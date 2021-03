Développement économique Canada pour les régions du Québec accorde 250 000 $ pour aider Les Entreprises Daniel Goyette et Services mécanique fabrication à croître et à innover.

LANORAIE, QC, le 19 mars 2021 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'industrie manufacturière jouera un rôle significatif dans le cadre de la relance économique. C'est un secteur d'activité d'importance qui permet de maintenir et stimuler l'économie. Toutefois, depuis plusieurs années, les entreprises manufacturières doivent faire preuve d'adaptabilité et de créativité pour transformer leurs façons de faire.

Aujourd'hui, elles se doivent aussi d'être résilientes pour relever les défis causés par la COVID-19. Plusieurs mesures ont été mises en place par le gouvernement du Canada ces derniers mois pour soutenir les PME à travers la pandémie, mais son appui était bien réel avant la crise en honorant ses engagements qui consistent à stimuler l'expansion, l'innovation et l'exportation.

Dans cette optique, Yves Robillard, député de Marc-Aurèle-Fortin, accompagné d'Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec), l'honorable Mélanie Joly, a annoncé aujourd'hui un appui de DEC à deux entreprises de Lanaudière, Les Entreprises Daniel Goyette et Services mécanique fabrication. L'aide du gouvernement du Canada porte plus spécifiquement sur de l'aménagement et de l'acquisition d'équipements leur permettant d'augmenter leur productivité, en plus de mener à la création de huit emplois.

Soutenir la croissance des PME manufacturières par l'acquisition de nouveaux équipements plus performants

Les Entreprises Daniel Goyette inc. est un chef de file dans la fabrication et l'installation de rampes en aluminium au Québec. Créée en 2006, cette PME familiale se spécialise dans la fabrication de produits structurels et décoratifs en aluminium, pour des bâtiments résidentiels. Plus précisément, elle produit des rampes (incluant des modèles avec du verre trempé), des limons, des marches en aluminium ou en fibre de verre, des balcons, colonnes, tourelles, structures et auvents. L'entreprise complète ses activités en offrant l'installation de portes et fenêtres dans le secteur résidentiel.

La contribution remboursable de 150 000 $ accordée par DEC a permis à l'entreprise de faire l'acquisition d'un nouveau bâtiment, de réaménager ses installations ainsi que d'acquérir et d'installer de nouveaux équipements de production, notamment une cintreuse et une poinçonneuse numériques, des moules, des compresseurs et un chariot élévateur. Ce projet a mené à la création de 5 emplois.

Services mécanique fabrication inc. est une entreprise fondée en 2015 par un jeune entrepreneur et se spécialise en usinage de pièces de précision et de fabrication de tout genre. La PME, qui compte aujourd'hui 11 employés, effectue plus précisément de l'usinage général et offre des services de mécanique industrielle, de conception d'équipements, de soudure, de montage et de fabrication sur mesure. Elle propose aussi des services mobiles permettant d'intervenir directement et rapidement chez ses clients, en plus de servir des donneurs d'ordres de proximité.

La contribution remboursable de 100 000 $ accordée par DEC a permis à Services mécanique fabrication d'acquérir et d'installer des équipements de production qui incluent une fraiseuse et un tour à contrôle numérique de grandes dimensions, ainsi que de l'outillage. Elle a permis la création de 3 emplois.

L'industrie manufacturière contribue de façon importante à la croissance économique du Québec en plus de fournir de nombreux emplois. Elle représente un maillon essentiel du développement économique régional. Avec ce soutien, le gouvernement du Canada témoigne de son engagement à préparer le terrain pour l'après-pandémie en vue de rebâtir une économie plus forte, plus résiliente et plus juste pour tous.

Citations

« L'annonce d'aujourd'hui est une nouvelle preuve de l'engagement du gouvernement du Canada envers les entreprises manufacturières de Lanaudière. En les aidant dans la poursuite de leurs activités et en stimulant leur croissance, le gouvernement contribue à faire en sorte que l'industrie manufacturière québécoise joue un rôle majeur dans la reprise économique du Canada. »

Yves Robillard, député de Marc-Aurèle-Fortin

« Des compagnies comme Services mécanique fabrication et Les Entreprises Daniel Goyette illustrent la volonté des entrepreneurs à se tailler une place notoire dans l'économie régionale. L'appui aux entreprises qui misent sur l'innovation pour croître, prospérer et créer de bons emplois est au cœur de l'action du gouvernement du Canada. Ici, dans Lanaudière, comme partout au pays, ces entreprises peuvent compter sur nous pour soutenir leur développement et mieux les outiller pour faire face à la crise actuelle. »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec)

« Nous continuons à travailler avec les manufacturiers innovants pour leur donner les outils nécessaires au développement de technologies et de procédés novateurs, au bénéfice des travailleurs et des régions du Québec. Grâce au soutien du gouvernement du Canada, ils peuvent miser sur l'innovation, véritable moteur économique et pilier de la croissance, pour stimuler l'économie locale et créer de bons emplois dans leur région. Ainsi, nos entreprises manufacturières sont en meilleure position pour préparer la relance post-COVID-19. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

Faits en bref

Au Québec, le secteur de la fabrication compte 13 700 entreprises qui emploient 447 750 travailleurs, et dont les ventes totalisent 169 milliards de dollars canadiens par année. Il génère 14 % du produit intérieur brut et 82 % des exportations de biens du Québec.





L'honorable Mélanie Joly , ministre du Développement économique et des Langues officielles, est également la ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC.





, ministre du Développement économique et des Langues officielles, est également la ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC. Les fonds pour Les Entreprises Daniel Goyette ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC, alors que ceux pour Services mécanique fabrication ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec.





ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC, alors que ceux pour Services mécanique fabrication ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec. DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

