OTTAWA, ON, le 4 mars 2024 /CNW/ - Alors que la période des impôts bat son plein, la ministre du Revenu national, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé aujourd'hui que l'Agence du revenu du Canada (ARC)élargit son service Déclarer simplement par téléphone. Plus de 1,5 million de particuliers, soit le double de l'an dernier, sont invités à remplir et à envoyer automatiquement leur déclaration de revenus en 2024.

Cette façon simplifiée de produire sa déclaration de revenus a pour but d'aider les personnes à faible revenu à avoir accès plus facilement aux paiements de prestations et de crédits auxquels elles ont droit tout en leur simplifiant la vie.

Ces paiements de prestations et de crédits, comme l'allocation canadienne pour enfants et le crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée, contribuent à rendre la vie des Canadiennes et Canadiens plus abordable. Remplir la déclaration de revenus permet aussi de confirmer l'admissibilité d'un particulier à des programmes, comme le Régime canadien de soins dentaires.

Déclarer simplement par téléphone est un service automatisé gratuit, convivial et sécurisé qui existe depuis 2018. Il est conçu pour aider les particuliers qui ont un revenu faible ou fixe et une situation fiscale simple à remplir leur déclaration de revenus en aussi peu que 10 minutes. Ce service utilise les renseignements compris dans les dossiers des particuliers et les réponses que ceux-ci fournissent pour automatiquement remplir et envoyer leur déclaration de revenus.

De plus, dès l'été 2024, l'Agence mettra à l'essai les options numériques et papier de Déclarer simplement dans toutes les provinces et tous les territoires. Ces nouveaux services cibleront les personnes à faible revenu qui ne remplissent pas leur déclaration de revenus ou qui ont un écart dans leurs antécédents de déclaration de revenus, et qui ne reçoivent donc pas les paiements de prestations et de crédits auxquels elles pourraient avoir droit.

L'Agence prévoit consulter les intervenants, les organismes communautaires et les fiscalistes pour la prochaine phase du plan de déclarations de revenus automatiques du Canada au-delà de 2025.

Citation

« Parmi les nombreuses personnes qui travaillent à réduire la pauvreté au Canada, plusieurs m'ont dit que lorsque les Canadiens à faible revenu remplissent et envoient leurs déclarations de revenus et commencent à recevoir des paiements de prestations et de crédits du gouvernement, ils ont beaucoup moins besoin de compter sur les services communautaires pour rejoindre les deux bouts. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous voulons leur faciliter la tâche grâce à des initiatives comme Déclarer simplement par téléphone et favorisons la tenue des comptoirs d'impôts bénévoles. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu national

Faits en bref

Déclarer simplement par téléphone est un service automatisé, les particuliers n'ont pas besoin de parler à un agent du centre d'appel.

Déclarer simplement par téléphone est un service sur invitation seulement. L'ARC invitera les particuliers par la poste ou par courriel si l'option de réception de courriels est sélectionnée dans Mon dossier.

Les particuliers peuvent remplir leur déclaration de revenus en seulement 10 minutes dans le confort de leur maison, au moment qui leur convient.

Les particuliers doivent confirmer l'exactitude de certains renseignements personnels et répondre à quelques questions en utilisant le clavier de leur téléphone. Il n'y a pas de formulaire à remplir ni de calcul à faire.

Le service est offert 21 heures par jour, de 6 h à 3 h (heure de l'Est), sept jours sur sept.

En ayant un numéro d'identification personnel (NIP), les particuliers peuvent obtenir une estimation de leur revenu net, de leur revenu imposable et de tout remboursement auquel ils pourront avoir droit à la fin de l'appel. Les particuliers peuvent toujours remplir et envoyer automatiquement leur déclaration de revenus sans NIP.

Les particuliers recevront un avis de cotisation par la poste ou dans Mon dossier après que leur déclaration a été traitée.

