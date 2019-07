Le gouvernement du Canada annonce des investissements pour soutenir le tourisme en Mauricie

Le Parc de la rivière Batiscan obtient près de 500 000 $ pour améliorer son offre touristique

SAINT-NARCISSE, QC, le 29 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le secteur touristique contribue à faire valoir à travers le monde notre culture, nos beaux paysages, ainsi que les expériences uniques offertes dans notre pays. Le tourisme génère des retombées économiques importantes en Mauricie et génère plus d'un emploi sur dix d'un océan à l'autre. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit dans les entreprises et les produits du secteur du tourisme.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, député de Saint-Maurice-Champlain et ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé des investissements de 487 000 dollars afin que le Parc de la rivière Batiscan puisse notamment procéder à la mise à niveau du réseau de services, au développement de sentiers de marche et de vélo et à la construction d'un bâtiment d'accueil et de services. Cette annonce a été faite au nom de la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly.

Grâce à l'appui de projets comme celui du Parc de la rivière Batiscan, les Canadiens et les personnes qui visitent le Canada pourront faire l'expérience du parcours de la Via Ferrata, de l'hébergement insolite et de visites guidées ou autonomes.

Cette aide financière non remboursable est consentie en vertu du Fonds pour les expériences canadiennes (FEC), qui soutient les entreprises et les organisations canadiennes qui cherchent à créer, à améliorer ou à faire valoir des produits, des installations ou des expériences touristiques. Au Québec, c'est Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) qui met en œuvre le FEC.

Cette annonce donne suite à celle faite par la ministre Joly de la nouvelle stratégie canadienne en matière de tourisme ‒ Créer des emplois pour la classe moyenne : Une stratégie fédérale pour la croissance du tourisme. Cette stratégie, qui a été élaborée en tenant compte des commentaires des Canadiens et des travaux du Comité-conseil sur l'emploi et l'économie du tourisme, souligne l'importance du secteur du tourisme en tant que moteur économique pour toutes les collectivités du pays.

« Ces investissements permettront aux collectivités et aux entreprises de toutes les régions du pays de développer des produits et des expériences touristiques qui sauront attirer un plus grand nombre de touristes pendant toute l'année. Cela aidera les communautés, grandes et petites, à tirer profit de l'essor touristique à l'échelle mondiale, à diversifier leur économie et à créer de bons emplois pour la classe moyenne, tout en mettant en valeur la marque canadienne, qui est centrée sur les valeurs partagées de diversité et d'égalité. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

« Le gouvernement du Canada n'hésite pas à appuyer des projets comme celui du Parc de la rivière Batiscan qui ont un impact positif sur le tourisme et l'économie d'ici, qui mettent encore davantage en valeur les attraits incomparables qui nous entourent et qui trouvent écho bien au-delà de notre belle région de la Mauricie. »

L'honorable François-Philippe Champagne, député de Saint-Maurice-Champlain et ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'innovation ne se produit pas seulement dans les grandes villes : elle se manifeste dans toutes les régions du Canada. Voilà pourquoi nos agences de développement régional jouent un rôle important pour aider les entreprises à transformer leurs innovations en croissance économique et en emplois de qualité pour les Canadiens. Par l'entremise du FEC, notre gouvernement investit dans le développement de notre secteur touristique et dans le potentiel économique de nos communautés. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Nous sommes fiers de pouvoir compter sur le soutien financier du gouvernement et de nos partenaires dans la mise en place d'actions concrètes pour améliorer nos infrastructures touristiques telles qu'identifiées dans notre plan directeur 2018-2021. Le soutien et l'accompagnement du milieu est un levier essentiel au déploiement de notre parc régional. Merci pour cette marque de confiance. »

Nicole Robert, directrice générale, Parc de la rivière Batiscan

Le tourisme représente plus de 2 % du produit intérieur brut du Canada.

Le tourisme soutient plus de 1,8 million d'emplois au Canada

402 000 travailleurs œuvrent au sein de l'industrie touristique au Québec.

La nouvelle stratégie fédérale pour le tourisme permettra de créer plus de 54 000 emplois au pays et d'augmenter les retombées économiques de plus de 25 %.

Le Canada compte six agences de développement régional (ADR) qui soutiennent le développement économique dans chaque région du Canada.

compte six agences de développement régional (ADR) qui soutiennent le développement économique dans chaque région du Canada. Les ADR contribuent à soutenir l'innovation canadienne par l'entremise du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) et de concert avec les trois plateformes phares que sont le Programme d'aide à la recherche industrielle, le Fonds stratégique pour l'innovation et le Service des délégués commerciaux du Canada.

Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2019-2020 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

