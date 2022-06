Des contributions offertes à quatre organismes canadiens au nom de Leurs Altesses Royales concluent la tournée royale de trois jours au Canada

OTTAWA, ON, le 2 juin 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a annoncé les dons officiels au nom de Leurs Altesses Royales le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles pour marquer la fin d'une tournée royale réussie au Canada.

Du 17 au 19 mai 2022, Leurs Altesses Royales ont parcouru plus de 3 000 kilomètres du point le plus à l'est du Canada, à Terre-Neuve-et-Labrador, jusqu'aux Territoires du Nord-Ouest, dans le Nord du Canada. Le couple royal s'est également rendu dans la région de la capitale du Canada, où il a participé à une réception spéciale pour marquer le jubilé de platine de Sa Majesté la reine Elizabeth II.

Dans le cadre d'une tradition de longue date, le gouvernement du Canada versera les contributions suivantes à des programmes dans les communautés visitées par Leurs Altesses Royales :

15 000 dollars à la Conservation Corps Newfoundland and Labrador pour offrir aux jeunes de la formation et des emplois dans le domaine du patrimoine environnemental et culturel;

à la Conservation Corps Newfoundland and pour offrir aux jeunes de la formation et des emplois dans le domaine du patrimoine environnemental et culturel; 15 000 dollars à Start2Finish Canada pour promouvoir la santé et le bien-être des enfants au Canada par l'alphabétisation et l'éducation physique;

à Start2Finish pour promouvoir la santé et le bien-être des enfants au par l'alphabétisation et l'éducation physique; 15 000 dollars au Cercle sportif autochtone pour offrir des possibilités de sport et de loisirs accessibles et équitables aux peuples autochtones des Territoires du Nord-Ouest.

De plus, le gouvernement du Canada fera un don de 25 000 dollars à Centraide des Territoires du Nord-Ouest pour venir en aide aux résidents touchés par les récentes inondations à Hay River et dans les environs.

Citations

« Au cœur des célébrations du jubilé de platine de Sa Majesté la reine, nous avons eu le plaisir d'accueillir Leurs Altesses Royales le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles en mai pour célébrer avec nous ce jalon historique. Je remercie les Canadiens et les Canadiennes de les avoir accueillies ainsi que de leur avoir parlé de leurs expériences, cultures locales et langues dans un esprit de réconciliation et de respect mutuel.

En guise de remerciement, le gouvernement du Canada est ravi de faire un don à quatre causes et organismes canadiens qui sont chers au cœur de Leurs Altesses Royales ».

- Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

Le 6 février 1952, Sa Majesté la reine Elizabeth II accédait au trône. Elle est la souveraine ayant régné le plus longtemps au Canada et la première à célébrer un jubilé de platine. Pour marquer ce jalon historique, un éventail de projets seront mis sur pied tout au long de l'année aux quatre coins du pays.

Sa Majesté la reine Elizabeth II a été couronnée à l'abbaye de Westminster le 2 juin 1953. Plusieurs invités canadiens ont assisté au couronnement, dont le premier ministre Louis St-Laurent. En 1953, une loi canadienne, la Loi sur les titres royaux, a conféré officiellement à Elizabeth II le titre de Reine du Canada.

Les photos officielles de la #VisiteRoyaleCanada sont affichées sur le site de la Tournée royale 2022.

Il s'agissait de la 19e visite au Canada pour le prince de Galles et de la 5e pour la duchesse de Cornouailles. Le dernier voyage de Leurs Altesses Royales au Canada remonte à 2017, lorsqu'elles ont fait une tournée au Nunavut, en Ontario et au Québec.

