OTTAWA, ON, le 12 févr. 2021 /CNW/ - Les étudiants étrangers contribuent énormément au Canada, apportant plus de 21 milliards de dollars par année à notre économie et soutenant la vitalité de nos collectivités. La pandémie a présenté une multitude de défis pour les étudiants étrangers, et le gouvernement du Canada a pris action pour les aider à traverser cette période difficile en prenant diverses mesures, notamment en offrant des permis de travail ouverts aux anciens étudiants étrangers qui détiennent un permis de travail postdiplôme (PTPD).

Dans le cadre des efforts du gouvernement pour soutenir les étudiants étrangers, l'honorable Marco E. L. Mendicino, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé aujourd'hui d'autres mesures qui visent à s'assurer que les étudiants étrangers ne manqueront pas de possibilités après l'obtention de leur diplôme en raison de la pandémie. Compte tenu de la perspective que de nombreux étudiants étrangers continueront leur apprentissage en ligne depuis l'étranger pendant encore plusieurs mois, des changements temporaires au Programme de PTPD adoptés plus tôt au cours de la pandémie sont seront prolongés et élargis.

Ces mesures aideront les étudiants étrangers parce qu'elles veilleront à ce que les études terminées à l'extérieur du Canada comptent pour un PTPD futur et permettront à ces étudiants de terminer leur programme en ligne à partir de l'étranger et d'être admissibles à un PTPD. Les mesures s'appliquent à tous les étudiants étrangers inscrits à un programme donnant droit au PTPD et qui satisfont à tous les autres critères du PTPD.

Le gouvernement a déployé des efforts considérables pour encourager les étudiants étrangers à s'établir de façon permanente au Canada. Ceux-ci apportent de solides compétences en matière de langue et de compétences professionnelles, renforcées par leurs études et leur expérience de travail au Canada, de sorte qu'ils sont généralement bien placés pour demander la résidence permanente. Plus de 58 000 diplômés ont présenté une demande avec succès en vue d'immigrer au pays de façon permanente en 2019, et leur décision de rester au Canada nous aidera à relever nos défis démographiques difficiles.

Alors que nous faisons face à la deuxième vague de la pandémie et traçons la voie de notre rétablissement, attirer des immigrants qualifiés est au cœur de notre plan. Cette nouvelle politique d'intérêt public aidera davantage de diplômés à répondre à des besoins pressants dans des domaines comme les soins de santé, la technologie et autres. À mesure que nous nous tournons vers l'avenir, cette politique aidera encore plus d'anciens étudiants étrangers à bâtir leur avenir au Canada, contribuant de différentes manières à notre reprise à court terme et à notre prospérité à long terme.

Citation

« Que ce soit en tant que professionnels de la santé travaillant en première ligne de la pandémie ou en tant que fondateurs de certaines des entreprises en démarrage les plus prometteuses, les étudiants étrangers redonnent aux communautés partout au Canada alors que nous poursuivons la lutte contre la pandémie. Leur statut est peut-être temporaire, mais les contributions des étudiants étrangers sont durables. Cette nouvelle politique signifie que les étudiants étrangers qui espèrent travailler au Canada après l'obtention de leur diplôme auront l'occasion de le faire, tout en veillant à ce que le Canada réponde aux besoins urgents de notre économie d'aujourd'hui et de demain. Notre message aux étudiants et diplômés étrangers est simple : nous ne voulons pas seulement que vous fassiez vos études ici, nous voulons également que vous demeuriez ici. »

- L'honorable Marco E. L. Mendicino, C.P., député, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref

En 1971, il y avait 6,6 personnes en âge de travailler pour chaque personne âgée. Il y a présentement 3 travailleurs canadiens pour chaque retraité canadien, mais d'ici 2035, il n'y aura que 2 travailleurs pour chaque retraité. Sans immigrants pour aider à répondre aux besoins d'une population vieillissante, les jeunes Canadiens finiront par payer plus par personne pour pouvoir offrir les mêmes prestations.

Ces mesures s'appliquent à tous les étudiants étrangers qui :

sont inscrits à un programme donnant droit au PTPD;



ont commencé ou commenceront un programme au cours d'un semestre, du printemps 2020 à l'automne 2021, ou dont le programme était déjà en cours en mars 2020;



ont un permis d'études ou une approbation pour un permis d'études, ou ont demandé un permis d'études avant de commencer leur programme qui a été approuvé;



respectent tous les autres critères du PTPD.

Lien(s) connexe(s)

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Renseignements: à l'intention des médias seulement: Alexander Cohen, Cabinet du ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-954-1064, [email protected]; Relations avec les médias, Direction générale des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]

Liens connexes

http://www.cic.gc.ca