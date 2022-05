OTTAWA, ON, le 26 mai 2022 /CNW/ - Puisqu'un plus grand nombre de plaisanciers canadiens naviguent dans nos eaux, l'augmentation de la circulation entraîne plus d'incidents liés à la navigation. Dans 80 % des accidents mortels, les victimes ne portaient pas de gilet de sauvetage ou de vêtement de flottaison individuel (VFI). Il s'agit d'une mesure simple qui, dans bien des cas, peut faire la différence entre la vie et la mort.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à sensibiliser les gens aux pratiques de sécurité nautique et à continuer d'appuyer le travail des organisations qui aident à favoriser la sécurité sur l'eau. À l'occasion du lancement de la Semaine nord-américaine de la sécurité nautique en cours, la secrétaire parlementaire du ministre des Transports, l'honorable Annie Koutrakis, a annoncé un financement de 1,4 million de dollars pour des projets axés sur la sécurité de la navigation de plaisance dans le cadre du Programme de contributions pour la sécurité nautique du Canada.

Ces projets visent à aider les Canadiens et les peuples autochtones à rester en sécurité sur l'eau en sensibilisant la population à la sécurité de la navigation de plaisance, en approfondissant les connaissances sur les problèmes, les pratiques et les comportements en matière de sécurité nautique, et en menant des recherches sur les moyens les plus efficaces de modifier les comportements des plaisanciers au Canada.

La Semaine nord-américaine de la sécurité nautique, qui a lieu du 21 au 27 mai, est l'occasion de réfléchir aux manières dont les plaisanciers peuvent profiter de la navigation en toute sécurité et de manière responsable. La navigation est une activité à laquelle s'adonnent de nombreux Canadiens à l'échelle du pays, et pour beaucoup d'entre eux, la longue fin de semaine de mai a marqué le début de la saison de navigation. En vue des mois les plus chauds de l'année, lorsque les pertes de vie liées à la navigation sont les plus fréquentes au Canada, il est important de toujours garder à l'esprit la sécurité nautique.

La liste complète des bénéficiaires de 2022-2023 du Programme de contributions pour la sécurité nautique du Canada est disponible en ligne. De plus, Transports Canada accepte désormais les demandes dans le cadre de la composante de la Sécurité de la navigation de plaisance pour des projets qui débuteront en 2023-2024.

Citations

« Nous remercions les bénéficiaires du Programme de contributions pour la sécurité nautique de leur engagement à assurer la sécurité des Canadiens sur l'eau. Nous sommes fiers d'appuyer le travail des organismes qui fournissent aux Canadiens des renseignements qui sauvent des vies. C'est la responsabilité de chaque plaisancier de naviguer en toute sécurité, et nous espérons que tout le monde profitera d'une saison de navigation sécuritaire pour explorer les eaux canadiennes. »

L'honorable Annie Koutrakis

Secrétaire parlementaire

« La Semaine nord-américaine de la sécurité nautique nous rappelle d'agir en toute sécurité sur l'eau, pour nous et pour les autres. Le gouvernement du Canada prend très au sérieux la sécurité des plaisanciers en aidant les bénéficiaires du Programme de contributions pour la sécurité nautique de cette année à prévenir les noyades et à sensibiliser les gens à la sécurité nautique. Nous continuerons de prendre des mesures pour aider les plaisanciers à profiter de la saison nautique en toute sécurité. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Les faits en bref

Si vous êtes un plaisancier, vous devriez toujours porter un gilet de sauvetage de taille appropriée et en bon état lorsque vous êtes sur l'eau ou près de l'eau. En plus du port d'un gilet de sauvetage, les pratiques de sécurité nautique, y compris la préparation, l'élaboration d'un plan et la sobriété à bord d'un bateau, peuvent vous sauver la vie. C'est pour votre propre sécurité, celle des invités à bord de votre bateau et celle des personnes qui vous entourent.

Depuis 2009, le Programme de contributions pour la sécurité nautique a financé 117 projets axés sur la sécurité de la navigation de plaisance au Canada , pour un total de 16,3 millions de dollars.

, pour un total de 16,3 millions de dollars. Selon le Centre canadien de recherche sur la prévention de la noyade (CCRPN), le Canada enregistre une moyenne de 500 noyades par année, dont une centaine sont liées à la navigation de plaisance. Dans 80 % de ces accidents mortels, les victimes ne portaient pas de gilet de sauvetage ou de vêtement de flottaison individuel (VFI). Plus d'un tiers des personnes mortellement blessées dans des incidents de navigation de plaisance avaient consommé de l'alcool.

enregistre une moyenne de 500 noyades par année, dont une centaine sont liées à la navigation de plaisance. Dans 80 % de ces accidents mortels, les victimes ne portaient pas de gilet de sauvetage ou de vêtement de flottaison individuel (VFI). Plus d'un tiers des personnes mortellement blessées dans des incidents de navigation de plaisance avaient consommé de l'alcool. Le Bureau de la sécurité nautique de Transports Canada appuie les programmes axés sur la prévention et encourage l'adoption de pratiques de navigation sécuritaires et le respect de la réglementation en matière de sécurité.

La composante de la Sécurité de la navigation de plaisance du Programme de contributions pour la sécurité nautique finance jusqu'à 75 % des dépenses totales admissibles d'un projet, jusqu'à un maximum de 300 000 $ par bénéficiaire. Un total d'un million de dollars est disponible chaque année.

Multimédia supplémentaire

Liens connexes

Transports Canada est en ligne au www.tc.gc.ca. Abonnez-vous à Nouvelles en direct et restez branchés par l'entremise des fils RSS, de Twitter, de Facebook, de YouTube et de Flickr pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Laurel Lennox, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Omar Alghabra, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]