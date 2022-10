Le projet améliorera la capacité des collectivités à contrer les répercussions de la pandémie sur les personnes autistes, leur famille et leurs soignants.

TORONTO , le 11 oct. 2022 /CNW/ - La COVID-19 a présenté d'importants défis en matière d'accès aux ressources pour les personnes autistes et leur famille. Avec la fermeture soudaine des écoles, des centres de traitement, des services de relève et des programmes de loisirs, beaucoup de personnes se sont soudainement retrouvées sans soutien. En outre, en raison de la pandémie, de nombreuses personnes au Canada, notamment des personnes autistes, ont vécu et vivent encore une hausse de stress, d'anxiété et de dépression. La perturbation des routines et l'accès restreint ou réduit aux programmes, aux services et aux activités ont eu, et continuent d'avoir, des répercussions négatives.

Aujourd'hui, nous soulignons le Mois de sensibilisation à l'autisme et nous nous penchons sur les façons d'appuyer davantage les personnes autistes au Canada. En cette occasion, Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, a annoncé le financement d'un projet communautaire visant à contrer les répercussions de la pandémie de COVID-19.

Le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) recevra 468 817 $ pour remédier aux effets négatifs de la pandémie de COVID-19 sur les personnes autistes au Canada et leurs soignants, notamment l'isolement social, la diffusion de renseignements déroutants et obscurs à propos de la COVID-19 et l'absence de ressources et de mesures de soutien en santé mentale en raison des restrictions liées à la pandémie. Le CAMH offrira des forums en ligne destinés aux adultes autistes et aux membres de leur famille pour qu'ils puissent offrir et recevoir du soutien par les pairs au moyen de liens sociaux dans le but de favoriser les comportements sains et d'appuyer la santé mentale, physique et sociale ainsi que le bien-être.

Les projets financés dans le cadre du Fonds stratégique pour le trouble du spectre de l'autisme permettront aux personnes autistes, à leur famille et à leurs soignants d'accéder aux connaissances, aux ressources et aux compétences essentielles qui aideront les personnes autistes à atteindre et à maintenir une santé et un bien-être optimaux.

Citations

« Notre gouvernement réalise des travaux pour améliorer la santé et le bien-être des personnes qui s'inscrivent dans le spectre de l'autisme et pour appuyer leur famille et leurs soignants. Pour ce faire, nous sommes engagés à collaborer avec des organismes comme le CAMH pour fournir des ressources communautaires liées à l'autisme qui favorisent le bien-être mental, physique et social des personnes autistes et de leurs proches. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« La pandémie a été pour bien des gens une expérience stressante qui a changé le cours de leurs vies. Des personnes autistes et leur famille ont eu à faire face à un manque d'accès à des services indispensables et aux répercussions de l'isolement social. Des ressources communautaires comme celle annoncée aujourd'hui peuvent vraiment transformer les vies des personnes qui en ont besoin. »

Adam van Koeverden

Secrétaire parlementaire

« Au CAMH, nous sommes très reconnaissants à l'endroit du gouvernement du Canada pour le financement du travail crucial qu'est le soutien des personnes autistes et de leur famille. Les taux de problèmes liés à la santé mentale ont toujours été plus élevés chez les personnes autistes que parmi d'autres groupes, et cette situation ne s'est qu'aggravée pendant la pandémie. Ce financement nous donne une occasion particulière d'élaborer un certain nombre d'activités conçues et dirigées en partie par des personnes autistes et leur famille et offrant du soutien en matière de santé mentale. »

Sarah Downey

Présidente et directrice générale, Centre de toxicomanie et de santé mentale

Faits en bref

L'autisme (également appelé trouble du spectre de l'autisme ou TSA) est un trouble neurologique du développement permanent qui se caractérise par des difficultés de communication ainsi que par des différences sur le plan social et comportemental. Chaque personne vivant avec un trouble du spectre de l'autisme est unique, et le terme « spectre » fait référence à une variation importante en matière de forces et de défis.





Selon l'Enquête canadienne sur la santé des enfants et des jeunes (ECSEJ) de 2019, 1 enfant ou jeune canadien de 1 à 17 ans sur 50 (soit 2,0 %) a reçu un diagnostic d'autisme.





Dans le budget de 2018, le gouvernement a alloué 20 millions de dollars sur cinq ans pour mieux répondre aux besoins des personnes autistes, de leur famille et de leurs soignants. De cet investissement global, 9,1 millions de dollars ont été alloués pour établir le Fonds stratégique pour le trouble du spectre de l'autisme en vue de soutenir des projets communautaires qui emploient des modèles de programmes novateurs, aident à réduire la stigmatisation et intègrent des éléments relatifs à la santé, aux services sociaux et à l'éducation pour mieux répondre aux besoins complexes des personnes autistes au Canada ainsi que de leur famille.





ainsi que de leur famille. Le gouvernement du Canada collabore avec les provinces, les territoires, les familles, les organisations autochtones et d'autres intervenants à la création d'une stratégie nationale sur l'autisme afin de mieux appuyer les personnes autistes, leur famille et leurs soignants.





collabore avec les provinces, les territoires, les familles, les organisations autochtones et d'autres intervenants à la création d'une stratégie nationale sur l'autisme afin de mieux appuyer les personnes autistes, leur famille et leurs soignants. L'Agence de la santé publique du Canada organise, les 15 et 16 novembre 2022, une conférence nationale sur l'autisme pour réunir les points de vue de personnes autistes au Canada , de membres de leur famille et de soignants, de défenseurs, des provinces, des territoires et des peuples autochtones en vue de l'élaboration d'une stratégie nationale sur l'autisme.

Liens connexes

Autisme : À propos, cause et problèmes de santé concomitants

Trouble du spectre de l'autisme : Faits saillants de l'enquête canadienne sur la santé des enfants et des jeunes de 2019 (rapport)

Stratégie nationale sur l'autisme

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements: Marie-France Proulx. Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos, Ministre de la Santé, 613-957-0200; Relations avec les médias : Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public : 613-957-2991, 1-866-225-0709