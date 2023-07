PORT-DANIEL-GASCONS, QC, le 4 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à assurer la sécurité des Canadiennes et des Canadiens et à bâtir une économie verte tout en créant de bons emplois pour la classe moyenne. C'est pourquoi nous travaillons à améliorer la sécurité ferroviaire, tout particulièrement compte tenu des changements climatiques.

Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, et la ministre du Revenu national et députée pour la Gaspésie-Les-Iles-de-la-Madeleine, l'honorable Diane Lebouthillier, ont annoncé aujourd'hui un investissement pluriannuel de plus de 10 millions de dollars pour un projet d'infrastructure ferroviaire à Port-Daniel-Gascons, au Québec.

Le projet consistera à :

installer un grand mur de soutènement pour freiner l'érosion des falaises situées le long de la côte et prévenir leur effondrement éventuel;

Ce mur, dont la durée de vie prévue est de 75 ans, sera conçu pour résister aux forces des vagues et des marées prévues jusqu'en 2050, en fonction des prévisions des changements climatiques.

réparer les voies ferrées;

installer un système de drainage de l'eau sous les voies (du côté du mur de soutènement); et

construire un fossé entre la route adjacente et les voies ferrées.

Lors de phénomènes météorologiques violents, les routes avoisinantes et une partie du chemin de fer de la Gaspésie sont vulnérables aux vagues, aux tempêtes et aux inondations. Les changements climatiques entraîneront une augmentation des niveaux d'eau et une diminution de la couverture de glace en hiver, ce qui intensifiera les effets sur les zones côtières et les infrastructures. Ce projet permettra donc d'améliorer la sécurité ferroviaire dans la région.

Un total de 39 projets, y compris celui-ci, ont été approuvés au Canada dans le cadre du nouveau volet Infrastructures liées aux changements climatiques et à l'adaptation aux phénomènes météorologiques extrêmes du Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire (PASF), portant l'investissement total de plus de 29 millions de dollars au cours des trois prochaines années.

« Les partenariats et les investissements stratégiques nous permettront de continuer d'adapter l'infrastructure ferroviaire aux effets des changements climatiques et des phénomènes météorologiques extrêmes, tout en assurant la circulation sécuritaire des marchandises et des personnes et en protégeant nos communautés. Ensemble, nous bâtirons un réseau de transport ferroviaire plus fort, plus sécuritaire et plus résilient, qui ouvrira la voie à un avenir meilleur pour l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« On le sait, avec des tempêtes de mer de plus en plus fortes et répétées de même que l'érosion accélérée des berges qui en résulte, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine sont aux premières loges des changements climatiques. Avec l'annonce d'aujourd'hui, notre gouvernement prend des mesures concrètes afin d'adapter nos infrastructures ferroviaires, renforcer nos chaînes d'approvisionnement et ainsi continuer de bâtir une économie forte qui profite à notre belle région. »

L'honorable Diane Lebouthillier

Ministre du Revenu national et députée de Gaspésie-Les-Îles-de-la-Madeleine

Les faits en bref

Le financement accordé dans le cadre du Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire permet aux bénéficiaires d'améliorer l'infrastructure ferroviaire, d'explorer des solutions novatrices et de sensibiliser les Canadiennes et les Canadiens à la sécurité ferroviaire.

Le Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire permet de financer des projets et des initiatives qui aident à améliorer la sécurité aux passages à niveau et le long des voies ferrées, et qui renforcent la confiance de la population à l'égard du réseau de transport ferroviaire du Canada .

. Depuis le lancement du Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire en 2016, environ 800 projets ont été financés partout au Canada pour un investissement total de plus de 160 millions de dollars.

pour un investissement total de plus de 160 millions de dollars. Le Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire octroie un financement aux provinces, aux territoires, aux municipalités et aux gouvernements locaux; aux autorités responsables de services de voirie et de transport en commun et aux sociétés d'État; aux organismes à but lucratif et sans but lucratif et au milieu universitaire; aux groupes, communautés et organismes autochtones; et aux particuliers et propriétaires privés dans le but d'améliorer la sécurité ferroviaire et de réduire le nombre de blessures et de décès liés au transport ferroviaire.

