OTTAWA, ON, le 8 nov. 2023 /CNW/ - Le Canada est un leader mondial de la production responsable et durable de minéraux critiques qui alimente les chaînes d'approvisionnement, influence les normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) à l'international et travaille efficacement avec ses alliés dans le cadre d'engagements bilatéraux et multilatéraux. La Stratégie canadienne sur les minéraux critiques souligne que le Canada doit faire jouer les partenariats internationaux pour promouvoir les pratiques minières durables à l'échelle mondiale.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui l'investissement de 5,4 millions de dollars sur quatre ans pour épauler l'Institut international du développement durable dans son rôle de secrétariat du Forum intergouvernemental sur les mines, les minéraux, les métaux et le développement durable (IGF).

L'IGF fournit un large éventail de services pour aider ses 81 pays membres à se rapprocher de leurs objectifs de développement durable au moyen de lois, de politiques et de règlements sur l'activité minière. Son travail englobe des activités de vulgarisation et de promotion visant à améliorer les connaissances, la mobilisation et la coopération dans l'industrie minière. Ces activités consistent notamment à réaliser des évaluations du cadre stratégique minier (Mining Policy Framework, ou MPF) avec les pays membres pour cerner les lacunes, définir les pratiques à privilégier et mettre le MPF en application, et à donner des formations spécialisées et du soutien technique sur les minéraux critiques et l'exploitation minière responsable, tout en promouvant la diversité des genres et l'inclusion.

L'investissement du Canada financera les activités de base du secrétariat de l'IGF, dont la gouvernance et le renforcement des capacités techniques dans les pays membres de l'IGF.

« À titre de pays minier, le Canada est un chef de file mondial de la gestion durable et responsable des ressources minérales. Plus nos minéraux critiques - et les énergies et technologies propres qu'ils permettent de produire - seront en demande, plus nos rigoureuses normes ESG et le savoir-faire de notre main-d'œuvre nous procureront un avantage stratégique dans l'économie sobre en carbone de l'avenir. Et en nous associant à d'autres pays pour prôner l'adoption de pratiques minières responsables dans le monde entier, nous tâchons d'obtenir que les matériaux dont nous avons besoin pour réduire les émissions et favoriser la prospérité économique soient produits dans le respect de notre planète. »

Les fonds proviennent de l'enveloppe de 70 millions de dollars affectée au Programme de partenariats internationaux (PPI) que le Canada a annoncé en décembre 2022 pour affermir son leadership mondial dans le secteur des minéraux critiques, dans le cadre de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques.

pour affermir son leadership mondial dans le secteur des minéraux critiques, dans le cadre de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques. Dans le cadre de ses engagements multilatéraux, le Canada s'emploie à mettre en œuvre des actions collectives dans le domaine des minéraux critiques afin de soutenir la transition mondiale vers des sources d'énergie verte et des chaînes d'approvisionnement plus résilientes. Figurent au nombre des importantes organisations et initiatives multilatérales : le G7/G20, l'Agence internationale de l'énergie, la Banque mondiale, l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), le Forum intergouvernemental sur les mines, les minéraux, les métaux et le développement durable (IGF) et l'Initiative de gouvernance des ressources énergétiques (ERGI).

Cet investissement s'inscrit dans le cadre du Programme de partenariats internationaux de la Stratégie canadienne des minéraux critiques, qui vise à respecter le nombre croissant d'engagements bilatéraux que le Canada a pris dans cette filière.

La Stratégie canadienne sur les minéraux critiques s'inscrit dans le cadre du plan climatique renforcé du Canada intitulé Plan de réduction des émissions pour 2030 : Un air pur et une économie forte , qui contribue à l'objectif du Canada de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030 et à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

