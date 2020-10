L'appui financier de plus de 600 000 $ du gouvernement du Canada a permis à l'entreprise Les Crabiers du Nord, de Portneuf-sur-Mer, et à la Distillerie Puyjalon, de Havre-Saint-Pierre, de faire l'acquisition d'équipements nécessaires à la transformation des produits de la mer et à la création de spiritueux.

SEPT-ÎLES, QC, le 19 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le pays étant touché par la deuxième vague de la pandémie de COVID-19, il y a priorité d'agir, notamment en appuyant la relance économique et en soutenant les PME affectées par les impacts causés par un contexte incertain.

Plusieurs mesures ont été mises en place par le gouvernement du Canada pour soutenir les PME à travers la pandémie ces derniers mois, mais son appui était bien présent avant la crise en honorant ses engagements qui consistent à stimuler l'expansion, l'innovation et l'exportation.

Dans cette optique, Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec), a annoncé aujourd'hui un appui de DEC à deux entreprises de la Côte-Nord, Les Crabiers du Nord et la Distillerie Puyjalon. L'aide du gouvernement du Canada porte plus spécifiquement sur de l'aménagement et de l'acquisition d'équipements leur permettant d'augmenter leur productivité.

L'automatisation pour transformer les produits de la mer

L'entreprise Les Crabiers du Nord inc. est basée à Portneuf-sur-Mer, un village nord-côtier d'environ 600 habitants. Elle possède une usine de transformation à la fine pointe de la technologie qui compte sur le savoir-faire de 105 employés. L'équipe se spécialise dans la transformation des produits de la mer (crabe des neiges, mactre de Stimpson, buccin et flétan). Leur production est écoulée sur les marchés américain, japonais et canadien.

Les usines de transformation des produits de la mer sur la Côte-Nord doivent faire face à plusieurs défis, dont les variations des quotas, des prix du marché, des coûts d'approvisionnement en plus de la difficulté de recrutement. La mécanisation et l'automatisation des opérations sont donc devenues des facteurs clés de succès au sein de l'industrie.

La contribution remboursable de 306 117 $ accordée par DEC a permis aux Crabiers du Nord d'acquérir des équipements automatisés et numériques dédiés aux opérations de conditionnement, de cuisson et d'empaquetage ainsi qu'à modifier les installations pour la mise en place des nouveaux équipements.

Une aide pour répondre à une demande croissante

La Distillerie Puyjalon inc. est une entreprise fondée en 2018, par quatre jeunes entrepreneurs, dont deux femmes, établie en Minganie dans la municipalité de Havre-Saint-Pierre. Le secteur des spiritueux est marqué par une concurrence de plus en plus importante en ce qui concerne les microdistilleries. Dans la catégorie spécifique du gin, on retrouve à la SAQ 167 produits, dont la majorité provient de l'international. À ces gros joueurs s'ajoutent une soixantaine de produits québécois, dont le gin « Betchwan » de la Distillerie Puyjalon, un spiritueux aux saveurs du terroir nord-côtier primé à la San Francisco World Spirit Competition.

La contribution remboursable de 296 000 $ accordée par DEC a permis à la jeune entreprise de faire l'acquisition d'équipements de production (alambic, cuve de production, fermenteurs, embouteilleuse et autres) afin d'accroître sa productivité et sa capacité de production alors qu'elle n'est plus en mesure de suffire à la demande pour ses produits.

Les collectivités doivent miser sur l'innovation pour se diversifier de manière stratégique et développer des avantages compétitifs régionaux durables. En ce sens, l'appui à la transition et à la diversification des collectivités est une priorité du gouvernement du Canada.

Citations

« Des entreprises comme la Distillerie Puyjalon et Les Crabiers du Nord illustrent la volonté des entrepreneurs à se tailler une place notoire dans l'économie régionale. Ces entreprises font la fierté de la Côte-Nord et nous sommes là pour appuyer ces travailleurs et les PME établies dans les différentes régions du Québec. Nous avons été là pour contribuer à l'expansion des PME du Québec et nous continuerons de les appuyer en ce temps de crise pour qu'elles en ressortent plus fortes. »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec)

« Ces entreprises de la Côte-Nord ont su démontrer avec brio leur savoir-faire et se sont adaptées à la réalité d'un marché changeant et d'une demande croissante. DEC vise, entre autres, à soutenir la compétitivité de ces entreprises innovantes, notamment par l'acquisition d'équipements essentiels à leur croissance. Nous avons soutenu l'expansion des PME canadiennes et de leurs équipes; nous serons là aussi pour les aider à passer à travers la crise que la pandémie fait vivre à ces travailleurs et entrepreneurs. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic‒Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Les Crabiers du Nord remercient infiniment DEC pour sa contribution financière et sa grande implication dans notre projet. Cela permettra d'agrandir notre gamme de produits de troisième transformation et d'augmenter notre part de marché au Québec et au Canada. Pour notre entreprise cette étape représente le coup d'envoi pour le développement futur de tous nos produits. »

Gilles Gagnon, directeur général, Les Crabiers du Nord

« Avec l'aide de DEC, nous pouvons maintenant aller plus loin plus rapidement en complétant notre phase 2 d'investissement et acquérir l'ensemble des équipements nécessaires pour diversifier notre offre de produits et automatiser notre embouteillage. »

Mario Noël, président, Distillerie Puyjalon

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Mélanie Joly , ministre du Développement économique et des Langues officielles.

, ministre du Développement économique et des Langues officielles. L'honorable Mélanie Joly est ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC.

est ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC. Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Fort de ses 12 bureaux d'affaires, DEC est présent pour accompagner les entreprises, les organismes d'appui et les régions du Québec vers l'économie de demain.

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected] ; Catherine Mounier-Desrochers, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, [email protected]