OTTAWA, ON, le 2 nov. 2020 /CNW/ - Dans le cadre des efforts déployés par le Canada pour réduire la propagation de la COVID-19, tous les voyageurs doivent fournir des renseignements précis avant et après leur entrée au Canada, notamment un plan de quarantaine et des renseignements sur les personnes-ressources et les déplacements. Le gouvernement du Canada a lancé ArriveCAN en avril 2020, afin de créer un moyen sécuritaire et convivial d'aider les voyageurs à se conformer à ces mesures frontalières. ArriveCAN est disponible sous forme d'application mobile ou en ouvrant une session en ligne.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a annoncé de nouvelles exigences obligatoires pour les voyageurs à destination du Canada.

Avant l'arrivée au Canada :

À compter du 21 novembre 2020, les voyageurs aériens, dont la destination est le Canada, devront soumettre leurs renseignements électroniquement au moyen d'ArriveCAN avant de monter à bord de leur vol. Cela comprend les renseignements sur les déplacements et les personnes-ressources, le plan de quarantaine (à moins d'être exempté en vertu des conditions énoncées dans le décret sur l'isolement obligatoire) et l'autoévaluation des symptômes de la COVID-19. Les voyageurs souhaitant entrer au Canada doivent être en mesure de fournir leur reçu ArriveCAN à un agent des services frontaliers, qui vérifiera que les renseignements des voyageurs ont préalablement été numérisés. Les voyageurs qui ne fournissent pas les renseignements requis électroniquement avant de monter à bord de leur avion pourraient faire l'objet de mesures d'application de la loi, pouvant aller d'avertissements verbaux à une amende de 1 000 $. Des exceptions seront accordées aux personnes qui ne peuvent pas soumettre des documents électroniquement en raison d'incapacité physique ou d'infrastructure inadéquate.

À compter du 4 novembre 2020, les voyageurs aériens peuvent s'attendre à ce que leur transporteur aérien leur rappelle la nécessité de soumettre les renseignements liés à la COVID par voie numérique au moyen d'ArriveCAN avant de monter à bord de leur vol à destination du Canada.

À compter de maintenant, les voyageurs qui entrent au Canada par voie terrestre ou maritime sont fortement encouragés à continuer d'utiliser ArriveCAN en téléchargeant l'application mobile ou en s'inscrivant en ligne pour fournir les renseignements obligatoires avant leur arrivée afin d'éviter des retards supplémentaires pour les questions de santé publique et de limiter les points de contact à la frontière. Les voyageurs peuvent présenter leur reçu d'ArriveCAN à un agent des services frontaliers lorsqu'ils cherchent à entrer au Canada.

Après l'entrée au Canada :

À compter du 21 novembre 2020, les voyageurs qui entrent au Canada par voie aérienne, terrestre ou maritime, à moins d'en être exemptés en vertu des conditions énoncées dans le décret sur l'isolement obligatoire, devront également fournir des renseignements par l'entremise d'ArriveCAN ou en composant le numéro sans frais 1-833-641-0343 pendant leur période de quarantaine ou d'isolement. Dans les 48 heures suivant leur arrivée au Canada, les voyageurs doivent confirmer qu'ils sont arrivés à leur lieu de quarantaine ou d'isolement et les personnes en quarantaine doivent remplir une autoévaluation quotidienne des symptômes de la COVID-19 pendant leur période de quarantaine.

Les voyageurs qui n'utilisent pas ArriveCAN pour soumettre leurs renseignements avant d'entrer au Canada devront composer le numéro sans frais 1-833-641-0343 tous les jours pendant leur période de quarantaine ou d'isolement afin de fournir des renseignements après avoir franchi la frontière. Ils ne pourront pas utiliser ArriveCAN après avoir soumis leurs renseignements par téléphone.



Les voyageurs qui ne soumettent pas les renseignements obligatoires après avoir traversé la frontière seront considérés comme une priorité élevée aux fins de suivi par les organismes d'application de la loi.

Il s'agit d'une étape importante pour arrêter la propagation de la COVID-19. Les renseignements sur les voyageurs peuvent être partagés rapidement et en toute sécurité avec les provinces et les territoires pour communiquer avec les voyageurs en vue d'un suivi de santé publique, et avec les organismes d'application de la loi pour vérifier la conformité au décret sur l'isolement obligatoire.

Le fait de soumettre les renseignements numériques dans tous les modes de transport aidera également les voyageurs à réduire leur temps de traitement à la frontière et à limiter les contacts physiques entre les voyageurs et les agents des services frontaliers et les agents de l'Agence de la santé publique du Canada. Cela protège la santé et la sécurité des voyageurs et des agents.

L'application ArriveCAN peut être téléchargée sur Google Play pour Android ou dans l' App Store pour iOS. Les voyageurs peuvent également soumettre leurs renseignements en ouvrant une session en ligne.

Les faits en bref

Les passagers en transit dont la destination n'est pas le Canada n'ont pas à soumettre leurs renseignements par l'entremise d'ArriveCAN.

n'ont pas à soumettre leurs renseignements par l'entremise d'ArriveCAN. Les voyageurs qui pourraient avoir de la difficulté à soumettre leurs renseignements par l'entremise d'ArriveCAN peuvent accéder à des renseignements supplémentaires à Canada.ca/ArriveCAN ou en envoyant un courriel à [email protected] .

. Des exceptions seront accordées aux personnes qui ne peuvent pas soumettre des documents électroniquement en raison d'incapacité physique ou d'infrastructure inadéquate.

Des voies réservées pour un traitement plus rapide pour les utilisateurs d'ArriveCAN sont disponibles dans certains grands aéroports internationaux, notamment : l'aéroport international de Vancouver , l'aéroport international de Calgary , l'aéroport international Pearson de Toronto et l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal.

, l'aéroport international de , l'aéroport international Pearson de et l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal. L'application ArriveCAN n'utilise aucune autre technologie ou donnée, comme le GPS, pour surveiller ou suivre les déplacements des voyageurs. Votre vie privée est protégée.

Le gouvernement du Canada prend diverses mesures à la frontière dans le cadre de ses efforts pour réduire la propagation de la COVID-19 au Canada . Les restrictions de voyage actuelles demeurent en vigueur. Le gouvernement du Canada continue de recommander d'éviter les voyages non essentiels à l'extérieur du Canada . Les avertissements officiels aux voyageurs à l'étranger, les avertissements aux navires de croisière et les conseils de santé aux voyageurs au sujet de la pandémie de COVID-19 du Canada sont toujours en vigueur.

