La réduction et la prévention du tabagisme peuvent aider à faire fléchir la prévalence du cancer des poumons et d'autres maladies chroniques liées au tabagisme

OTTAWA, ON, le 30 nov. 2021 /CNW/ - Agence de la santé publique du Canada

Le tabagisme est la principale cause évitable de décès prématuré et de maladie au Canada. Les populations marginalisées et mal desservies, telles que les personnes à faible revenu, les groupes racialisés, les Autochtones, ou celles qui sont atteintes d'une maladie mentale, affichent des taux de tabagisme encore plus élevés et des écarts de santé plus marqués liés au tabagisme.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, et l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, ont annoncé un investissement de plus de cinq millions de dollars pour financer trois organisations s'efforçant de promouvoir la prévention du tabagisme et le renoncement au tabac dans tout le Canada, axés prioritairement sur les populations à risque plus élevé. Les trois projets vont dans le sens de la Stratégie canadienne sur le tabac dont le but ultime est de réduire l'usage du tabac et souligner que le tabagisme est un facteur de risque de maladie chronique. Cet investissement permettra de soutenir les activités suivantes :

L'Institut de recherche de l'Hôpital d' Ottawa recevra 3 312 974 $ pour favoriser la réduction du tabagisme et le renoncement au tabac, grâce à des services de counseling, à des thérapies de remplacement de la nicotine et au soutien par des pairs, chez les groupes marginalisés et mal desservis dans des contextes communautaires.





recevra 3 312 974 $ pour favoriser la réduction du tabagisme et le renoncement au tabac, grâce à des services de counseling, à des thérapies de remplacement de la nicotine et au soutien par des pairs, chez les groupes marginalisés et mal desservis dans des contextes communautaires. L'organisme Southwestern Public Health (SWPH) recevra 1 245 169 $ pour atténuer les obstacles aux services de renoncement au tabac dans les populations à risque. Dans le cadre de ce projet, les clients travailleront directement avec des partenaires communautaires, tels que des pharmaciens et des organismes de services sociaux ou de santé mentale et de lutte contre les dépendances, pour recevoir des services de counseling sur le tabagisme et profiter de thérapies de remplacement de la nicotine.





L'organisme Éducation physique et santé Canada recevra 708 450 $ pour réaliser le projet STOMP - Mouvement étudiant pour prévenir l'usage du tabac [Students Together Moving to Prevent (STOMP) Tobacco Use]. Les auteurs du projet travailleront avec des étudiants dans 10 provinces et territoires et afin de promouvoir la prise de décisions éclairées sur l'usage du tabac, de manière à établir des plans d'action qui viseront à réduire et à prévenir le tabagisme dans les milieux scolaires.

« En mobilisant, autonomisant et traitant directement les populations à risque, dans des contextes communautaires exempts de jugements, nous pouvons aider les personnes qui fument à renoncer au tabac et à protéger leur santé. Ces projets vont directement dans le sens de la Stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme dont l'objet est de réduire le nombre de Canadiennes et de Canadiens qui meurent de maladies liées au tabagisme chaque année. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Dans le cadre du Mois de sensibilisation au cancer du poumon, il est important pour nous d'obtenir la collaboration de toute la population canadienne pour appuyer les gestes concrets que l'on entreprend pour aider les populations à risque et les jeunes dans tout le pays à cesser de fumer, ou à les décourager de commencer à fumer. Les fonds fédéraux jouent un rôle essentiel pour appuyer ces Canadiennes et ces Canadiens avec des outils, un accès à des services et une aide pour modifier leur comportement de fumeur ou de fumeuse. En donnant un appui aux organismes et à leurs idées innovantes, nous aidons les Canadiennes et Canadiens à réduire considérablement leurs chances de contracter des maladies liées au tabagisme et améliorer ainsi leur santé globale. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

Les faits en bref

Chaque année, les médecins diagnostiquent un cancer des poumons chez près de 30 000 Canadiens; c'est là une maladie dévastatrice et évitable dans bien des cas.

La recherche montre que de nombreux Canadiens et Canadiennes commencent à fumer à un jeune âge et qu'ils fumaient régulièrement arrivés à l'âge de 18 ans. En effet, 8,6 % des étudiants de la 7 e à la 9 e année ont essayé de fumer une cigarette. Plus une personne est jeune quand elle commence à fumer, plus elle aura du mal à renoncer au tabac plus tard dans la vie.

à la 9 année ont essayé de fumer une cigarette. Plus une personne est jeune quand elle commence à fumer, plus elle aura du mal à renoncer au tabac plus tard dans la vie. Le financement annoncé aujourd'hui passe par le Programme des partenariats plurisectoriels de l'Agence de la santé publique du Canada (désormais appelé Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés), qui a investi 20 millions de dollars par année depuis 2013 dans des projets novateurs dans tout le pays, lesquels visent à réduire chez les Canadiens et les Canadiennes le risque de contracter une maladie chronique, en s'attaquant à des facteurs de risque communs et modifiables, notamment une alimentation malsaine, le tabagisme et l'inactivité physique.

(désormais appelé Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés), qui a investi 20 millions de dollars par année depuis 2013 dans des projets novateurs dans tout le pays, lesquels visent à réduire chez les Canadiens et les Canadiennes le risque de contracter une maladie chronique, en s'attaquant à des facteurs de risque communs et modifiables, notamment une alimentation malsaine, le tabagisme et l'inactivité physique. Ces investissements vont dans le sens de la Stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme qui désigne le tabagisme comme étant un facteur de risque modifiable clé de maladies chroniques et qui vise à faire tomber à 5 % l'usage du tabac d'ici 2035.

Le tabagisme compte parmi les causes de plus de 40 maladies et autres problèmes de santé graves.

Il demeure la principale cause du cancer des poumons et d'autres types de cancer.

