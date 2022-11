Des projets amélioreront la capacité des collectivités à relever les défis liés à la pandémie auxquels font face les personnes autistes, leur famille et leurs proches aidants.

MONTRÉAL, le 9 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La COVID-19 a présenté des défis majeurs en matière d'accès aux ressources pour les personnes autistes, leur famille et leurs proches aidants. La perturbation des routines et l'accès restreint ou réduit aux programmes, aux services et aux activités ont eu des répercussions négatives qui persistent. En outre, en raison de la pandémie, de nombreuses personnes au Canada, notamment des personnes autistes, continuent d'éprouver du stress, de l'anxiété et de la dépression accrus.

Aujourd'hui, Rachel Bendayan, députée d'Outremont, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, a annoncé un financement de plus de 1,8 million de dollars pour quatre projets visant à contrer les effets négatifs de la COVID-19 sur les Canadiens et Canadiennes autistes au Québec.

Productions Spectrum recevra 464 945 $ pour adapter ses programmes et services en studio en un centre virtuel adaptable à l'échelle nationale où des créateurs autistes de tous les niveaux peuvent interagir avec une collectivité inclusive, diversifiée et solidaire et accéder à diverses formations sociales et éducatives et possibilités d'emploi en ligne. Ce programme offre un moyen unique et novateur aux personnes autistes de rompre l'isolement causé par la pandémie de COVID-19.





L'Université McGill recevra 470 000 $ pour créer une plateforme en ligne où les proches aidants d'enfants autistes pourront avoir accès aux connaissances, aux compétences et aux ressources nécessaires pour les rendre autonomes, améliorer leur bien-être et le fonctionnement de l'enfant. Le projet vise à joindre les populations à faible revenu touchées de façon disproportionnée par la COVID-19 afin d'augmenter les compétences et d'appuyer la formation pour améliorer la vie des personnes autistes, de leur famille et de leurs proches aidants.





Le Centre hospitalier universitaire Ste-Justine recevra 469 485 $ pour réaliser le projet AUTISME 5SSE (Soutien social, soins sans stigma et savoir expérientiel). Ce projet vise à remédier aux effets de la pandémie de COVID-19 liés aux déterminants de la santé chez les personnes autistes et leur famille par le soutien social et la réduction des obstacles aux soins. Le projet vise à réduire la stigmatisation et à créer un réseau de soutien social pour les personnes autistes dans le contexte d'une pandémie.





Le Centre d'innovation sociale en agriculture recevra 442 020 $ pour élaborer et à mettre à l'essai le programme « L'insertion socioprofessionnelle des jeunes adultes présentant un trouble du spectre de l'autisme par l'agroalimentaire ». Le programme vise à aider les jeunes adultes autistes à entrer sur le marché du travail dans l'industrie agroalimentaire. L'objectif du projet vise à servir de modèle qui pourrait aider des milliers de personnes autistes à entrer sur le marché du travail et à devenir financièrement autonomes.

Les projets financés dans le cadre du Fonds stratégique pour le trouble du spectre de l'autisme, permettront aux personnes autistes, à leur famille et à leurs proches aidants d'accéder aux connaissances, aux ressources et aux compétences essentielles pour aider les personnes autistes à atteindre et à maintenir une santé et un bien-être optimaux.

« Notre gouvernement met tout en œuvre pour améliorer la santé et le bien-être des personnes atteintes d'autisme, et à soutenir leur famille et leurs aidants. Pour ce faire, nous nous engageons à travailler avec des organismes comme ceux annoncés aujourd'hui au Québec pour permettre de fournir des ressources communautaires en matière d'autisme. En facilitant l'accès aux soins et à d'importants services, nous améliorons le soutien offert aux personnes autistes, à leur famille et à leurs proches aidants. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Notre gouvernement tient à éliminer les obstacles à la santé et au bien-être des personnes autistes. La pandémie a été une expérience stressante et bouleversante pour de nombreuses personnes, et de nombreux Canadiens et Canadiennes autistes et leurs familles ont eu de la difficulté à accéder à des services essentiels tout en composant avec à l'isolement social. Les projets annoncés aujourd'hui feront une réelle différence dans la vie de ceux qui en ont besoin. »

Rachel Bendayan

Députée d'Outremont

« À Productions Spectrum, nous sommes reconnaissants du soutien du gouvernement du Canada qui nous permet d'établir notre Réseau créatif Spectrum et d'offrir aux personnes autistes au Canada des possibilités dans le domaine du cinéma, de la production médiatique et des arts. La pandémie a eu une incidence considérable sur l'économie artistique et culturelle du Canada, en particulier sur la vie, la pratique, le sens de la communauté, la santé mentale et le bien-être des artistes autistes. Grâce à cette initiative, nous visons à accroître l'accessibilité de l'espace de création, à promouvoir le bien-être, à encourager la collaboration et la communauté, à soutenir l'autodétermination et à offrir un cadre pour suivre des parcours artistiques ou professionnels personnels. En travaillant en étroite collaboration avec le gouvernement, des partenaires communautaires, des artistes autistes et leur famille, ce projet nous permettra de répondre aux besoins des créateurs autistes en leur offrant un soutien important à long terme. »

Dan Ten Veen

Directeur général, Productions Spectrum

Faits en bref

L'autisme (également appelé trouble du spectre de l'autisme ou TSA) est un trouble neurodéveloppemental qui dure toute la vie et qui se caractérise par des difficultés de communication et par des différences sociales et comportementales. Chaque personne ayant un trouble du spectre de l'autisme est unique, et le terme « spectre » fait référence à une variation importante en matière de forces et de défis.

Selon l'Enquête canadienne sur la santé des enfants et des jeunes (ECSEJ) de 2019, au Canada , 1 enfant ou 1 jeune de 1 à 17 ans sur 50 (soit 2,0 %) a reçu un diagnostic d'autisme.

, 1 enfant ou 1 jeune de 1 à 17 ans sur 50 (soit 2,0 %) a reçu un diagnostic d'autisme. Dans le budget de 2018, le gouvernement a alloué 20 millions de dollars sur 5 ans pour mieux répondre aux besoins des personnes autistes, de leur famille et de leurs proches aidants. De cet investissement global, 9,1 millions de dollars ont été alloués pour établir le Fonds stratégique pour le trouble du spectre de l'autisme en vue de soutenir des projets communautaires qui favorisent des modèles de programmes novateurs, aident à réduire la stigmatisation et intègrent les volets santé, services sociaux et éducation pour mieux répondre aux besoins complexes des Canadiennes et des Canadiens autistes et de leur famille. Ce sont les quatre derniers projets que l'on annoncera dans le cadre du Fonds stratégique pour les troubles du spectre autistique.

Le gouvernement du Canada travaille en collaboration avec les provinces, les territoires, les familles, les organisations autochtones et d'autres intervenants à la création d'une stratégie nationale sur l'autisme afin de mieux appuyer les personnes autistes, leur famille et leurs proches aidants.

travaille en collaboration avec les provinces, les territoires, les familles, les organisations autochtones et d'autres intervenants à la création d'une stratégie nationale sur l'autisme afin de mieux appuyer les personnes autistes, leur famille et leurs proches aidants. Les 15 et 16 novembre 2022, l'Agence de la santé publique du Canada tiendra une conférence nationale virtuelle pour échanger les points de vue de personnes autistes au Canada , de leur famille, de proches aidants, de défenseurs, des provinces, des territoires et des personnes autochtones en vue d'élaborer une stratégie nationale sur l'autisme.

