CALGARY, AB, le 7 nov. 2022 /CNW/ - Depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Canada a aidé des millions de Canadiens, y compris les aînés, en leur offrant des aides et des prestations en réponse à la COVID-19. Alors que la pandémie de COVID‑19 s'atténue au Canada, le gouvernement continue de soutenir les organismes communautaires qui améliorent la vie des aînés et créent des occasions pour eux de demeurer actifs et engagés dans leur collectivité.

Aujourd'hui, la ministre des Aînés du Canada, Kamal Khera, et le député de Calgary Skyview, George Chahal, ont annoncé un investissement de 1 316 138 $ pour financer 61 projets communautaires visant à soutenir les aînés de Calgary, en Alberta. Ce financement a été versé dans le cadre de l'appel de propositions de 2021-2022 pour des projets communautaires du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA). La ministre en a fait l'annonce lors d'une visite à la Dashmesh Culture Seniors Society.

Dans le cadre de l'appel de propositions communautaire du PNHA de 2021‑2022, plus de 61 millions de dollars ont été investis dans plus de 3 000 projets communautaires partout au Canada. En Alberta, 254 projets ont été financés, ce qui représente 5 227 228 $ au total.

Le financement du PNHA permet aux aînés de demeurer actifs et soutenus, ainsi que de maintenir des liens avec leur collectivité. Pour ce faire, les priorités nationales de cette année ciblent des projets qui :

favorisent le vieillissement en santé;

préviennent les mauvais traitements envers les aînés;

célèbrent la diversité et favorisent l'inclusion;

aident les aînés à vieillir chez eux.

Grâce à un processus de demande simplifié, les organisations ont présenté des propositions de projets qui aident les aînés à tourner la page sur la pandémie et à continuer de jouer un rôle important dans leur collectivité.

Citations

« Les aînés sont les piliers de nos collectivités et ont bâti le Canada dont nous sommes fiers. Grâce au programme Nouveaux Horizons pour les aînés, ils peuvent créer des occasions de nouer des liens les uns avec les autres et de se valoriser mutuellement. En appuyant des projets communautaires comme ceux réalisés à Calgary, nous améliorons non seulement le bien-être des aînés, mais nous renforçons aussi nos collectivités. »

- La ministre des Aînés, Kamal Khera

« En investissant dans ces projets communautaires, le gouvernement confirme une fois de plus son engagement à apporter des changements positifs dans les collectivités canadiennes, comme Calgary, et à améliorer la vie des aînés. Ces projets offrent aux aînés de Calgary plus d'occasions de rester actifs et de partager leurs connaissances et leur expérience inestimables avec d'autres membres de la collectivité, ce qui est essentiel pour améliorer leur bien-être et leur qualité de vie globale. »

- Le député de Calgary Skyview, George Chahal

« Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés du gouvernement du Canada a permis de mettre sur pied un programme Alexa en punjabi plus que nécessaire pour aider les aînés et maintenir leurs liens avec leurs proches et les services essentiels par la technologie. Ce programme les aidera à communiquer facilement avec les médecins, avec leurs proches et les services essentiels, grâce à une voix et à une langue qui leur sont familières. Nous sommes fiers du soutien reçu par l'entremise de ces fonds, qui nous permettent d'offrir ce service incroyable à notre population vulnérable. »

- Virinderjit Singh Bhatti, président, Dashmesh Culture Seniors Society

Les faits en bref

Les aînés forment le groupe d'âge qui connaît la croissance la plus rapide au Canada . D'ici 2030, le Canada devrait compter 9,4 millions d'aînés, ce qui représentera près d'un quart de sa population.





. D'ici 2030, le devrait compter 9,4 millions d'aînés, ce qui représentera près d'un quart de sa population. Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) est un programme fédéral de subventions et de contributions visant à soutenir des projets qui aident les aînés à demeurer actifs et engagés. Les projets communautaires peuvent recevoir jusqu'à 25 000 $ en subventions.





Depuis ses débuts, le PNHA a financé plus de 33 500 projets dans des centaines de collectivités partout au Canada , grâce à un investissement du gouvernement du Canada totalisant plus de 720 millions de dollars.





, grâce à un investissement du gouvernement du totalisant plus de 720 millions de dollars. Les fonds du PNHA appuient des projets qui favorisent l'engagement des aînés au sein de leur collectivité et qui contribuent à l'atteinte d'au moins un des cinq objectifs du programme : favoriser la participation sociale, encourager le bénévolat, promouvoir le mentorat, sensibiliser la population aux mauvais traitements envers les aînés et fournir une aide financière.





Chaque année, les organismes sont invités à présenter une demande de financement pour des projets communautaires du PNHA dans le cadre d'un appel de propositions. Les projets annoncés aujourd'hui ont été approuvés dans le cadre de l'appel de propositions qui se tenait du 23 novembre 2021 au 21 décembre 2021.





Le budget de 2022 proposait 20 millions de dollars supplémentaires sur deux ans, à compter de 2022‑2023, pour financer davantage de projets visant à améliorer la qualité de vie des aînés et à leur permettre de continuer de participer pleinement à leur collectivité.

