gérer cette pandémie mortelle. Le fait de garantir un lieu sûr où les travailleurs migrants peuvent s'isoler si nécessaire contribue à la sécurité de tous les habitants de la ville de Windsor et du comté d'Essex. »

Drew Dilkens, maire

Ville de Windsor

« Nous sommes heureux de bénéficier du soutien des gouvernements des échelons fédéral et municipal pour continuer d'offrir ce service essentiel aux personnes qui doivent s'isoler. Depuis 10 mois, la Croix-Rouge offre des services de confort et de soins aux personnes en isolement. Notre équipe reste déterminée à leur apporter l'aide dont elles ont besoin au moment où elles en ont le plus besoin. »

Tanya Elliott, vice-présidente, Ontario

Croix-Rouge canadienne

Faits en bref

Ce financement de 17,8 millions de dollars, qui s'échelonnera sur 12 mois, permettra à la ville de Windsor d'exploiter un site de 125 chambres pour accueillir les travailleurs agricoles étrangers temporaires vivant et travaillant à Windsor et dans le comté d' Essex qui sont incapables de s'isoler en toute sécurité à leur lieu de résidence habituel.

qui sont incapables de s'isoler en toute sécurité à leur lieu de résidence habituel. Pour assurer aux travailleurs agricoles étrangers temporaires un accès permanent aux hébergements destinés à assurer leur sécurité et celle des collectivités, l'Agence de la santé publique du Canada commencera à verser le financement par l'entremise du Programme de sites sûrs d'isolement volontaire à compter du 1 er avril 2021.

commencera à verser le financement par l'entremise du Programme de sites sûrs d'isolement volontaire à compter du 1 avril 2021. Chaque année, plus de 8 000 travailleurs internationaux se rendent à Windsor- Essex pour prêter mainforte aux fermes et aux serres de la région.

pour prêter mainforte aux fermes et aux serres de la région. Les responsables locaux de la santé publique déterminent les personnes admissibles qui peuvent se voir offrir la possibilité d'aller volontairement au site d'isolement. Parmi la liste croissante d'outils d'intervention rapide du Canada contre la propagation de la COVID-19, le gouvernement du Canada fournit un financement total de 100 millions de dollars aux municipalités et aux régions sanitaires pour établir des sites sûrs d'isolement volontaire partout au pays.

liste croissante d'outils d'intervention rapide du contre la propagation de la COVID-19, le gouvernement du fournit un financement total de 100 millions de dollars aux municipalités et aux régions sanitaires pour établir des sites sûrs d'isolement volontaire partout au pays. À ce jour, le programme a alloué 72,2 millions de dollars au soutien des projets en Ontario , pour un total d'environ 2 140 chambres dans la province.

, pour un total d'environ 2 140 chambres dans la province. Chaque site sûr d'isolement volontaire fera l'objet de vérifications et de déclarations périodiques, effectuées en collaboration avec les responsables locaux de la santé publique et les exploitants tiers de sites.

Les responsables des sites d'isolement choisis seront encouragés à mettre en commun leurs pratiques exemplaires pour optimiser le fonctionnement des sites ainsi que la prestation de services aux personnes qui s'y rendent.

Pour prévenir la propagation de la COVID-19, les Canadiens doivent suivre les mesures de santé publique locales, éviter les endroits où aucune mesure n'a été mise en place pour réduire la propagation et rester chez eux s'ils présentent des symptômes.

Liens connexes

Soutien aux provinces et aux territoires

Canada.ca/le-coronavirus

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements: Cole Davidson, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre de la Santé, 613-957-0200 ; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected] ; Renseignements au public concernant la COVID-19, 1-833-784-4397