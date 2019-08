Le gouvernement du Canada aide les Néo-Écossais d'origine africaine à se préparer pour des emplois bien rémunérés et en forte demande dans les métiers spécialisés

DARTMOUTH, NS, le 15 août 2019 /CNW/ - L'évolution de l'économie canadienne et les investissements dans l'infrastructure font de la formation professionnelle un élément essentiel à notre avenir. Pour que notre économie continue d'être forte et de croître, les Canadiens auront besoin des bonnes compétences pour décrocher les emplois bien rémunérés et en demande. Le gouvernement du Canada prend des mesures pour encourager les groups clés qui font face à des obstacles à envisager une carrière dans les métiers spécialisés.

Aujourd'hui, Darren Fisher, député de Dartmouth-Cole Harbour, a annoncé au nom de l'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, un financement de 228 476 $ pour le Nova Scotia Community College (NSCC) pour son projet Pathways to Shipbuilding s'adressant aux Néo-Écossais d'origine africaine. Ce projet est financé en partie par le nouveau Programme de sensibilisation et de préparation aux métiers spécialisés, qui encourage un nombre accru de Canadiens, en particulier ceux qui font face à des obstacles, à faire carrière dans les métiers spécialisés en leur offrant la possibilité d'explorer des carrières, de la formation professionnelle et des expériences de travail.

Sur une période de quatre à cinq ans, on s'attend à ce qu'environ 5 000 Canadiens profitent de ce nouveau programme de sensibilisation et de préparation aux métiers spécialisés. Comme il a été annoncé dans le budget de 2018, le financement initial est de 6 millions de dollars en 2018-2019 et est porté à 10 millions de dollars par année pour les années subséquentes.

Le projet Pathways to Shipbuilding s'adressant aux Néo-Écossais d'origine africaine soutiendra 20 étudiants de cette communauté tout au long du programme de diplôme de préparation à la formation d'apprenti en soudure au NSCC. Le projet est conçu spécifiquement pour les Néo-Écossais d'origine africaine qui s'intérressent à une carrière de soudeur dans l'industrie de la construction navale et qui veulent travailler emploi à Irving Shipbuilding. Le recrutement et la sélection des 20 participants ont été menés par la East Preston Empowerment Academy, le partenaire communautaire du programme.

Les employeurs, les provinces et les territoires, les établissements d'enseignement, les syndicats, les organismes communautaires et les particuliers ont tous des rôles importants à jouer dans la capacité continue du Canada à constituer une main-d'œuvre spécialisée, mobile et certifiée qui soutient son marché du travail.

Citations

« Le nouveau programme de sensibilisation et de préparation aux métiers spécialisés donnera aux Canadiens de groupes clés les compétences, les connaissances et l'expérience de base dont ils ont besoin pour recevoir une formation et amorcer une carrière payante dans les métiers spécialisés. En créant une main-d'œuvre compétente, diversifiée et inclusive, notre gouvernement renforce la classe moyenne et accroît la prospérité de notre pays.

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail

« L'industrie de la construction navale en Nouvelle-Écosse est forte, est en croissance et offre de bons emplois, ici, chez nous. Notre gouvernement soutient le projet Pathways to Shipbuilding s'adressant aux Néo-Écossais d'origine africaine offerts par le NSCC qui aidera un nombre accru de Néo-Écossais à recevoir la formation pour les emplois dans les métiers spécialisés dont nous avons besoin aujourd'hui et dont nous aurons besoin demain. »

- Darren Fisher, député, Dartmouth-Cole Harbour

« En tant que collège communautaire de la Nouvelle-Écosse, nous visons à répondre aux besoins de l'industrie et à former une main-d'œuvre éduquée et compétente. L'investissement du gouvernement fédéral dans nos étudiants et dans leur parcours au sein du programme Irving Shipbuilding Centre of Excellence Pathway leur permettra d'acquérir plus d'expérience et d'assurer leur futur succès dans le secteur maritime »

- Don Bureaux, recteur, Nova Scotia Community College

Les faits en bref

Un employé canadien sur cinq travaille dans un métier spécialisé, ce qui représente près de quatre millions de travailleurs.





Le salaire annuel moyen des gens de métier qualifiés au Canada est de 69 512 $.





est de 69 512 $. Pour maintenir les niveaux d'attestations de la main-d'œuvre, 67 000 nouveaux compagnons seront nécessaires dans les dix premiers métiers Sceau rouge en importance au Canada d'ici 2023.





d'ici 2023. Les obstacles liés à la formation technique empêchent certains apprentis de terminer leurs programmes et d'acquérir leur niveau de compétence. Selon des études réalisées par Statistique Canada, le taux d'achèvement de la formation d'apprenti se chiffre à 50 % ou moins depuis plus de dix ans.





L'achèvement de la formation comporte certains avantages pour les apprentis. Ceux qui obtiennent leur attestation sont plus susceptibles d'avoir un emploi à temps plein et de gagner davantage que ceux qui ne l'ont pas obtenu.





En 2017, dans les métiers Sceau rouge où elles sont sous-représentées, les femmes constituaient 5 % de la main-d'œuvre.

Document d'information

Le gouvernement du Canada investit considérablement dans l'apprentissage, offrant subventions, prêts, crédits d'impôt et prestations d'assurance-emploi durant la formation en établissement, et finançant des projets comme ceux du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical.

Programme de sensibilisation et de préparation aux métiers spécialisés

Le budget de 2018 a annoncé le Programme de sensibilisation et de préparation aux métiers spécialisés afin d'encourager les Canadiens, y compris ceux qui se heurtent à des obstacles, comme les femmes, les Autochtones, les nouveaux arrivants, les personnes handicapées et les jeunes, à explorer des carrières dans les métiers spécialisés et à s'y préparer.

Le Programme contribue à la préparation à la formation d'apprenti par les moyens suivants :

L'exploration des possibilités de carrière , pour mieux faire connaître les métiers en tant que carrières viables et judicieuses, avec des événements « essayer un métier », des salons de l'emploi, le jumelage et le mentorat;

, pour mieux faire connaître les métiers en tant que carrières viables et judicieuses, avec des événements « essayer un métier », des salons de l'emploi, le jumelage et le mentorat; La formation professionnelle , afin d'aider les participants à perfectionner leurs compétences essentielles, comme la littératie et la numératie, ainsi que leurs compétences techniques pour qu'ils soient prêts à suivre une formation;

, afin d'aider les participants à perfectionner leurs compétences essentielles, comme la littératie et la numératie, ainsi que leurs compétences techniques pour qu'ils soient prêts à suivre une formation; L'expérience pratique, pour que les participants explorent les métiers de façon pratique, créent des liens avec les employeurs et se préparent davantage à occuper un emploi.



Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical

Grâce à un investissement annuel de 25 millions de dollars, le Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical vise à :

aider les syndicats à améliorer la qualité de la formation au moyen d'investissements dans de l'équipement et du matériel de formation modernes;

appuyer les approches novatrices et les partenariats avec d'autres intervenants pour éliminer les obstacles qui nuisent à l'apprentissage;

réduire les obstacles qui empêchent les groupes clés comme les femmes et les Autochtones de faire carrière et de réussir dans les métiers.

Le Programme comporte deux volets :

Le volet Investissement dans l'équipement de formation aide les syndicats à acheter du nouvel équipement de formation moderne. En raison de l'évolution constante de la technologie, les fournisseurs de formation doivent faire en sorte que les travailleurs acquièrent les compétences requises sur leur lieu de travail. Le volet Innovation dans l'apprentissage soutient principalement des approches novatrices visant à éliminer les obstacles qui nuisent à l'apprentissage, y compris ceux qui empêchent certains groupes clés, comme les femmes et les Autochtones, de faire carrière et de réussir dans les métiers. Ce volet est ouvert à un éventail d'intervenants et de partenaires, mais les syndicats doivent être impliqués à titre de responsables de projet ou de partenaires.

Le gouvernement a approuvé 109 projets au titre du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical (PFIMS), y compris 34 en 2017-2018 et 75 en 2018-2019.

Le 30 avril, le gouvernement du Canada a lancé l'appel de propositions pour 2019, investissant 10 millions de dollars dans le volet Investissement dans l'équipement de formation du Programme. Les projets sont en cours d'évaluation et on s'attend à ce qu'environ 13,5 millions de dollars soient investis dans le cadre de cet appel de propositions.

Fonds pour les femmes en construction

Dans le budget de 2018, le gouvernement a annoncé la mise en place du Fonds pour les femmes en construction, investissant 10 millions de dollars sur trois ans, afin d'accroître la participation des femmes en construction en les aidant à poursuivre leur formation et à conserver des emplois dans les métiers.

Le Fonds, qui devrait bénéficier à environ 2 800 femmes sur trois ans, soutient les projets ciblant les métiers Sceau rouge qui visent principalement à :

recruter des femmes dans les métiers (p. ex., visites de chantiers, expérience pratique, prospection de carrières);

appuyer la formation des apprenties et le développement des compétences par la mise à niveau des compétences essentielles et un ensemble de services personnalisés (p. ex., garde d'enfants, transport, achat d'outils, encadrement et mentorat);

aider les employeurs en développant des outils et des aides au recrutement et au maintien en poste, basés sur les pratiques exemplaires pour des milieux de travail inclusifs et respectueux.

De nombreux organismes et partenariats sont admissibles au programme, dont les organismes de femmes à but non lucratif, les associations patronales et sectorielles, les syndicats, les organismes de formation, et les provinces et les territoires.

Un appel pour des projets d'une durée de trois ans a été fait en 2018 dans le cadre d'un processus ciblé mené auprès d'un vaste éventail d'organisations et de partenaires admissibles au programme. Les projets sont en cours.

Le budget de 2019

Dans le budget de 2019, le gouvernement a proposé plusieurs investissements supplémentaires pour soutenir davantage les gens de métier :

l'affectation de 40 millions de dollars sur quatre ans pour Compétences Canada , à compter de 2020- 2021, et de 10 millions de dollars par année par la suite pour encourager un plus grand nombre de jeunes à envisager de suivre une formation et de faire carrière dans les métiers spécialisés;

, à compter de 2020- de 10 millions de dollars par année par la suite pour encourager un plus grand nombre de jeunes à envisager de suivre une formation et de faire carrière dans les métiers spécialisés; 6 millions de dollars sur 2 ans, à compter de 20192020, pour une campagne nationale visant à promouvoir les métiers spécialisés auprès des jeunes comme carrière de premier choix;

auprès des jeunes comme carrière de premier choix; une nouvelle stratégie d'apprentissage pour s'assurer que le soutien et les programmes offerts aux apprentis éliminent les obstacles auxquels se heurtent ceux qui veulent travailler dans les métiers spécialisés, et aident les employeurs qui peinent à embaucher et à conserver des apprentis;

pour s'assurer que le soutien et les programmes offerts aux apprentis éliminent les obstacles auxquels se heurtent ceux qui veulent travailler dans les métiers spécialisés, et aident les employeurs qui peinent à embaucher et à conserver des apprentis; un taux d'intérêt moins élevé sur les prêts canadiens aux apprentis , à compter de 20192020, et l'abolition des intérêts pendant les six premiers mois suivant l'achèvement d'une formation;

, à compter de 20192020, et l'abolition des intérêts pendant les six premiers mois suivant l'achèvement d'une formation; la nouvelle Allocation canadienne pour la formation, offrant aux travailleurs de l'argent pour payer des formations, un soutien financier durant cette période et une sécurité d'emploi, afin qu'ils prennent le temps nécessaire pour acquérir des compétences recherchées et maintenir celles qu'ils détiennent déjà.

Subventions aux apprentis

Depuis l'instauration des subventions aux apprentis, près de 853 300 subventions ont été versées à des Canadiens, ce qui représente plus de 1,1 milliard de dollars en financement, ce qui comprend :

plus de 603 600 Subventions incitatives aux apprentis;

plus de 2 300 Subventions incitatives aux apprentis pour les femmes;

247 400 Subventions à l'achèvement de la formation d'apprenti.

Comme l'économie canadienne ne cesse de croître et de créer de bons emplois bien rémunérés, le gouvernement est déterminé à s'assurer que tous les Canadiens contribuent à cette réussite et en retirent des bénéfices.

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Megan Blumenthal, Bureau de Darren Fisher, député de Dartmouth-Cole Harbour, 613-295-8736, Darren.fisher.a1@parl.gc.ca; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, media@hrsdc-rhdcc.gc.ca

Related Links

www.hrsdc-rhdsc.gc.ca