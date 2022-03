L'initiative Soutien aux librairies aidera à couvrir les frais engagés par les librairies pour accroître leurs ventes en ligne

GATINEAU, QC, le 11 mars 2022 /CNW Telbec/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien, a donné le coup d'envoi à une nouvelle initiative de financement qui vise à aider les libraires canadiens à accroître leur capacité de vendre des livres en ligne, afin de renforcer la durabilité de leurs activités dans la foulée de la pandémie de COVID-19.

Par l'entremise du nouveau volet Soutien aux librairies du Fonds du livre du Canada, le gouvernement du Canada investira 32,1 millions de dollars sur deux ans dans les librairies pour les aider à assumer les dépenses liées à la vente de livres en ligne et à peaufiner leurs modèles d'affaires en ligne. Le nouveau financement servira également à soutenir les projets collectifs dont le but est d'augmenter la capacité de l'industrie à vendre en ligne des livres canadiens. Ces projets seront financés à même le volet Soutien aux organismes déjà existant.

La pandémie de COVID-19 a entraîné une hausse prononcée de la demande de vente de livres en ligne, donnant lieu à des défis de logistique et de main-d'œuvre, à un besoin accru de technologie et à des frais de livraison supplémentaires. Il importe donc d'investir dans les librairies canadiennes pour les aider à peaufiner leurs modèles d'affaires en ligne. Grâce à ces investissements, les libraires seront mieux outillés pour pénétrer le marché numérique et continuer à distribuer les ouvrages canadiens. La vente en ligne de livres canadiens profite à toute l'industrie du livre, des auteurs aux éditeurs, en passant par les libraires.

Citations

« Durant la pandémie, les Canadiens et les Canadiennes ont acheté plus de livres écrits par des gens de chez nous, prouvant ainsi qu'il est important plus que jamais que nos auteurs et éditeurs racontent nos histoires. Notre gouvernement est fier d'offrir aux libraires canadiens le financement important qu'il leur faut pour étendre leurs réseaux de vente en ligne afin qu'ils demeurent compétitifs dans le marché numérique. »

-- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

Le Fonds du livre du Canada assure un accès à une grande diversité de livres d'auteurs canadiens tant au pays qu'à l'étranger, en investissant dans une industrie canadienne du livre viable qui publie et fait la promotion des livres d'auteurs canadiens.

Chaque année, le Fonds du livre du Canada aide les éditeurs à publier environ 6 500 nouveaux livres d'auteurs canadiens, à employer près de 2 500 personnes et à générer des ventes à hauteur de 400 millions de dollars, dont 125 millions proviennent des ventes destinées à près de 100 marchés internationaux.

Le financement destiné aux librairies dans le cadre du Soutien aux librairies sera accordé en fonction des ventes antérieures de livres d'auteurs canadiens.

La date limite pour la présentation des demandes pour l'exercice 2022-2023 est le 25 avril 2022.

