SUDBURY, ON, le 10 juin 2024 /CNW/ - Les minéraux critiques représentent une occasion unique pour le Canada de stimuler fortement sa croissance économique, de créer des emplois et de soutenir la lutte contre les changements climatiques. Déjà, l'industrie minière et les secteurs connexes emploient plus de 625 000 Canadiens et contribuent à hauteur d'environ 100 milliards de dollars par année au PIB du Canada, offrant une solide chaîne d'approvisionnement et une expertise technique dont nous sommes en mesure de tirer parti. À titre de plaque tournante mondiale des métaux pour batteries, et comptant le plus grand complexe industriel minier intégré au monde et le deuxième plus grand gisement de nickel de la planète, le Nord de l'Ontario est particulièrement bien placé pour saisir cette occasion et devenir un acteur clé dans un contexte d'augmentation de la demande de véhicules électriques et d'autres technologies nécessitant du nickel et d'autres minéraux critiques.

Aujourd'hui, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé deux investissements de 5 millions de dollars chacun destinés à Mining Innovation, Rehabilitation, and Applied Research Corporation (MIRARCO) et à Electra Battery Material Corporation (Electra) en vue de soutenir le secteur des minéraux critiques au Canada, plus particulièrement dans le Nord de l'Ontario. Ces projets s'ajouteront à près de 130 projets miniers en chantier ou prévus au cours des dix prochaines années au Canada, pour une valeur combinée de 93,5 milliards de dollars, selon l'Inventaire des grands projets de Ressources naturelles Canada.

Le financement accordé à MIRARCO vise à faire progresser l'état de préparation technologique à la récupération de métaux de batteries comme le nickel, le cobalt et le cuivre qui proviennent des résidus des mines Vale et Glencore, dans la région du Grand Sudbury, tout en réduisant les coûts sociaux et environnementaux engendrés à long terme par les résidus miniers. Dans le cadre de ce projet, MIRARCO alimentera directement la chaîne d'approvisionnement des batteries, ce qui pourrait permettre de récupérer d'importantes quantités de nickel et de cobalt à Sudbury, en Ontario.

Le second investissement servira à faire progresser la phase suivante du projet de recyclage de matériaux de batteries d'Electra. Dans le cadre d'une opération à plusieurs phases visant à renforcer la chaîne d'approvisionnement nord-américaine en matériaux de batterie, Electra construit la seule raffinerie de cobalt de qualité batterie en Amérique du Nord, à cinq heures au nord de Toronto. Elle y a mené avec succès un programme de démonstration de recyclage par lots en 2023. Le financement annoncé aujourd'hui aidera Electra à poursuivre son projet en permettant la démonstration du procédé en continu et en montrant que sa technologie brevetée est évolutive, rentable et susceptible d'être applicable ailleurs. Le programme de recyclage des matériaux de batteries aidera à ménager les ressources, à réduire les déchets et à atténuer les impacts écologiques de la production de batteries dans le secteur des minéraux critiques de l'Amérique du Nord. Ce programme est fondé sur un nouveau procédé respectueux de l'environnement qui contribuera à bâtir une chaîne d'approvisionnement canadienne résiliente pour les batteries de véhicules électriques.

Pour un pays comme le Canada, où des siècles d'exploitation minière ont laissé de nombreuses collectivités aux prises avec des résidus miniers, des technologies comme celles-ci offrent une excellente occasion d'accroître la circularité de l'économie et de transformer les résidus miniers en possibilité économique pour les Canadiens. Le financement de ces projets provient du Programme de recherche, développement et démonstration pour les minéraux critiques (PRDDMC). Le PRDDMC vise à appuyer le développement de technologies de transformation novatrices pour l'industrie des minéraux critiques, en vue de faire progresser les projets miniers canadiens vers la production. Ce programme fait partie de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques.

L'établissement de circuits de transformation nationaux et l'acquisition d'une plus grande expertise au Canada auront pour effet de stimuler l'emploi, et nous aideront à bâtir un avenir durable et prospère à faibles émissions de carbone. Par des investissements judicieux comme ceux dont bénéficieront MIRARCO et Electra, le Canada fait en sorte que ses ressources naturelles - tout comme les travailleurs et les retombées économiques qu'elles apportent au Nord de l'Ontario et à l'ensemble du pays -, demeurent parmi les plus recherchées au monde, ce qui stimule l'innovation et favorise l'atteinte de nos objectifs climatiques. Nous continuerons d'investir dans l'industrie minière du Nord de l'Ontario pour stimuler le développement social et économique tout en créant des emplois et en ouvrant des possibilités pour les familles de toute la région.

« L'investissement total de 10 millions de dollars annoncé aujourd'hui pour Electra et MIRARCO aidera à faire progresser le développement de chaînes de valeur dynamiques et concurrentielles pour les minéraux critiques au Canada et dans le Nord de l'Ontario. Ce financement permettra de sécuriser l'accès aux minéraux et à l'énergie, de créer de bons emplois et de dégager des possibilités économiques, en phase avec notre objectif de bâtir un Canada plus propre et une économie prospère et durable, au profit de tous. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Notre gouvernement fait des investissements transformateurs qui auront des retombées pour l'ensemble des générations futures. Le moment est idéal pour investir dans les minéraux critiques. Il faut tirer parti de cette période de changement et de possibilités pour bâtir une économie prospère pour tous. Grâce à ces investissements dans MIRARCO et Electra, nous veillons à ce que le Canada demeure un chef de file mondial dans l'extraction des ressources et ouvre la voie à la transition vers une économie propre. »

Viviane Lapointe

Députée de Sudbury

« La croissance de la demande de minéraux critiques et de produits qui en contiennent offre à la Nickel Belt et au Grand Sudbury une autre occasion de mettre en valeur leur diversité industrielle, leur main-d'œuvre de grande qualité et leurs capacités en matière de développement durable. Des organisations comme MIRARCO et Electra sont à l'avant-garde de la transition verte, et leur travail affermit la position du Canada en tant qu'important fournisseur mondial de ressources essentielles et de technologies propres. C'est un élément primordial pour bâtir une économie carboneutre et prospère! »

Marc G. Serré

Député de Nickel Belt, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et secrétaire parlementaire du ministre des Langues officielles

« Au nom de MIRARCO et de nos collaborateurs de recherche, je remercie sincèrement le gouvernement du Canada pour son généreux financement et son soutien indéfectible. Cet investissement de 5 millions de dollars améliorera considérablement nos efforts de collaboration visant le développement de technologies de biolixiviation devant favoriser une récupération durable et efficace des métaux de batteries présents dans des résidus miniers riches en pyrrhotite. MIRARCO compte offrir ces solutions novatrices et former la main-d'œuvre de l'avenir pour aider le Canada à bâtir un monde bas carbone prospère et durable. »

Nadia Mykytczuk (Ph. D.)

Présidente-directrice générale, Mining Innovation, Rehabilitation, and Applied Research Corporation

« Le financement annoncé aujourd'hui témoigne clairement de la volonté inébranlable du gouvernement du Canada de bâtir une filière des véhicules électriques solide et durable. Notre projet de recyclage fait partie du plan de croissance de notre complexe de raffinage en Ontario, et nous sommes reconnaissants de cet investissement; il nous permet d'accélérer le développement de notre technologie brevetée de recyclage des minéraux critiques. L'expertise d'Electra en recyclage des batteries peut contribuer à la production de matériaux propres, sûrs et éthiques pour la filière des véhicules électriques en Amérique du Nord. Le recyclage des matériaux de batteries deviendra de plus en plus crucial à mesure que cette filière prendra de l'expansion. Nous améliorons nos calendriers de développement grâce à nos partenariats avec le gouvernement et l'industrie, comme avec le Three Fires Group, avec lequel nous envisageons de mettre sur pied une installation de broyage de matériaux de batteries en Ontario. Notre raffinerie est en position de devenir la première en son genre en Amérique du Nord pour le recyclage, soit une installation de traitement hydrométallurgique de la masse noire à faible empreinte carbone, et pourrait offrir un service de recyclage aux nombreuses giga-usines qui s'installent en Ontario. »

Trent Mell

Président-directeur général, Electra Battery Material Corporation

Quelques faits

Selon un classement indépendant de BloombergNEF, le Canada a surpassé la Chine à titre de pays le plus prometteur au monde pour la fabrication de batteries au lithium-ion comme celles des véhicules électriques.

Le financement de ces projets provient du Programme de recherche, développement et démonstration pour les minéraux critiques (PRDDMC). Le PRDDMC vise à appuyer le développement de technologies de transformation novatrices pour l'industrie des minéraux critiques, en vue de faire progresser les projets miniers canadiens vers la production.

Pour orienter le développement de la chaîne d'approvisionnement en minéraux critiques et de l'économie propre, le gouvernement du Canada publie une liste des minéraux critiques. Mise à jour le 10 juin 2024, la liste la plus récente se trouve ici.

Le budget de 2021 affectait 47,7 millions de dollars au PRDDMC pour soutenir le développement des chaînes de valeur des minéraux critiques au Canada.

Le deuxième appel de propositions du PRDDMC s'est terminé le 29 septembre 2023. Les projets sélectionnés dans le cadre de ce programme contribueront au développement de ressources minérales vitales et de chaînes de valeur qui faciliteront la transition vers une économie sobre en carbone et appuieront les secteurs de la fabrication et des technologies dans le respect de l'environnement.

Le mois dernier, nous avons annoncé que 11 millions de dollars provenant des recettes de la tarification de la pollution industrielle seront versés à Glencore Canada Corporation aux fins du remplacement de la machinerie à moteur diesel par de l'équipement à batteries électriques dans le cadre du projet Onaping Depth de la mine Craig, en Ontario . Une fois entièrement mis en œuvre, ce projet entraînera une réduction de plus de 5 500 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre en 2030.

. Une fois entièrement mis en œuvre, ce projet entraînera une réduction de plus de 5 500 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre en 2030. Le financement d'Electra approfondit l'action des investissements déjà effectués dans son projet par l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l' Ontario en 2024 et en 2020, qui visaient à accélérer la production nationale de sulfate de cobalt de qualité batteries, indispensable à la construction de véhicules électriques à grande autonomie.

Stratégie canadienne sur les minéraux critiques

Le gouvernement du Canada lance un deuxième appel de propositions dans le cadre du PRDDMC

Le gouvernement du Canada investit 5 millions de dollars pour soutenir le développement de la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques dans le Nord de l'Ontario

Le Canada réduit la pollution par le carbone en accordant du financement à un projet réalisé par Glencore Canada Corporation

Electra Battery Materials (site anglais)

MIRARCO Mining Innovation (site anglais)

