OTTAWA, ON, le 17 sept. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est résolu à garantir la sécurité des Canadiens en améliorant la sécurité ferroviaire et en accroissant la sensibilisation et la confiance de la population à l'égard du réseau de transport ferroviaire du Canada.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau, a annoncé un investissement de plus de 25 millions de dollars sur trois ans dans le cadre du Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire. Cet investissement permettra de soutenir 165 nouveaux projets et initiatives qui permettront d'accroître la sécurité et la confiance des Canadiens aux passages à niveau et le long des voies ferrées.

Le Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire est un élément essentiel de l'engagement du gouvernement du Canada de renforcer la sécurité ferroviaire et de prévenir des incidents graves. Au cours des quatre dernières années, 85 millions de dollars ont été investis sous forme de subventions et de contributions.

L'investissement annoncé aujourd'hui permettra :

de financer 161 nouveaux projets axés sur les infrastructures, les technologies et la recherche, notamment en améliorant la sécurité sur les propriétés des compagnies de chemin de fer, en utilisant des technologies innovantes, en menant des recherches et des études, et en fermant les passages à niveau qui posent un problème sur le plan de la sécurité;





de subventionner 4 initiatives qui visent à informer et à sensibiliser le public sur la sécurité ferroviaire et à réduire le nombre de blessures et de décès dans les collectivités partout au Canada .

« La sécurité ferroviaire reste ma priorité absolue, même au moment où nous continuons à être confrontés aux défis posés par la COVID-19. Au fil des ans, l'engagement renouvelé de notre gouvernement envers la sécurité ferroviaire démontre notre volonté de soutenir des projets qui assurent la sécurité des Canadiens, stimulent l'économie et garantissent que notre réseau ferroviaire reste l'un des réseaux de transport ferroviaire les plus efficaces et les plus sécuritaires au monde. »

L'honorable Marc Garneau,

Ministre des Transports

Au Canada, la plupart des décès et des blessures graves dans le secteur ferroviaire sont liés aux accidents qui surviennent aux passages à niveau et lors d'intrusions.





Transports Canada amorce la mise en œuvre des recommandations du rapport de l'examen de la Loi sur la sécurité ferroviaire de 2018, en améliorant notamment la sécurité aux passages à niveau ainsi que la sécurité des interactions entre les personnes et les trains. L'investissement annoncé aujourd'hui s'ajoute aux efforts que nous avons déployés pour réunir un plus large éventail de partenaires dans le but de trouver des moyens de diminuer le nombre de décès et de blessures en grande partie évitables, qui résultent d'intrusions aux passages à niveau.





amorce la mise en œuvre des recommandations du rapport de l'examen de la de 2018, en améliorant notamment la sécurité aux passages à niveau ainsi que la sécurité des interactions entre les personnes et les trains. L'investissement annoncé aujourd'hui s'ajoute aux efforts que nous avons déployés pour réunir un plus large éventail de partenaires dans le but de trouver des moyens de diminuer le nombre de décès et de blessures en grande partie évitables, qui résultent d'intrusions aux passages à niveau. Cette année, Transports Canada finance 4 activités qui visent à informer et à sensibiliser le public, 146 améliorations de passages à niveau, y compris des projets d'infrastructure de passages à niveau, 12 fermetures de passages à niveau et 3 projets de technologie et de recherche dans l'ensemble du pays.

Document d'information - Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire

